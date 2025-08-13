Margaret Qualley revela cómo conquistó a su esposo Jack Antonoff y cómo la rescató

Margaret Qualley y Jack Antonoff se casaron en el 2023, y actualmente son considerados como una de las parejas más estables de Hollywood. Durante una reciente entrevista, la actriz de ‘La Sustancia’, habló reveló detalles de cómo conoció a su esposo, cómo lo conquistó y por qué casarse con él ha sido su mejor decisión.

Historia de amor de Margaret Qualley y Jack Antonoff

Jack Antonoff es uno de los productores más importantes de la industria musical, y es el responsable de muchos de los grandes éxitos de Taylor Swift, y durante una entrevista con la revista Cosmopolitan, la hija de Andy MacDowell, se sinceró sobre su historia de amor.

Margaret reveló que conoció a Jack durante una fiesta: “Enamorarme de Jack fue la sensación más grande que he sentido en mi vida. Nos conocimos justo cuando la COVID estaba a punto de terminar, en la primera fiesta a la que fui. Nos vimos en una azotea y empezamos a hablar sin parar. Dimos varios paseos por la ciudad ese verano”.

Y a pesar de sentirse muy enamorada del productor de 41 años, Margaret asegura que su recurso para conquistarlo y enamorarlo, fue actuar como una chica tradicional sureña, es decir, esperar a que él tome la iniciativa.

“Soy muy tradicional en este tipo de cosas. Nunca me expondría primero. Nunca le escribo dos veces. O sea, ahora que estamos casados, puedo escribirle lo que sea en cualquier momento. Siempre estamos hablando; es como mi diario humano. Pero, antes de estar juntos, al principio, siempre seguía el protocolo de las chicas sureñas”.

La táctica le funcionó, pues logró que Jack fuera el primero en decir: “Te amo”.

¿Por qué Jack Antonoff es el hombre perfecto para Margaret Qualley?

Qualley confesó que en sus relaciones pasadas, siempre se sintió sola e incompleta.

“En todas las demás relaciones que he tenido, me sentía muy sola porque no estaba con mi pareja, y era como si estuviera buscando algo. Ya no me siento así. Jack me hace sentir segura y cómoda”.

La actriz asegura que también intentó ser la chica perfecta para ser elegida, al punto de perderse a ella misma solo para agradar.

“Pasé tantos años intentando ser la chica perfecta de alguien, y esa chica cambiaba una y otra vez. Pero no puedo mentirle a Jack. No puedo serlo para él; se daría cuenta. Así que simplemente tengo que ser yo misma. Él ha sido la persona que he imaginado toda mi vida. Y no lo digo metafóricamente”.

