Los secretos de la educación de George, Charlotte y Louis: las reglas que Kate Middleton sigue con sus hijos

La educación de los hijos del príncipe William y Kate Middleton está inevitablemente marcada por el protocolo y por el futuro papel que tendrán dentro de la Familia Real británica. Sin embargo, en los últimos años la princesa de Gales también ha dejado claro que, puertas adentro, hay otros aspectos que considera fundamentales: pasar tiempo en familia, desarrollar la empatía, hablar de las emociones y mantener una relación cercana con la naturaleza.

George, Charlotte y Louis son actualmente alumnos de Lambrook School, cerca de Ascot, donde estudian juntos. Kate ha hablado públicamente durante años sobre los principios que considera importantes durante la infancia. Sus intervenciones permiten conocer algunas de las ideas que forman parte de su visión de la crianza.

La amabilidad es tan importante como las buenas calificaciones

Una de las ideas que Kate ha repetido es que la educación de un niño no debería medirse únicamente por sus resultados académicos.

En 2017, durante una visita relacionada con la salud mental infantil, explicó que William y ella querían enseñar a George y Charlotte la importancia de valores como la amabilidad, el respeto y la honestidad.

En aquella ocasión, incluso señaló que estos valores eran tan importantes como destacar en matemáticas o en el deporte.

La declaración resulta especialmente significativa si se considera el futuro de sus hijos. George, como segundo en la línea de sucesión al trono, tendrá responsabilidades institucionales muy diferentes a las de Louis, mientras que Charlotte ocupa una posición intermedia entre sus hermanos. Aun así, Kate ha insistido en principios que puedan aplicarse a los tres.

Hablar de las emociones también forma parte de su educación

La salud mental infantil ha sido uno de los grandes temas del trabajo público de Kate durante más de una década.

En sus intervenciones sobre educación ha defendido la importancia de que los niños tengan adultos de confianza con quienes puedan hablar cuando están preocupados, tristes, enojados o se sienten solos.

Durante una visita a una escuela en 2017, contó que había conocido a una niña que comparaba guardar las emociones con inflar un globo hasta que pudiera explotar. Para Kate, hablar con los padres, profesores o amigos puede ayudar a los niños a procesar aquello que sienten.

En 2019 también participó en una conferencia dedicada a la salud mental en la educación y destacó el papel de padres, profesores y cuidadores en el desarrollo emocional durante los primeros años.

Por eso, una de las claves de su visión de la crianza no parece estar relacionada únicamente con qué aprenden George, Charlotte y Louis en el colegio, sino también con cómo aprenden a relacionarse con sus propias emociones y con los demás.

Kate Middleton y Charlotte. Getty Images

El contacto con la naturaleza ocupa un lugar importante

Si hay un tema que Kate ha vinculado constantemente con la infancia es el contacto con la naturaleza.

En 2019, durante el festival Back to Nature de la Royal Horticultural Society, explicó que jugar al aire libre, plantar, explorar, cavar y crear pueden favorecer el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños.

La princesa también ha señalado que pasar tiempo en espacios naturales ayuda a crear relaciones positivas tanto con otras personas como con el entorno.

Su interés llegó incluso a materializarse en el diseño del Back to Nature Garden, un jardín inspirado parcialmente en recuerdos de su propia infancia y en experiencias que había compartido con sus hijos. El proyecto buscaba incentivar el juego, la exploración y el tiempo al aire libre.

La familia también es parte de la educación

Para Kate, la educación de un niño no ocurre exclusivamente en la escuela.

En diferentes discursos ha hablado sobre la importancia de las relaciones que los niños construyen con sus padres, profesores, familiares y otras personas de su entorno.

En 2019 señaló que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo posterior y que las relaciones con padres, cuidadores, profesores e incluso miembros de la comunidad tienen un papel importante en el crecimiento de los niños.

Esta idea también explica por qué la princesa ha defendido una visión de la infancia en la que la familia tiene un papel activo, más allá de supervisar las tareas escolares.

Aprender jugando también es importante

El juego aparece constantemente en la filosofía de crianza que Kate ha defendido públicamente.

En su proyecto Back to Nature, por ejemplo, se incorporaron elementos como una casa en un árbol, un espacio para explorar y zonas destinadas al juego creativo. La intención era recordar que la infancia también necesita momentos de descubrimiento que no estén estructurados alrededor de las obligaciones académicas.

Para una familia como la de William y Kate, esto también permite que George, Charlotte y Louis tengan experiencias propias de su edad pese a crecer bajo una enorme atención pública.

Kate Middleton, el príncipe Williams y sus hijos George, Charlotte y Louis Kate Middleton, el príncipe Williams y sus hijos George, Charlotte y Louis

Kate también habla de la importancia de los primeros años

El interés de Kate por la educación infantil no comenzó después del nacimiento de sus tres hijos. Durante años ha trabajado públicamente en temas relacionados con los primeros años de vida y su impacto en el desarrollo.

En 2021, durante un foro de la Royal Foundation, explicó que las experiencias de los primeros años pueden influir en la salud, el bienestar y las relaciones de una persona durante el resto de su vida. También habló de la importancia de apoyar a los padres y de reducir la presión que muchos sienten al intentar criar a sus hijos.

Por eso, cuando Kate habla de educación, no suele referirse únicamente a las materias escolares. Su enfoque incluye el bienestar emocional, las relaciones familiares, el juego, la naturaleza y la capacidad de desarrollar vínculos saludables.

Tres niños, tres personalidades

George, Charlotte y Louis han crecido dentro de una misma familia, pero cada uno tendrá un papel diferente.

George es el segundo en la línea de sucesión al trono y, por ello, tendrá una preparación institucional particularmente importante. Charlotte ocupa el tercer lugar y Louis el cuarto. Los tres, sin embargo, han recibido hasta ahora una educación familiar y escolar compartida.

La propia Kate ha insistido en que los primeros años deben proporcionar a los niños bases sólidas para su futuro, independientemente del lugar que ocupen posteriormente dentro de la sociedad.

Lo que se puede documentar a través de las declaraciones públicas de la princesa de Gales es una filosofía de crianza basada en amabilidad, respeto, honestidad, comunicación emocional, juego, familia y contacto con la naturaleza.

George, Charlotte y Louis continúan creciendo bajo la mirada del público, esos principios permiten entender una parte menos visible de la educación que reciben en casa.