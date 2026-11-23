Cuando se trata de equipar la cocina con la mejor tecnología, hay tesoros que de verdad transforman nuestro día a día. En Vanidades nos declaramos enamoradas de la nueva Thermomix® TM7, un aliado inteligente que simplifica cada preparación, ahorrándonos tiempo y esfuerzo en el hogar.
Su conectividad digital es sublime: te da acceso a su recetario digital Cookidoo® con poco más de 100 mil recetas internacionales directamente en su pantalla y en la app Cookidoo® de tu celular, desde la cual puedes planificar tus menús.
Cocinar rico, más saludable y variado está al alcance de todos
Más que un robot de cocina, la nueva Thermomix® TM7 es una experiencia integral que transforma la manera de cocinar. Con una pantalla multi-touch de diez pulgadas con una navegación intuitiva, recetas guiadas paso a paso con apoyo visual, y un ecosistema que se adapta a cada usuario, esta herramienta permite que cada preparación sea más sencilla, precisa y disfrutable.
Alta cocina en casa: reuniones, festividades y más
De cara a las fiestas de fin de año, las posibilidades con los postres son infinitas. Nos fascinó su función de amasado: la máquina hace todo el trabajo pesado y a ti sólo te toca extender la masa y hornear.
La nueva Thermomix TM7 puede: triturar, amasar, hervir, calentar, espesar, cocinar al vapor, pesar, dorar, rallar, cortar en espiral, cocinar al vacío, etc. Además, tiene funciones especiales para cocer huevos y arroz, y un modo de control manual para que tú controles los tiempos, la velocidad, la temperatura y el sentido de giro de las cuchillas.
Puedes lograr desde el clásico pay de nuez o sus variantes sin harina, de dátil con nuez o de chocolate, como la que te mostramos en la página anterior. Además, la aplicación te ofrece información nutricional de cada receta, tips y la posibilidad de hacer tus propias anotaciones.
Sin duda, la nueva Thermomix® TM7 es el brazo derecho en cualquier cocina contemporánea. Adquirirla es sencillo: debes agendar una demostración directamente en la página thermomix.mx.
RECETA: Pay de nuez con chocolate con la THERMOMIX® TM7
12 PORCIONES
Ingredientes
*6 huevos
*225 g de harina de trigo
*155 g de azúcar refinada
*140 g de mantequilla sin sal, fría
*2 cdas. de leche entera
*250 g de nueces
*115 g de chispas de chocolate
*30 g de mantequilla sin sal
*115 g de miel de maple
*115 g de azúcar morena
*1 cdita. de vainilla
Preparación
- Precalienta el horno a 180 °C. Separa la yema y clara de 1 huevo, y reserva.
- Coloca en el vaso de la Thermomix® la harina, 40 g de azúcar, 140 g de mantequilla, la yema y la leche. Mezcla 10 seg/vel 6. Transfiere a una superficie plana enharinada, estira con un rodillo y forma un círculo de 6 mm de grosor, y acomódalo sobre un molde para pay. Pon un trozo de papel encerado sobre la masa, añade frijoles para hornear y refrigera 10 min.
- Hornea la base 10 min. Retira con cuidado los frijoles y el papel, y hornea de nuevo 5 minutos. Retira del horno y coloca sobre la base las nueces y las chispas de chocolate, y reserva.
- Coloca en el vaso los 30 g de mantequilla y derrítela 4 min/120 C/vel 1. Mientras, separa las yemas y claras de 3 huevos.
- Añade 115 g de azúcar refinada, el azúcar morena, 115 g de miel de maple, 2 huevos, las 3 yemas reservadas, la vainilla, y mezcla 10 seg/vel 4. Vierte la mezcla sobre la base y hornea por 35 minutos (180 °C) o hasta que haya dorado.
- Retira del horno y deja enfriar por completo. Disfruta a temperatura ambiente.