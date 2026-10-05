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Realeza

Príncipe George habría vuelto a casa por primera vez desde que comenzó en Eton: así fue su primer fin de semana fuera de la escuela

El príncipe George podría haber pasado su primer fin de semana en casa desde que comenzó como alumno interno en Eton College, durante el primer periodo de permiso corto del curso.

Octubre 05, 2026 • 
Isamar Escobar
Kate Middleton repite vestido para el primer día de George en Eton

Kate Middleton y el príncipe William acompañan al príncipe George en su primer día en Eton College. Para la ocasión, la princesa de Gales recuperó un elegante vestido verde botella que ya había llevado anteriormente.

Getty Images

El príncipe George podría haber regresado a casa este fin de semana, apenas un mes después de comenzar su nueva etapa como alumno interno en Eton College.
El hijo mayor del príncipe William y Kate Middleton, de 13 años, comenzó sus estudios en el prestigioso colegio británico el pasado 8 de septiembre. Ahora, todo apunta a que habría aprovechado su primer fin de semana de permiso corto para volver con su familia a Windsor.

Príncipe George, futuro rey del Reino Unido

Príncipe George, futuro rey del Reino Unido

Getty Images

¿Por qué George habría vuelto a casa este fin de semana?

Los estudiantes de Eton tuvieron su primer “short leave” del curso entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre. Este periodo, conocido también como exeat, permite a los alumnos internos abandonar temporalmente el colegio para regresar a casa o quedarse con familiares.

Por ello, es posible que George haya pasado estos días junto a sus padres, el príncipe William y Kate Middleton, y sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.
Además, el regreso habría sido especialmente sencillo para el joven royal debido a la cercanía entre Eton y Forest Lodge, la residencia de los príncipes de Gales en Windsor.

Kate Middleton, el príncipe Williams y sus hijos George, Charlotte y Louis

Kate Middleton, el príncipe Williams y sus hijos George, Charlotte y Louis

Kate Middleton, el príncipe Williams y sus hijos George, Charlotte y Louis

George comenzó una nueva vida como alumno interno

El príncipe George inició sus estudios en Eton College el 8 de septiembre, acompañado por William y Kate. La familia permitió que se difundieran algunas imágenes de aquel momento, pero ha mantenido una postura reservada respecto a la vida cotidiana del adolescente.

El futuro rey comenzó así una etapa diferente a la que había vivido en Lambrook School, donde estudiaba junto a sus hermanos.
George es alumno interno durante la semana y cuenta con una habitación individual dentro de su residencia escolar. Eton también tiene un programa de adaptación para los estudiantes que comienzan su primer año, con el objetivo de ayudarlos a integrarse a la vida del colegio.

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William también regresaba a casa durante sus años en Eton

La situación de George tiene un curioso paralelismo con la experiencia de su padre.
William estudió en Eton entre 1995 y 2000 y, durante sus años como alumno, acostumbraba visitar a sus abuelos, la reina Isabel II y el príncipe Felipe, en el cercano castillo de Windsor durante algunos fines de semana.

El propio William recordó en el pasado que algunas de sus memorias favoritas con su abuela estaban relacionadas con aquellas tardes tranquilas en Windsor, donde tomaban el té, conversaban y pasaban tiempo en familia.

principe george y william.jpg

El príncipe William también estudió en Ethon College

Simon Bruty/Anychance/Getty Images

¿Cómo es la nueva rutina del príncipe George?

Aunque Eton representa una importante tradición familiar, William también estudió allí, los príncipes de Gales han buscado que la transición de George sea lo más normal posible.

La pareja ha hablado anteriormente sobre su intención de dar a sus hijos una infancia alejada, en la medida de lo posible, de las presiones propias de la vida real. Esa filosofía también explica por qué han intentado mantener en privado los detalles de la rutina escolar de George.

El príncipe continúa adaptándose a su nueva vida en Eton. Y aunque no se ha confirmado que haya pasado este fin de semana en casa, la cercanía de la escuela con la residencia familiar permite que los encuentros con William, Kate, Charlotte y Louis formen parte de su nueva rutina siempre que el calendario escolar lo permita.

príncipe George
Isamar Escobar
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