Miu Miu SS27 transforma los clásicos: así son sus nuevas colaboraciones con New Balance y Wrangler

Miu Miu nos muestra como un clásico puede cambiar por completo cuando pasa por su universo creativo. Durante su desfile Primavera/Verano 2027 en París, la firma presentó dos nuevas colaboraciones que reinterpretan códigos muy reconocibles: el running de los años 90 junto a New Balance y el denim estadounidense de Wrangler.

Las propuestas parten de piezas con una historia propia, pero las transforman mediante detalles inesperados, acabados intervenidos y una estética que juega con la idea de sacar los objetos de su contexto original.

La nueva New Balance x Miu Miu RC150 recorre la pasarela de Miu Miu durante su desfile Primavera/Verano 2027 en París, donde la firma reinterpretó el modelo de running inspirado en los diseños originales de finales de los años 90. Getty Images

New Balance y Miu Miu reinventan una zapatilla de los años 90

La colaboración entre New Balance y Miu Miu llega a su quinto año con una nueva versión de la RC150, una zapatilla de running originalmente lanzada por New Balance a finales de los años 90.

El modelo fue concebido como una zapatilla ligera para carreras en carretera y recibió su nombre por su diseño de apenas 150 gramos. Con el paso del tiempo, las versiones vintage de la RC150 se volvieron especialmente difíciles de encontrar. New Balance X Miu Miu RC 150

Para Miu Miu, la silueta fue desmontada y reinterpretada en una malla técnica flexible. La parte superior incorpora bordados en zigzag que rompen con la estructura tradicional de la zapatilla, mientras que la suela UltraLight mantiene su carácter ligero y cómodo.

Uno de los detalles más particulares está en las agujetas. En lugar de colocarlas de la manera convencional, están anudadas de forma relajada en la punta y pasan por loops externos que pueden intercambiarse para personalizar el calzado.

La paleta de colores también recupera el espíritu de las zapatillas de running de finales de los años 90, con tonos suaves y otras versiones más intensas. New Balance X Miu Miu RC 150

Una modelo luce las nuevas New Balance x Miu Miu RC150 durante el desfile Primavera/Verano 2027 de Miu Miu, celebrado en París el 4 de octubre de 2026. La colaboración reinterpreta la clásica zapatilla de running de New Balance con nuevos detalles y una estética renovada. Getty Images

Wrangler llega al universo Miu Miu

La segunda colaboración lleva el denim estadounidense al lenguaje de Miu Miu. La colección Miu Miu Upcycled se realizó junto a Wrangler y parte de piezas vintage que son desmontadas y

reconstruidas para adquirir una nueva identidad.

Uno de los protagonistas es el clásico modelo cowboy cut de Wrangler, reinterpretado con un detalle que también apareció de manera recurrente durante el desfile: un sistema de cordones cruzados hecho a mano en la parte frontal. La colaboración toma así una prenda asociada históricamente con la estética del Oeste estadounidense y la convierte en una pieza intervenida, con una construcción que conserva parte de su identidad original, pero adquiere una apariencia completamente diferente. Wrangler X Miu Miu

Una modelo desfila durante la presentación de la colección Ready to Wear Primavera/Verano 2027 de Miu Miu, celebrada en París el 4 de octubre de 2026. La propuesta forma parte de la Semana de la Moda de París. Getty Images

¿Qué es Miu Miu Upcycled?

La colaboración con Wrangler forma parte de Miu Miu Upcycled, iniciativa que la firma presentó en 2020 como parte de su apuesta por el diseño circular y por recuperar piezas vintage.

El proceso comienza con prendas obtenidas por especialistas en vintage de diferentes partes del mundo. Después, Miu Miu las desmonta y reconstruye para crear piezas nuevas a partir de materiales y prendas que ya existían.

En el caso de Wrangler, esta filosofía permite que el denim conserve la historia y el carácter de la prenda original mientras incorpora nuevos códigos de diseño.

Dos clásicos, una nueva lectura

Aunque las colaboraciones parten de universos diferentes, New Balance y Wrangler comparten una idea dentro de la propuesta Primavera/Verano 2027 de Miu Miu: tomar piezas reconocibles y alterar su significado.

La RC150 deja de ser únicamente una zapatilla de running para convertirse en una pieza de moda con detalles personalizables. El denim de Wrangler, por su parte, abandona su construcción convencional para ser reconstruido mediante el lenguaje de Miu Miu.

Las dos colaboraciones estuvieron presentes en el desfile de París y refuerzan una de las constantes creativas de la firma: encontrar nuevas posibilidades en objetos, prendas y códigos que ya forman parte de la cultura contemporánea.

Las piezas de New Balance x Miu Miu estarán disponibles en tiendas seleccionadas de Miu Miu y en su sitio web a partir de febrero de 2027, mientras que la colección Wrangler x Miu Miu llegará a principios de 2027.