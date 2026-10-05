¿Tu pelo se está haciendo más fino? 7 cortes que crean visualmente más volumen y densidad

El pelo fino no siempre significa que tengas menos cabello, pero cuando la fibra pierde grosor o la melena tiene poca densidad, algunos cortes pueden hacer que se vea todavía más plana. La buena noticia es que la forma del corte puede utilizarse para crear movimiento, cuerpo y una apariencia de mayor cantidad de pelo.

La clave está en evitar quitar demasiado peso de las puntas y elegir estructuras que mantengan la melena compacta.

1. Bob recto

El bob a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo es una de las opciones más favorecedoras cuando buscas que el pelo se vea más abundante.

Su línea recta conserva el peso en las puntas y evita que la melena se vea demasiado ligera. Además, puede llevarse con raya al centro o ligeramente de lado para modificar el volumen visual.

El corte bob es un corte elegante y pulido que nunca pasa de moda. GETTY IMAGES

2. Clavicut

El clavicut termina aproximadamente a la altura de las clavículas y permite mantener suficiente longitud sin sacrificar estructura.

Una línea ligeramente recta en las puntas ayuda a que el cabello conserve cuerpo. Puedes añadir ondas muy suaves para crear movimiento sin adelgazar visualmente la melena.

Captada en las calles de Nueva York, Victoria Beckham nos dio las claves para usar el tono de la temporada. Getty Images

3. Bob francés

El bob francés suele llevarse entre la mandíbula y el cuello y funciona especialmente bien con cabello fino porque mantiene una silueta compacta.

Puedes acompañarlo con un flequillo ligero o dejar la frente despejada. Lo importante es conservar una línea definida en las puntas.

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4. Corte midi de una sola longitud

Si no quieres llevar el pelo corto, un corte midi recto puede ser una buena alternativa.

Al mantener prácticamente la misma longitud en toda la melena, las puntas conservan peso y crean la sensación de mayor densidad. Es especialmente útil si notas que las puntas se ven transparentes.

Corte midi flick Getty Images

5. Long bob con puntas compactas

El long bob, también conocido como lob, permite mantener el cabello por debajo de los hombros sin llegar a una melena demasiado larga.

Para cabello fino, es preferible llevarlo con capas mínimas y puntas definidas. Así se conserva la estructura y el cabello no pierde demasiado volumen en los extremos.

Atrévete a probar un estilo long bob Getty Images

6. Pixie texturizado

Si estás dispuesta a un cambio más radical, el pixie puede hacer que el cabello fino se vea con más cuerpo porque elimina las zonas donde las puntas pueden verse escasas.

La textura se concentra en la parte superior y permite jugar con diferentes alturas para crear movimiento.

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7. Bob con capas internas suaves

Las capas no tienen que desaparecer por completo cuando tienes el cabello fino. La clave está en colocarlas estratégicamente.

Un bob con capas internas muy suaves puede aportar movimiento en la parte superior sin quitar demasiado peso de las puntas. El resultado es una melena que conserva estructura pero no se ve completamente plana.

El corte bob es un corte elegante y pulido que nunca pasa de moda. GETTY IMAGES

¿Qué cortes conviene evitar si tienes el pelo fino?

El problema no son necesariamente las capas, sino el exceso de ellas. Cuando se retira demasiado cabello de las puntas, estas pueden verse delgadas y transparentes.

También conviene tener cuidado con las capas muy marcadas, los cortes excesivamente desfilados y las puntas demasiado afinadas.

Si tienes poca densidad, mantener una estructura compacta suele ayudar a que el cabello se vea más lleno.

¿El corte puede hacer que el pelo crezca más?

Un corte no aumenta la cantidad de cabello ni modifica el crecimiento desde el folículo. Su función en este caso es crear un efecto visual de mayor volumen y densidad.

Si además de notar el cabello más fino has observado una caída considerable, zonas donde se ve más el cuero cabelludo o un cambio repentino en la densidad, conviene consultar con un dermatólogo para determinar la causa.

Elegir el corte adecuado puede transformar la apariencia de una melena fina, especialmente cuando se conservan las puntas con suficiente peso y se evita eliminar cabello de manera excesiva.