Hayden Panettiere: la policía realiza una visita a la casa de la familia de Brian Hickerson tras su muerte

La policía acudió a la vivienda de la familia de Brian Hickerson en Carolina del Sur, días después de la muerte de Hayden Panettiere, quien falleció a los 36 años. La visita ocurrió mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias de la muerte de la actriz, cuyo novio intermitente estuvo presente cuando fue encontrada inconsciente.

La muerte de Hayden Panettiere continúa generando nuevas preguntas. Días después de que la actriz de Heroes y Nashville fuera encontrada sin vida en un departamento de Greenville, Carolina del Sur, agentes de la policía acudieron a la casa de la familia de Brian Hickerson, su pareja intermitente.

De acuerdo con el reporte publicado, los oficiales llegaron a la vivienda el miércoles por la mañana para realizar un “welfare check”, una revisión solicitada por las autoridades para comprobar el bienestar de una persona. Los agentes llamaron a la puerta, pero no recibieron respuesta y se retiraron poco después. La policía no ha informado públicamente a quién buscaban localizar ni cuál fue el motivo específico de la revisión.

La visita ocurre apenas tres días después de la muerte de Panettiere y mientras continúan apareciendo nuevos detalles sobre las últimas horas de la actriz.

¿Por qué la policía acudió a la casa de la familia de Brian Hickerson?

Hasta ahora, las autoridades no han explicado públicamente por qué realizaron el welfare check en la vivienda de la familia de Brian Hickerson.

La presencia de los agentes, sin embargo, llamó especialmente la atención debido a que Hickerson estuvo en el lugar donde Hayden Panettiere murió. De acuerdo con un reporte policial obtenido por medios estadounidenses, Brian Hickerson y su hermano, Zach Hickerson, se encontraban en el departamento de Greenville cuando los servicios de emergencia llegaron para intentar reanimar a la actriz.

El reporte señala que Brian mostró a los policías una bolsa con medicamentos que Panettiere estaba tomando. La información sobre los medicamentos fue parcialmente ocultada en el documento, por lo que no se ha confirmado qué sustancias contenía.

La policía tampoco ha señalado a Hickerson como sospechoso de la muerte de la actriz.

Hayden Panettiere junto a su hermano menor, Jansen Panettiere. Getty Images

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere murió el domingo 16 de agosto de 2026, a los 36 años. Fue encontrada inconsciente en un departamento de Greenville, Carolina del Sur, y los servicios de emergencia intentaron reanimarla antes de confirmar su muerte.

Una llamada al 911 reportó una emergencia relacionada con un posible paro cardíaco y una posible sobredosis. Sin embargo, estos datos corresponden a la llamada de emergencia y no representan una causa oficial de muerte. La autopsia preliminar no encontró signos de trauma y las autoridades no consideran que haya indicios de un homicidio. La causa oficial permanece pendiente de la investigación y de los resultados toxicológicos.

Por ello, no es correcto afirmar por ahora que Hayden Panettiere murió por una sobredosis, aunque esa posibilidad fue mencionada durante la llamada al 911.

Hayden Panettiere durante un evento público. La actriz estadounidense murió a los 36 años en Carolina del Sur. Las autoridades continúan investigando las circunstancias de su fallecimiento. Getty Images

Brian Hickerson estaba con Hayden Panettiere cuando murió

La presencia de Brian Hickerson durante la emergencia ha cobrado especial relevancia debido a la historia que ambos compartieron. Panettiere y Hickerson comenzaron su relación en 2018 y tuvieron un vínculo intermitente durante varios años. Su relación estuvo marcada por acusaciones de violencia doméstica y varios episodios que llevaron a Hickerson ante las autoridades.

En 2021, Hickerson se declaró culpable mediante un acuerdo de dos cargos graves relacionados con lesiones a una pareja, y fue sentenciado a 45 días de prisión.

A pesar de su pasado, ambos retomaron el contacto posteriormente. En los últimos años fueron vistos nuevamente juntos, aunque Panettiere había descrito previamente la relación como complicada.

La situación vuelve a adquirir relevancia después de que un reporte policial confirmara que Hickerson se encontraba en el departamento cuando los servicios de emergencia llegaron tras el colapso de la actriz.

La muerte de Hayden Panettiere ocurre después de un periodo complicado

La actriz había hablado públicamente durante años sobre sus problemas de adicción, salud mental y las dificultades que enfrentó durante su vida adulta. En su autobiografía, Panettiere también habló sobre la relación con Hickerson y sobre los episodios de violencia que había experimentado durante ese periodo de su vida.

En los días previos a su muerte, además, Hickerson había enfrentado nuevamente un revés judicial. Un juez rechazó su solicitud para modificar o eliminar sus condenas por delitos graves relacionados con violencia doméstica, de acuerdo con reportes sobre el caso.

Hayden Panettiere para la portada de su libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, en el que comparte aspectos personales de su vida, incluyendo su maternidad, sus problemas de adicción y el proceso de recuperación. La actriz presentó el libro como un relato íntimo sobre algunas de las experiencias que marcaron su vida. Instagram @haydenpanettiere

La familia de Hayden Panettiere pide respeto tras su muerte

Tras conocerse la noticia, la familia de Hayden Panettiere confirmó su fallecimiento y pidió privacidad mientras atraviesa el duelo. La actriz deja una hija, Kaya Evdokia, de 11 años, fruto de su relación con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko. La menor vive con su padre. Por ahora, la investigación continúa y las autoridades no han determinado públicamente la causa oficial de muerte. La visita policial a la casa de la familia de Brian Hickerson tampoco ha sido vinculada oficialmente con una investigación criminal específica.

Mientras se esperan los resultados de toxicología y más información de las autoridades, no existe confirmación oficial de que Brian Hickerson esté relacionado con la muerte de Hayden Panettiere.