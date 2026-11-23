Con la llegada del frío, mantener el cabello suave y en su lugar puede convertirse en un desafío. Algunas melenas comienzan a verse más esponjadas, aparecen pequeños cabellos levantados y el peinado pierde definición, incluso después de utilizar acondicionador o productos para estilizar.

Esto ocurre porque el frizz no depende de un solo factor. La humedad ambiental, la resequedad, la fricción con bufandas y gorros, así como el uso frecuente de herramientas de calor, pueden contribuir a que la fibra capilar se vea más desordenada.

La buena noticia es que no necesitas cambiar por completo tu rutina. Con algunos ajustes en el lavado, el secado y la elección de productos puedes conseguir un cabello más suave y fácil de peinar. Estos siete consejos te ayudarán a mantener el frizz bajo control durante los meses de invierno.

1. No te saltes el acondicionador después del shampoo

Uno de los pasos más importantes para controlar el frizz es mantener el cabello acondicionado. El shampoo limpia, pero el acondicionador ayuda a suavizar la fibra capilar, facilitar el desenredado y reducir la fricción entre los mechones.

Después de lavar tu cabello, aplica acondicionador de medios a puntas y déjalo actuar el tiempo indicado en el envase. Elige una fórmula adecuada para tu tipo de melena: si es fina, busca una textura ligera; si es gruesa, rizada o muy seca, puedes necesitar una fórmula más nutritiva.

2. Incorpora una mascarilla hidratante una vez por semana

Durante el invierno, el cabello puede sentirse más áspero y perder flexibilidad, especialmente si utilizas secadora o plancha con frecuencia. Una mascarilla acondicionadora puede ayudar a mejorar su suavidad y facilitar el peinado.

Utilízala una vez por semana o con la frecuencia recomendada por el fabricante. Busca ingredientes acondicionadores como aceites, mantecas o agentes humectantes y aplícala principalmente en medios y puntas.

Recuerda que hidratar y nutrir el cabello no significa saturarlo de producto. Si tu melena es fina, utiliza una cantidad pequeña para evitar que pierda volumen.

3. Seca el cabello sin frotarlo con la toalla

Frotar el cabello con una toalla convencional puede generar fricción y favorecer el aspecto esponjado, sobre todo cuando está mojado y es más vulnerable a la manipulación.

Después de lavarlo, retira el exceso de agua presionando suavemente con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón. Evita retorcer los mechones y no cepilles con fuerza para desenredarlos.

Este pequeño cambio puede ayudar a mantener una apariencia más ordenada y reducir el daño mecánico durante el secado.

4. Utiliza protector térmico antes de usar secadora o plancha

El calor excesivo puede debilitar la fibra capilar y favorecer la resequedad, haciendo que el cabello se vea más áspero y difícil de controlar.

Antes de utilizar secadora, tenaza o plancha, aplica un protector térmico adecuado para tu tipo de cabello. Procura utilizar una temperatura moderada y evita pasar varias veces la herramienta por el mismo mechón.

Si quieres reducir el frizz, puedes terminar el secado con aire frío para ayudar a que el peinado conserve su forma.

5. Aplica unas gotas de sérum o aceite capilar en las puntas

Los productos sin enjuague pueden ser grandes aliados cuando aparecen pequeños cabellos levantados o las puntas se ven resecas. Un sérum antifrizz o un aceite capilar ligero ayuda a suavizar la superficie del cabello y aportar brillo.

Distribuye una pequeña cantidad entre las manos y aplícala de medios a puntas, evitando saturar las raíces. Si tienes el cabello fino, comienza con una cantidad mínima y aumenta solo si es necesario.

Este paso es especialmente útil antes de salir de casa cuando el clima frío o la fricción de la ropa hacen que la melena pierda su acabado.

6. Evita la fricción de bufandas, gorros y prendas de invierno

Los accesorios de invierno también pueden influir en el aspecto del cabello. El contacto constante con tejidos como lana o materiales sintéticos puede generar fricción y electricidad estática, especialmente cuando la melena está seca.

Para reducir este efecto, puedes elegir gorros con un forro suave, evitar prendas que rocen constantemente las puntas y llevar el cabello recogido de manera relajada cuando utilices bufandas voluminosas.

Si tienes el cabello largo, una trenza suelta o una coleta baja pueden ayudar a mantenerlo más ordenado durante los trayectos al aire libre.

La trenza de corona es un peinado romántico y femenino para celebrar el 15 de septiembre. Puedes llevarla ligeramente despeinada y con algunos mechones sueltos alrededor del rostro para conseguir un acabado relajado y sofisticado. Getty Images

7. Elige un cepillo adecuado y evita tocar constantemente tu cabello

Cepillar el cabello de manera brusca o manipularlo constantemente puede aumentar la fricción y hacer que los mechones pierdan definición. La elección del cepillo también importa: utiliza uno adecuado para tu textura y desenreda poco a poco, comenzando por las puntas y avanzando

hacia las raíces.

Si tu cabello es rizado u ondulado, evita cepillarlo en seco si eso provoca que pierda su forma y se esponje. Es preferible desenredarlo cuando está húmedo, con acondicionador o un producto específico, utilizando los dedos o un peine de dientes anchos.

¿Cómo evitar que el cabello se esponje durante el invierno?

La clave está en mantener una rutina constante y no sobrecargar la melena con demasiados productos. Un buen acondicionador, una mascarilla semanal, un secado cuidadoso y un producto sin enjuague adecuado pueden marcar una diferencia en su apariencia.

También es importante recordar que el frizz es una característica natural del cabello y no siempre puede eliminarse por completo. El objetivo es mantenerlo suave, manejable y saludable, respetando su textura natural.