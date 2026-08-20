Así reaccionó Carlos III al saber que Harry y Meghan planean regresar a Reino Unido

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido ha tomado por sorpresa a la familia real británica. Después de seis años viviendo en Estados Unidos, los duques de Sussex planean establecerse nuevamente en el país junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, aunque sin recuperar sus funciones oficiales dentro de la monarquía.

El rey Carlos III fue informado de los planes de la pareja el domingo 16 de agosto, apenas unos días antes de que se conociera públicamente la noticia. De acuerdo con los reportes, el monarca habría recibido favorablemente la posibilidad de tener a sus nietos más cerca y pasar más tiempo con ellos en un ámbito estrictamente privado.

La noticia representa un importante cambio en la relación entre Carlos III y su hijo menor, especialmente después de años marcados por la distancia, las declaraciones públicas y las diferencias relacionadas con la seguridad de Harry y su salida de la vida institucional de la familia real.

Carlos III ya sabía que Harry y Meghan regresarían a Reino Unido

Aunque el regreso de los Sussex ha generado una enorme atención internacional, el rey Carlos III no se enteró de la decisión a través de los medios. El monarca fue informado directamente el domingo 16 de agosto.

Lo llamativo es que Harry, Meghan y sus hijos tuvieron un encuentro privado con Carlos III y la reina Camila durante su reciente visita a Reino Unido en julio, pero los planes para regresar de manera prolongada al país no habrían sido discutidos durante aquella reunión.

A pesar de ello, la reacción del monarca habría sido positiva. Carlos III estaría dispuesto a aprovechar esta nueva etapa para mantener una relación más cercana con Archie y Lilibet, algo que ha sido complicado durante los años que los niños han vivido principalmente en California.

Imagen de archivo. Getty Images

Harry y Meghan regresan a Reino Unido con Archie y Lilibet

Los duques de Sussex planean regresar a Reino Unido durante agosto de 2026 para permanecer allí durante un periodo prolongado. La mudanza incluirá a sus dos hijos, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco.

Uno de los principales motivos de esta nueva etapa familiar es la educación de los niños. Archie y Lilibet comenzarán el próximo curso escolar en Reino Unido en septiembre, aunque los detalles sobre el colegio y la nueva residencia de la familia se mantienen en privado.

La familia se instalará en una residencia privada fuera de Londres y mantendrá sus propiedades tanto en Montecito, California, como en Portugal. Por ahora, no se ha revelado públicamente la ubicación exacta de su nueva casa en Reino Unido.

Salió a la luz esta nueva fotografía de Meghan Markle al lado de sus dos hijos, Archie y Lilibet @meghan

¿Harry y Meghan regresarán a la familia real?

El regreso de los Sussex a Reino Unido no significa que Harry y Meghan recuperen sus funciones como miembros activos de la familia real.

Carlos III tendría claro que su hijo y su esposa continuarán siendo miembros no trabajadores de la familia real, por lo que no existe un plan para que regresen a representar oficialmente a la Corona. Tampoco se contempla una fórmula similar al modelo de “medio dentro, medio fuera” que Harry y Meghan plantearon antes de abandonar sus funciones reales en 2020. Su nueva vida en Reino Unido será de carácter privado y ambos continuarán con sus respectivos proyectos profesionales.

Harry continuará vinculado a sus proyectos benéficos y a los Juegos Invictus, mientras que Meghan seguirá desarrollando su marca de estilo de vida, As Ever. La pareja también conservará su vida profesional independiente de la institución monárquica.

El príncipe Harry y Meghan Markle Karwai Tang/WireImage

El regreso podría acercar a Carlos III y al príncipe Harry

La mudanza podría convertirse en una nueva oportunidad para reconstruir la relación entre Carlos III y Harry.

Durante los últimos años, padre e hijo han mantenido una relación complicada. La distancia física se sumó a los conflictos derivados de la salida de Harry y Meghan de la familia real, las entrevistas concedidas por la pareja, la serie documental de Netflix y las revelaciones publicadas por Harry en sus memorias.

Sin embargo, durante los últimos meses se han producido señales de acercamiento. El encuentro privado de julio entre Carlos III, la reina Camila, Harry, Meghan y sus hijos fue especialmente significativo porque permitió que el monarca conviviera nuevamente con sus nietos.

Ahora, tener a Archie y Lilibet viviendo durante una temporada en Reino Unido podría facilitar una relación mucho más cercana entre el rey y los niños.

¿Qué pasará con la relación entre Harry y Guillermo?

El regreso también vuelve a poner bajo los reflectores la relación entre el príncipe Harry y su hermano, el príncipe Guillermo.

Mientras Carlos III habría recibido favorablemente la noticia desde una perspectiva familiar, la relación entre los hermanos continúa siendo mucho más distante. Harry y Guillermo han protagonizado uno de los conflictos más comentados dentro de la familia real en los últimos años y no existe confirmación de que el regreso de los Sussex implique una reconciliación inmediata entre ambos.

De hecho, la llegada de Harry y Meghan a Reino Unido podría generar nuevas situaciones familiares, especialmente porque ambos permanecerán cerca de la residencia y los compromisos de otros integrantes de la monarquía.

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La seguridad de Harry y Meghan continúa siendo un tema pendiente

Uno de los principales obstáculos para que Harry pudiera pasar más tiempo en Reino Unido ha sido su seguridad. Desde que dejó de ser miembro activo de la familia real, el duque de Sussex ha mantenido una disputa legal relacionada con las condiciones de protección que recibe cuando visita el país. Por ahora, no se han anunciado nuevos acuerdos oficiales sobre la seguridad de la familia durante su estancia.

Este asunto podría ser especialmente relevante ahora que Archie y Lilibet pasarán una parte considerable del año escolar en Reino Unido.

El regreso de Harry y Meghan representa uno de los movimientos más inesperados dentro de la familia real británica desde su salida de la vida institucional en 2020.

Sin embargo, la decisión no supone un regreso a la monarquía ni una recuperación de sus antiguos papeles. Los Sussex regresan como una familia independiente, con sus propios proyectos y una residencia privada, pero con la posibilidad de que sus hijos tengan una relación mucho más cercana con su abuelo, el rey Carlos III.

Para el monarca, la mudanza podría significar algo que durante años ha sido difícil de conseguir: tener a Archie y Lilibet cerca y formar parte de su vida cotidiana, aunque sea lejos de los compromisos oficiales de la Corona.