Cuáles son los errores de maquillaje más comunes que te suman años

¿Recuerdas en qué época comenzaste a maquillarte? ¿Hace cuánto fue? Si esto ocurrió hace más años que los dedos de tu mano es probable que estés recurriendo a tendencias pasadas de moda. Y aunque quizá ya estén de nuevo en uso, no son favorecedoras para tu imagen, sumando años a tu imagen.

Estamos seguras de que ya no delineas todo el contorno de tu ojo, lo que –visualmente– reduce su tamaño; ahora sí estás usando el tono de base que te queda y ya lo difuminas hasta el cuello para evitar un efecto máscara, no usas peinados ultrarrestirados que evidencian las entradas y, por supuesto, usas el rubor con discreción, dándole vitalidad a tu cara, sin dramatismo. Para conocer todos los otros errores comunes, no tan frecuentes, pero que, por la fuerza de la costumbre afectan tu apariencia, platicamos con Elisa Will, product manager de Essence, e Isabelle Russ, product manager de Catrice.

Cuáles son los errores de maquillaje más comunes

Exceso de iluminador:

Si tu semblante luce apagado, amarás el efecto de los iluminadores, pero, úsalos con precaución, si te pasas, te verás brillante y de aspecto sudoroso. Para evitarlo, el truco está en aplicar dosis mínimas de producto. Úsalo en la parte alta de las mejillas, la punta de la nariz, los huesos de la frente y el mentón. Labial incorrecto:

Cuando su tono no se ajusta al de tu piel, puede hacerte ver pálida o endurecer tus facciones. Sigue esta guía que toma en cuenta tu propia tez:

- Clara: te van los labiales corales, duraznos, rojos polvorientos o nudes.

- Media: las tonalidades de bayas, rosas y malvas son perfectas para ti.

- Bronceada: te quedan los rojos brillantes, corales y rosas intenso.

- Profunda: considera la gama caramelo, marrón, púrpura y rojo.

Para que encontrar tu lipstick ideal Mala corrección:

¿Aún trazas triángulos invertidos debajo los ojos? Es un error de maquillaje común que únicamente alarga visualmente la cara, en lugar de levantarla e iluminarla. Mejor, comienza la aplicación en el conducto lagrimal, para evitar que los ojos luzcan más pequeños. Déjalo actuar de uno a tres minutos, y difumínalo con ligeros toquecitos. Cejas finas:

Lo malo de depilar las cejas de más es que, muchas veces, no vuelven a crecer o tardan en hacerlo; además de cambiar la expresión del rostro y hacerte ver más madura. Pero no todo está perdido, puedes recurrir a sueros de crecimiento y, mientras estos funcionan, rellenar huecos con polvos y dar volumen con geles. Saltarse el primer:

Si desconoces para qué sirve, te lo explicamos rápido: logra que el maquillaje quede perfecto, sea lo que necesites. Puede ayudarte a prolongar tu look, que los poros se vean menos o disimular cambios en la pigmentación. Aunque es un paso extra, ayuda a que necesites menos base, que ésta se fije mejor y, en general, que tu apariencia sea más pulida.

No te sabotees, aprende de los errores y luce un look elegante. Getty Images

Si te has mirado al espejo y te has dado cuenta de que tu maquillaje te hace parecer mayor, no eres la única a la que le ha pasado. Checa cuáles son los errores de maquillaje que pueden hacerte parecer mayor de lo que eres.