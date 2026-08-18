¿Brian Hickerson, novio intermitente de Hayden Panettiere, estaba con la actriz cuando murió? Lo que se sabe

La actriz Hayden Panettiere fue encontrada sin vida el pasado 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, y una fuente cercana a la investigación confirmó que Hickerson se encontraba con ella cuando ocurrieron los hechos.

El dato ha despertado el interés de sus seguidores debido al historial que ambos compartieron. Panettiere y Hickerson mantuvieron una relación intermitente desde 2018, marcada por rupturas, reconciliaciones y episodios de violencia doméstica que terminaron con un proceso judicial contra él. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han señalado a Hickerson como responsable de la muerte de la actriz y la investigación continúa.

Brian Hickerson estaba con Hayden Panettiere cuando murió

De acuerdo con información publicada por un medio internacional, Brian Hickerson estaba con Hayden Panettiere en la residencia de Greenville, Carolina del Sur, donde la actriz fue encontrada inconsciente el domingo 16 de agosto.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir una llamada de auxilio e intentaron reanimarla mediante maniobras de soporte vital avanzado. Sin embargo, Panettiere fue declarada muerta poco después.

Por ahora, las autoridades no han informado quién realizó la llamada al 911 y tampoco han revelado mayores detalles sobre los momentos previos al fallecimiento. Además, se sabe que la actriz y Hickerson habían viajado juntos desde Los Ángeles a Carolina del Sur un día antes de su muerte, un detalle que ha permitido reconstruir parte de sus últimas horas.

La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson

Hayden Panettiere comenzó su relación con Brian Hickerson en 2018, poco después de separarse de Wladimir Klitschko, padre de su hija Kaya.

La relación estuvo marcada por diversos episodios de violencia doméstica. En 2019 Hickerson fue detenido por presuntamente agredir a la actriz y, un año después, volvió a enfrentar cargos relacionados con nuevos incidentes.

En 2021 fue sentenciado tras aceptar cargos por violencia doméstica. Como parte de su condena cumplió una pena de cárcel, quedó bajo libertad condicional, recibió terapia obligatoria y se emitió una orden de protección. Después de ese proceso, Panettiere habló públicamente sobre el abuso que vivió y aseguró que compartir su historia era una forma de ayudar a otras mujeres que atravesaban situaciones similares.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson son vistos juntos el 31 de enero de 2019 en Los Ángeles, California. Getty Images

¿Volvieron a ser pareja?

Con el paso de los años ambos retomaron el contacto. En entrevistas concedidas en 2022, Hayden explicó que había decidido perdonar a Hickerson y que mantenían una amistad. La actriz aseguró que él había asumido la responsabilidad por sus acciones y había seguido un proceso de rehabilitación.

En los meses recientes volvieron a ser vistos juntos en distintas ocasiones, lo que dio pie a rumores sobre una posible reconciliación. Sin embargo, ninguno confirmó públicamente que hubiera retomado la relación sentimental.

Por ello, diversos medios han optado por describir a Hickerson como su “novio intermitente” o expareja.

¿Brian Hickerson está relacionado con la muerte de Hayden Panettiere?

Hasta el momento no existe ninguna información oficial que relacione a Brian Hickerson con la muerte de Hayden Panettiere. Las autoridades han indicado que no hay señales de violencia ni indicios de un acto criminal. La causa oficial del fallecimiento permanece pendiente de los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos.

Aunque en las primeras horas surgieron especulaciones sobre una posible sobredosis, esa información no ha sido confirmada por las autoridades.

Por ahora, el único dato confirmado es que Hickerson se encontraba con la actriz durante sus últimas horas de vida.

Hayden Panettiere deja una hija de 11 años

La actriz deja a su hija Kaya, fruto de su relación con Wladimir Klitschko. Tras conocerse la noticia de su muerte, el exboxeador publicó un emotivo mensaje en el que expresó el profundo dolor que atraviesa su familia y prometió mantener vivo el recuerdo de Hayden para su hija.

“Siempre hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde quién era”, escribió Klitschko en Instagram.

Mientras continúan las investigaciones, familiares, amigos y seguidores esperan que las autoridades esclarezcan las circunstancias de la muerte de la actriz, cuya partida ha conmocionado a Hollywood.