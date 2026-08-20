¿Por qué el príncipe Harry y Meghan Markle regresarán a vivir a Reino Unido? Esta será su nueva residencia

El príncipe Harry y Meghan Markle estarían a punto de comenzar una nueva etapa lejos de California. De acuerdo con reportes publicados este 19 de agosto, los duques de Sussex planean regresar a vivir a Reino Unido junto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, seis años después de haber dejado el país.

La noticia llama especialmente la atención porque su regreso no significa que vuelvan a formar parte de la familia real como miembros activos. La pareja mantendría su vida como miembros no trabajadores de la realeza y establecería su hogar en una residencia privada que no pertenece a la Corona.

¿Por qué Harry y Meghan regresarán a Reino Unido?

Uno de los principales motivos tiene que ver con sus hijos. Archie y Lilibet están inscritos en una escuela británica y comenzarían clases en septiembre, por lo que la familia se instalaría en Reino Unido antes del inicio del nuevo ciclo escolar. Sería, además, la primera experiencia educativa de ambos niños en el país.

Pero la decisión también tiene un componente familiar. En los últimos meses, Harry ha mostrado interés en mejorar su relación con su padre, el rey Carlos III, con quien se reunió junto a Meghan y sus hijos durante una visita privada a Highgrove en julio. Ese encuentro fue especialmente significativo porque el monarca no había visto a Archie y Lilibet desde 2022.

¿Dónde vivirán Harry y Meghan?

Por ahora, los detalles sobre la nueva casa se mantienen en privado. Lo que se ha reportado es que se trata de una residencia privada y no real, ubicada fuera de Londres. La ubicación exacta no ha sido revelada públicamente por motivos relacionados con la privacidad y la seguridad de la familia.

Esto marca una diferencia importante respecto a la etapa que vivieron anteriormente en Reino Unido. Tras abandonar sus funciones reales, Harry y Meghan dejaron Frogmore Cottage, su antigua residencia dentro de Windsor. Ahora, su nuevo hogar será independiente de las propiedades de la familia real.

¿Harry y Meghan volverán a ser miembros activos de la realeza?

Por ahora, no hay planes para que retomen sus funciones oficiales. Su regreso al Reino Unido representa más bien una decisión familiar y personal, especialmente relacionada con la educación de Archie y Lilibet y con el deseo de mantener vínculos más cercanos con el país de origen de Harry.

Así, después de seis años en Estados Unidos, los Sussex estarían preparando un regreso que podría cambiar nuevamente la dinámica de su familia, aunque esta vez desde una residencia privada y lejos de los compromisos oficiales de la Corona.

