Kate Middleton y el rey Carlos III tienen nuevos proyectos frente a las cámaras, aunque esta vez no se trata de compromisos oficiales. La princesa de Gales y el monarca anunciaron dos documentales con apenas dos días de diferencia, producciones que reflejan las causas que han marcado sus vidas y su trabajo público.

Mientras Kate compartirá parte de su experiencia después de recibir un diagnóstico de cáncer en Heal, Carlos III participará en The Trust, una película junto al actor Idris Elba que conmemora los 50 años de la organización benéfica que fundó en 1976. Dos historias diferentes que muestran una faceta más personal de la familia real británica.

Kate Middleton protagoniza Heal, un documental sobre su experiencia con el cáncer

El proyecto de la princesa de Gales se dio a conocer durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, cuando se presentó el tráiler de Heal. La producción explora cómo el diagnóstico de cáncer cambió su vida y el proceso emocional que ha atravesado durante su recuperación.

El documental sigue a Kate mientras participa en el National Three Peaks Challenge, un desafío que consiste en escalar las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en un periodo de 24 horas. La iniciativa se realizó en apoyo a The Royal Marsden Cancer Charity y permitió a la princesa conectar con otras personas que también atraviesan enfermedades graves.

En el avance, Kate reflexiona sobre las consecuencias de recibir un diagnóstico de cáncer y reconoce que la experiencia transforma mucho más que el cuerpo. También habla de la importancia de encontrar esperanza, alegría y fortaleza durante un proceso marcado por la incertidumbre.

La producción incluye momentos familiares junto al príncipe William y sus hijos, George, Charlotte y Louis. También aparece James Middleton, hermano de la princesa, quien la acompañó durante parte del recorrido por las montañas.

Uno de los momentos más emotivos del tráiler ocurre cuando James recuerda la tradición de tocar una campana al terminar el tratamiento contra el cáncer. Al preguntarle a Kate si ella lo hizo al salir del Royal Marsden, la princesa responde que no. Entonces, su hermano le sugiere que quizá este desafío sea su propia manera de celebrar ese momento.

Heal se estrenará el 30 de noviembre de 2026 a las 8 p. m. ET/PT por NBC.

Kate Middleton ha expresado varias frases muy emotivas Getty Images

El rey Carlos III se une a Idris Elba para

celebrar los 50 años de The King’s Trust

Dos días después del anuncio del documental de Kate, se dio a conocer que Carlos III protagonizará The Trust junto a Idris Elba. La producción está dedicada a los 50 años de la organización benéfica que el monarca fundó en 1976, cuando todavía era príncipe de Gales y se conocía como The Prince’s Trust.

La institución tiene como objetivo ayudar a jóvenes a desarrollar confianza y adquirir habilidades para acceder a oportunidades educativas, laborales o de emprendimiento. De acuerdo con la información compartida sobre el documental, a lo largo de cinco décadas ha apoyado a más de 1.5 millones de jóvenes en distintas partes del mundo.

La participación de Idris Elba tiene un significado especial, pues el actor recibió una subvención de la organización cuando era adolescente. Ese apoyo le permitió asistir al National Youth Music Theatre y dar un paso importante en el inicio de su carrera artística.

Filmado durante un año, el documental muestra el impacto de la organización y también ofrece una mirada a la amistad que se ha formado entre el rey y el actor. En el tráiler, ambos conversan sobre el trabajo de la institución y Carlos III le expresa a Elba el orgullo que siente por él.

El estreno de The Trust está programado para el 26 de diciembre de 2026 en Netflix.

Así serían los últimos días del rey Carlos III (Getty Images)

Kate Middleton y el rey Carlos III: una experiencia compartida que fortaleció su vínculo

Los anuncios de ambos documentales también coinciden con una etapa personal significativa para la familia real. Tanto Kate Middleton como Carlos III recibieron diagnósticos de cáncer en 2024 y han hablado públicamente, en distintos momentos, sobre sus respectivos procesos.

La relación entre el monarca y su nuera también ha sido motivo de atención. La biógrafa real Sally Bedell Smith que siempre han mantenido un vínculo cercano y describió la relación como la de una hija con un padre. Una fuente real citada por la publicación señaló

que compartir una experiencia de salud similar pudo haber fortalecido esa conexión.

¿Qué es lo que no aprueba el rey Carlos III de Kate Middleton y el rey Carlos III según el príncipe Harry? Getty Images

Carlos III también ha expresado públicamente su cariño por Kate. Durante una visita a África en 2023, se refirió a ella como su “querida nuera”.

Aunque Heal y The Trust cuentan historias distintas, ambos documentales tienen un propósito en común: poner en primer plano las causas que Kate y Carlos III consideran importantes. Para la princesa, se trata de compartir una experiencia que puede acompañar a otras personas que viven con cáncer; para el rey, de mostrar el legado de una institución que ha dedicado cinco décadas a abrir oportunidades para los jóvenes.