Cuando se trata de equipar la cocina con la mejor tecnología, hay tesoros que de verdad transforman nuestro día a día. En Vanidades nos declaramos enamoradas de la nueva Thermomix® TM7, un aliado inteligente que simplifica cada preparación, ahorrándonos tiempo y esfuerzo en el hogar.

Su conectividad digital es sublime: te da acceso a su recetario digital Cookidoo® con poco más de 100 mil recetas internacionales directamente en su pantalla y en la app Cookidoo® de tu celular, desde la cual puedes planificar tus menús.

Cocinar rico, más saludable y variado está al alcance de todos

Más que un robot de cocina, la nueva Thermomix® TM7 es una experiencia integral que transforma la manera de cocinar. Con una pantalla multi-touch de diez pulgadas con una navegación intuitiva, recetas guiadas paso a paso con apoyo visual, y un ecosistema que se adapta a cada usuario, esta herramienta permite que cada preparación sea más sencilla, precisa y disfrutable.

Alta cocina en casa: reuniones, festividades y más

De cara a las fiestas de fin de año, las posibilidades con los postres son infinitas. Nos fascinó su función de amasado: la máquina hace todo el trabajo pesado y a ti sólo te toca extender la masa y hornear.

La nueva Thermomix TM7 puede: triturar, amasar, hervir, calentar, espesar, cocinar al vapor, pesar, dorar, rallar, cortar en espiral, cocinar al vacío, etc. Además, tiene funciones especiales para cocer huevos y arroz, y un modo de control manual para que tú controles los tiempos, la velocidad, la temperatura y el sentido de giro de las cuchillas.

Puedes lograr desde el clásico pay de nuez o sus variantes sin harina, de dátil con nuez o de chocolate, como la que te mostramos en la página anterior. Además, la aplicación te ofrece información nutricional de cada receta, tips y la posibilidad de hacer tus propias anotaciones.

Sin duda, la nueva Thermomix® TM7 es el brazo derecho en cualquier cocina contemporánea. Adquirirla es sencillo: debes agendar una demostración directamente en la página thermomix.mx .

RECETA: Pay de nuez con chocolate con la THERMOMIX® TM7

12 PORCIONES

Ingredientes

*6 huevos

*225 g de harina de trigo

*155 g de azúcar refinada

*140 g de mantequilla sin sal, fría

*2 cdas. de leche entera

*250 g de nueces

*115 g de chispas de chocolate

*30 g de mantequilla sin sal

*115 g de miel de maple

*115 g de azúcar morena

*1 cdita. de vainilla

Preparación