3 claves para cuidar tu piel en estas fiestas decembrinas sin morir en el intento

Como todos sabemos, la temporada decembrina está llena de reuniones familiares, comidas y celebraciones por doquier. ¿Pero sabías que tu piel puede sufrir o maltratarse a causa de ello? Así que por eso hoy te contamos algunos tips y consejos que puedes poner en marcha para cuidarla de los excesos.

Aunado a esto, debemos tomar en cuenta que el frío también puede ser un gran enemigo para el cutis, ya que este clima es propicio para que se reseque más de lo normal. De ahí que la mezcla de todos estos factores pudiera provocar como consecuencia una piel muy seca y deshidratada.



Usa crema hidratante

Ya adelantábamos al inicio que el clima invernal provoca una gran resequedad en la piel, por eso es que sí o sí debes usar de manera constante una crema hidratante, ya que esta genera una capa de grasa superficial que actúa como una barrera e impide que el agua de nuestra piel se evapore, según recoge el sitio consalud.es de la dermatóloga Ana Molina.

La crema hidratante es esencial en esta temporada de invierno Freepik

También puedes usar vaselina pura estéril si es que prefieres un producto más neutro, ya que no contiene perfumes ni otros aditivos y funciona muy bien para las pieles muy maltratadas, secas y hasta agrietadas, de acuerdo con la misma experta.

Leches corporales o body milk

Aunque el rostro es probablemente el que más sufre las inclemencias del frío, tampoco podemos dejar de lado la piel de todo el cuerpo. Por lo mismo, te recomendamos usar las leches corporales o body milk.

Estas contienen nutrientes que benefician a la piel y que además la mantienen bien hidratada, sobre todo en esta época del año. También, otra de las ventajas de este tipo de productos es que suelen ser más ligeras que una crema corporal y no se pegan a la ropa.



El alcohol y la alimentación de manera moderada

Aunque no lo creas, el alcohol en exceso también puede ser perjudicial para la piel, ya que la deshidrata y hace que tenga una apariencia más apagada. Mientras que los alimentos con mucho azúcar producen picos de insulina que inflaman la piel, lo que esto a su vez puede provocar un endurecimiento y deterioro de las fibras dérmicas.

El exceso de bebidas alcohólicas puede provocar también que la piel se reseque y maltrate Freepik

Si bien no te decimos que no los consumas para nada, sí te recomendamos que para tener un rostro radiante, moderes tu consumo de bebidas alcohólicas, así como la alimentación. No te excedas.