Hayden Panettiere reveló sus secretos más dolorosos en su libro: estas son sus confesiones más impactantes

Hayden Panettiere decidió contar su historia sin filtros en This Is Me: A Reckoning, sus memorias publicadas en mayo de 2026. El libro recorre su infancia en Hollywood, sus relaciones, sus problemas de adicción y algunos de los episodios más difíciles de su vida.

Lejos de ser solamente un relato sobre la fama, la actriz convirtió sus memorias en una revisión de las experiencias que marcaron su vida adulta: la depresión posparto, el alcoholismo, la maternidad, la violencia, la presión de Hollywood y la pérdida de su hermano Jansen.

Hayden Panettiere para la portada de su libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, en el que comparte aspectos personales de su vida, incluyendo su maternidad, sus problemas de adicción y el proceso de recuperación. La actriz presentó el libro como un relato íntimo sobre algunas de las experiencias que marcaron su vida. Instagram @haydenpanettiere

Hayden Panettiere habló de su depresión posparto y su adicción

Uno de los capítulos más dolorosos de This Is Me: A Reckoning es el que aborda el nacimiento de su hija Kaya, en 2014.

Panettiere relató que el parto fue una experiencia traumática y que, después de convertirse en madre, comenzó a experimentar una profunda desconexión emocional. La depresión posparto se sumó a un consumo cada vez mayor de alcohol y posteriormente de medicamentos, mientras intentaba sobrellevar una situación que no sabía cómo manejar.

La actriz explicó que, desde fuera, su vida podía parecer perfecta, era una estrella de televisión, tenía una hija y protagonizaba Nashville. Sin embargo, detrás de esa imagen atravesaba una crisis que terminó afectando tanto su vida personal como su carrera.

En sus memorias también recordó sus diferentes intentos de rehabilitación y cómo algunos tratamientos no consiguieron abordar de fondo lo que estaba ocurriendo. Fue hasta después, con otro proceso de recuperación, cuando comenzó a comprender mejor la relación entre su depresión, el trauma y la adicción.

La decisión de ceder la custodia de su hija Kaya

Uno de los capítulos más íntimos del libro es el relacionado con su única hija, Kaya Evdokia Klitschko. Panettiere y Wladimir Klitschko fueron padres en diciembre de 2014 y terminaron su relación en 2018. Ese mismo año, la actriz cedió la custodia de Kaya a su expareja, una decisión que durante mucho tiempo fue interpretada públicamente de manera simplista.

En This Is Me: A Reckoning, Panettiere explicó que detrás de aquella decisión había una preocupación concreta por el bienestar emocional de su hija. Recordó incluso un episodio ocurrido en Kiev en 2017, cuando Klitschko le entregó documentos legales relacionados con la custodia. Aunque inicialmente pensó en enfrentarse legalmente a la situación, terminó considerando que una batalla judicial podía ser todavía más perjudicial para Kaya.

La actriz reconoció que vivir separada de su hija fue una de las experiencias más dolorosas de su vida. Aun así, insistió en que ceder la custodia no significaba haber abandonado a Kaya.

En los últimos meses, Panettiere habló con orgullo de su hija y explicó que mantenían una relación cercana pese a la distancia. Kaya vivía principalmente con su padre en Europa y ambas se comunicaban mediante visitas y videollamadas.

Hayden Panettiere posa en la alfombra roja de los Premios Emmy en 2014, durante su embarazo de su primera y única hija, Kaya, fruto de su relación con el boxeador Wladimir Klitschko. Getty Images

Las experiencias perturbadoras que vivió en Hollywood

Otro de los capítulos que más llamó la atención fue el relacionado con las experiencias que Panettiere aseguró haber vivido cuando todavía era adolescente.

La actriz contó que, a los 18 años, un amigo la llevó a una habitación en un yate donde encontró a un famoso actor desnudo. Panettiere explicó que en ese momento no comprendió completamente el peligro de la situación y que consiguió salir del lugar. También relató un episodio ocurrido cuando tenía 19 años, durante una fiesta, en el que un reconocido actor y director ganador del Oscar se expuso frente a ella bajo un pretexto aparentemente inocente.

Panettiere no reveló los nombres de los hombres involucrados. Según explicó, existían razones legales y personales para mantener sus identidades en privado.

Para la actriz, aquellas experiencias formaban parte de un problema más amplio: haber crecido dentro de una industria en la que desde muy joven estuvo expuesta a adultos poderosos, presión mediática y situaciones para las que no necesariamente tenía las herramientas emocionales para reaccionar.

Hayden Panettiere firma autógrafos y fotografías para sus seguidores durante un evento. Getty Images

Su primer beso en pantalla ocurrió cuando tenía 13 años

La actriz también recordó una experiencia que, vista desde la adultez, adquirió un significado diferente. Durante el rodaje de Raising Helen, Panettiere tenía apenas 13 años cuando protagonizó su primer beso en pantalla con un actor de unos veinte años. En una entrevista con Entertainment Weekly, recordó que ella interpretaba a un personaje de 15 años y que la producción buscaba que físicamente pareciera mayor.

El recuerdo forma parte de la reflexión que atraviesa sus memorias sobre crecer frente a las cámaras y sobre cómo Hollywood comenzó a tratarla como adulta mientras ella todavía era una niña.

La razón por la que fue reemplazada en Panic Room

Panettiere también reveló en el libro un episodio desconocido de los comienzos de su carrera.

La actriz había sido elegida originalmente para interpretar a Sarah Altman en Panic Room, junto a Nicole Kidman. Sin embargo, después de que Kidman abandonara el proyecto y Jodie Foster asumiera el papel principal, Panettiere también fue reemplazada por Kristen Stewart.

La relación con su madre

Según relató en sus memorias, su madre, quien además era su representante, se negó a que Panettiere se cortara el cabello para adaptarse al aspecto de Foster. Esa decisión habría contribuido a que perdiera el papel.

El episodio tuvo consecuencias más profundas: con el tiempo, Panettiere decidió terminar la relación profesional con su madre porque quería recuperar una dinámica familiar que no estuviera determinada por su carrera.

Hayden Panettiere posa junto a su madre, la actriz Lesley Vogel, en una fotografía de archivo. Getty Images

Hayden Panettiere también habló de su bisexualidad

Entre las revelaciones más personales de This Is Me: A Reckoning está la decisión de Panettiere de hablar públicamente de su bisexualidad.

La actriz explicó que durante años sintió presión para cumplir con una determinada imagen pública y que no siempre se sintió con libertad para mostrarse tal como era. El tema se relaciona con una de las ideas centrales de sus memorias: la dificultad de construir una identidad propia cuando se crece bajo el escrutinio constante de Hollywood. La revelación adquirió especial relevancia porque Panettiere comenzó a hablar de su sexualidad públicamente mientras promocionaba el libro, después de años de mantener esa parte de su vida en privado.

La muerte de su hermano Jansen dejó una herida que nunca cerró

Otro de los capítulos más dolorosos está relacionado con la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció en 2023 a los 28 años por complicaciones cardíacas.

Hayden habló públicamente del impacto que tuvo aquella pérdida y posteriormente volvió sobre ella en sus memorias. Para la actriz, la muerte de Jansen representó un golpe del que reconocía que nunca terminaría de recuperarse por completo. La pérdida se sumó a una vida marcada por diferentes episodios traumáticos y a un proceso de recuperación que Panettiere describió como irregular, complejo y lejos de ser lineal.

Hayden Panettiere junto a su hermano menor, Jansen Panettiere. Getty Images

Su personaje de Nashville terminó reflejando parte de su propia vida

Una de las ironías más fuertes de su carrera fue interpretar a Juliette Barnes en Nashville, una cantante que enfrentaba problemas de alcohol, adicción, relaciones destructivas y dificultades emocionales.

Con el paso del tiempo, la ficción comenzó a parecerse demasiado a la realidad de Panettiere.

La actriz contó que mientras interpretaba al personaje también estaba enfrentando sus propios problemas con el alcohol y la depresión. Incluso llegó a entrar en tratamiento durante su etapa en la serie.

La experiencia hizo que algunas de las historias de Juliette resultaran especialmente difíciles de interpretar. Lo que para los espectadores era una trama televisiva, para Panettiere estaba conectado con problemas que estaba intentando resolver fuera del set.

Hayden Panettiere convirtió sus experiencias en un testimonio personal

This Is Me: A Reckoning no buscó construir una versión impecable de Hayden Panettiere. Por el contrario, la actriz utiliza sus memorias para hablar de los momentos en los que perdió el control de su vida y de las decisiones que tomó mientras intentaba recuperarlo.

El libro aborda desde la presión de convertirse en una estrella infantil hasta sus relaciones sentimentales, el abuso, la depresión posparto, la adicción, la maternidad, la custodia de Kaya, la pérdida de su hermano y las experiencias perturbadoras que aseguró haber vivido dentro de Hollywood.La propia editorial describe el libro como una revisión de los grandes acontecimientos que Panettiere considera “lifequakes”: experiencias capaces de fracturar la identidad de una persona y obligarla a reconstruirse.

Su historia quedó plasmada en un libro publicado apenas unos meses antes de su muerte, convirtiendo This Is Me: A Reckoning en el testimonio más personal que dejó sobre la mujer que existía detrás de la actriz que el público conoció en Heroes, Nashville y la saga Scream. Su muerte fue confirmada el 17 de agosto de 2026 y, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer una causa oficial.