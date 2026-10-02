Ingrid Alexandra acompaña a su padre en un momento delicado para Mette-Marit: así fue su aparición como heredera

La princesa Ingrid Alexandra de Noruega asumió un papel más visible este viernes 2 de octubre al acompañar a su padre, el rey Haakon VIII, durante la apertura del Parlamento noruego.

La joven de 22 años ocupó el lugar que originalmente correspondía a la reina Mette-Marit, quien tuvo que cancelar su asistencia debido a una infección respiratoria mientras continúa con su recuperación después del trasplante de pulmón al que se sometió en junio.

La ceremonia tuvo lugar en el Storting, en Oslo, y marcó además la primera apertura del Parlamento para Haakon VIII desde que asumió el trono tras la muerte de su padre, el rey Harald V, el pasado 28 de agosto.

Ingrid Alexandra acompaña al rey Haakon en una jornada histórica

Vestida de negro, Ingrid Alexandra llegó al Parlamento junto a su padre y permaneció a su lado durante la ceremonia. Su presencia adquirió especial relevancia porque se trató de uno de sus primeros compromisos institucionales de gran importancia desde que se convirtió en princesa heredera.

La joven se convirtió en heredera al trono después de que su padre asumiera la Corona tras el fallecimiento del rey Harald. Desde entonces, su papel dentro de la Familia Real noruega ha comenzado a adquirir mayor visibilidad.

Durante la apertura, Haakon pronunció el tradicional discurso del trono, que presenta las principales líneas de actuación del Gobierno para el nuevo periodo parlamentario.

Princesa Mette-Marit de Noruega Getty Images

¿Por qué Mette-Marit no acompañó al rey Haakon?

La Casa Real noruega informó que Mette-Marit no pudo asistir debido a una infección respiratoria. La situación ocurre mientras la reina continúa su proceso de rehabilitación después del trasplante de pulmón realizado en junio de 2026.

De acuerdo con información médica citada por medios noruegos, su recuperación está prevista para prolongarse aproximadamente un año y requiere seguimiento y rehabilitación especializada.

No es la primera vez que su estado de salud modifica su agenda. En septiembre tampoco pudo participar en la ceremonia de juramento de Haakon como rey debido a complicaciones relacionadas con su trasplante. En aquella ocasión, Ingrid Alexandra también acompañó a su padre.

El rey Haakon VIII y la princesa Ingrid Alexandra de Noruega durante la ceremonia de juramento de lealtad celebrada en el Parlamento de Noruega, en Oslo, el 1 de septiembre de 2026. El nuevo monarca realizó el juramento solemne de gobernar Noruega de acuerdo con la Constitución, días después de ascender al trono tras la muerte de su padre, el rey Harald V, a los 89 años. Getty Images

La nueva etapa de Ingrid Alexandra como heredera

La ausencia de Mette-Marit hizo todavía más visible el nuevo papel de Ingrid Alexandra dentro de la monarquía noruega. Con 22 años, la princesa se encuentra ahora en una posición diferente a la que ocupaba cuando su abuelo Harald era rey. Como heredera de Haakon VIII, su presencia en actos institucionales será cada vez más relevante.

Su aparición junto al monarca en el Storting también ocurre en un periodo de transición para la Familia Real noruega, marcado por la llegada de Haakon al trono y por la recuperación de Mette-Marit.

Por ahora, la prioridad de la reina es continuar con su recuperación, mientras Ingrid Alexandra comienza a asumir de manera más visible las responsabilidades que corresponden a quien ocupa el primer lugar en la línea de sucesión al trono noruego.