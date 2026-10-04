¿No quieres diseños en tus uñas? 7 manicuras elegantes que no necesitan decoración

No todas las manicuras necesitan flores, líneas, pedrería o dibujos para llamar la atención. Un buen color, la forma adecuada y un acabado cuidado pueden ser suficientes para conseguir unas uñas sofisticadas.

La ventaja de las manicuras sin decoración es que combinan fácilmente con diferentes estilos y pueden mantenerse durante varios días sin que el crecimiento de la uña resulte tan evidente.

Estas son siete opciones para tu próxima cita en el salón.

1. Uñas milky

El blanco lechoso es una de las opciones más fáciles para conseguir una manicura limpia y luminosa.

Su acabado ligeramente translúcido hace que las uñas se vean cuidadas sin resultar demasiado llamativas. Puedes llevarlo en uñas cortas, ovaladas o almendradas.

2. Rosa palo

El rosa palo es perfecto si quieres algo más femenino sin recurrir a diseños.

Elige un acabado cremoso o ligeramente brillante para mantener la manicura sencilla. También puedes optar por una versión translúcida si buscas un resultado más natural.

3. Rojo cereza

Una manicura roja no necesita ningún detalle adicional. El color por sí mismo aporta personalidad y hace que las manos se vean arregladas.

El rojo cereza funciona especialmente bien con uñas cortas y de forma ovalada o cuadrada con bordes redondeados.

4. Chocolate

Los tonos chocolate son una alternativa elegante al clásico nude. Puedes elegir un café medio si quieres algo discreto o un chocolate profundo para una manicura más intensa.

Para que el color sea el protagonista, apuesta por un acabado brillante y una forma sencilla.

5. Borgoña

El borgoña es ideal para quienes quieren una manicura oscura sin llegar al negro.

Su profundidad hace que las uñas se vean sofisticadas y funciona especialmente bien durante otoño e invierno. Un acabado glossy ayuda a que el color tenga mayor dimensión.

6. Nude rosado

Si no quieres alejarte demasiado de las uñas naturales, el nude rosado es una opción que aporta un toque de color sin perder discreción.

Busca un tono que se acerque al color de tu piel y acompáñalo con una capa de brillo. El resultado es sencillo, elegante y fácil de combinar.

7. Chrome perlado

Si quieres una manicura sin dibujos pero con algo diferente, prueba un acabado cromado perlado.

La superficie refleja la luz y aporta dimensión sin necesidad de añadir ningún elemento decorativo. Puedes llevarlo sobre una base blanca, rosa pálida o nude.

¿Qué hace que una manicura sencilla se vea

elegante?

Cuando no hay decoración, el cuidado de la uña adquiere mayor importancia. Una forma uniforme, cutículas hidratadas y un acabado sin imperfecciones pueden cambiar por completo el resultado.

También conviene elegir la longitud de acuerdo con tu estilo de vida. Las uñas cortas pueden verse igual de sofisticadas que las largas cuando la forma y el color están bien definidos.

Si buscas una manicura que combine con todo, los nude rosados, milky y rosas suaves son opciones versátiles. Para algo más llamativo, puedes apostar por rojo cereza, chocolate o borgoña.