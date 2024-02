¿Error o acierto? Descubre cómo han cambiado las tendencias de maquillaje en Primavera-Verano 2024

¡Le damos la bienvenida a la Primavera–Verano! Es momento de que actualice la forma en la que usas el maquillaje. Quizá, lo que considerabas que era un error, ahora es un gran acierto de estilo. Conoce las tendencias para este 2024.

Desde hace unos años descubrimos que la capital de la belleza ya no está en Francia, sino en Corea. También aumentamos nuestro arsenal de tratamientos para igualar o superar en número al de los cosméticos, y nos sorprendimos con novedosas texturas y herramientas de aplicación.

Además, nos hemos liberado de muchos estereotipos; algunos relativos a género, raza e, incluso, edad.

Es como si aprendiéramos a maquillarnos de nuevo. Tenemos la oportunidad de probar los cosméticos con una nueva renovada. ¿Qué tan dispuesta estás a acercarte al fascinante mundo del maquillaje?

Ésta es la oportunidad para cuestionar lo que antes considerabas prohibido. Atrévete a usar sombras de ojos color rojo o azul, presumir las pecas e, incluso, dar una oportunidad a los labiales en tonos metálicos.

Por ahora, haz a un lado el manual de qué se debe hacer y qué no. Quizá, lo que le funciona a un experto de imagen, no se ajuste a tu estilo de vida o personalidad. Descubre cuáles son las nuevas tendencias de maquillaje para la temporada Primavera–Verano que solían ser tabúes y que, vistas con mirada renovada, pueden no ser tan feas como las imaginabas.

Delineador negro

Regresa un delineado intenso en los ojos, acompañado de un acabado ahumado. Dior

Trazar una línea gruesa sobre todo el contorno de la mirada se consideraba un error grave, pues reduce visualmente el tamaño los ojos. Aunque es innegable que tiene un efecto dramático, llamativo y, por qué no decirlo, atractivo.

En las pasarelas de las firmas Dior Alta Costura (foto), Alice + Olivia y LaQuan Smith, el lápiz delineador un cosmético jugó un papel clave. Los maquillistas le dieron fuerza a la mirada, dejando el resto del rostro en tonalidades cálidas y neutras.

Cara lavada

El look de cara lavada no es un error, es una gran tendencia para el 2024. show bit/prexels

La última tendencia en la lista podría no ser una error como tal. ¿A qué nos referimos? ¡Al no-makeup makeup look! Si bien es una alternativa presente desde hace varias temporadas, ahora se lleva al extremo y la prueba estuvo en los desfiles de Dion Lee y Proenza Schouler.

Se trata de un estilo que implica dos retos. El primero es tener una piel libre de imperfecciones, para que no requieras una base de maquillaje que las cubra. El segundo, aplicar una dosis de color mínima en párpados o boca, para evitar verte demacrada.

Delineador blanco

El uso del delineador blanco en la línea de agua, se vuelve tendencia en esta temporada. Chanel

Antes, el delineador blanco era aplicado en la línea de agua inferior para agrandar el ojo. El efecto fue usado en los 80, pero entró en desuso en las décadas posteriores hasta que terminó por ser un error por su apariencia artificial y acabado teatral.

Pero ahora, regresa. Y aunque la firma Chanel mostró la versión más dramática, Giambattista Valli comprobaron que puede aplicarse de manera sutil para añadir un favorecedor toque de luz a la mirada. ¿Qué opción te gustaría más?

Rubor intenso

Una prueba más de que el rosa es el color de la temporada. Showbit

Existen propuestas que se contraponen a la tendencia no-makeup makeup (que busca un resultado de apariencia natural). En estas tendencias, el uso del maquillaje es intenso, como se usaba en los años 80 y 90. La diferencia está en el acabado de los rubores y las técnicas de aplicación.

Olvídate de los brochazos de rubor. Ahora se aplica color líquido o en crema, en tonos fucsia o bronce, de forma diagonal. Para evitar un look tipo muñeca, difumina los bordes. Checa cómo lo hicieron en las pasarelas de Staud y Zimmermann (foto).

Pestañas apelmazadas

Las pestañas apelmazadas o agrupadas, en menor o mayor medida, están en tendencia. Show bit

Conseguir unas tupidas, alargadas y perfectamente rizadas es una de las características del maquillaje prolijo; sin embargo, en las pasarelas de Maitrepierre, entre otras firmas, se propusieron looks que rayan en lo que consideraríamos un error, pues las pestañas parecen patas de araña.

Sin grumos, pero apelmazadas, esta forma de maquillarlas le da un interesante y dramático aspecto a la mirada. Para lograrlo no necesitas herramientas especiales, con ayuda de tus dedos o unas pinzas para depilar, puedes conseguirlo con facilidad.

Labios manchados

Antes se consideraba un error de maquillaje y ahora está en tendencias: labios rojos de acabado borroso. Getty Images

Un contorno delimitado, en especial cuando se usa de lipstick rojo, es un clásico en materia de belleza; sin embargo, hay una tendencia que propone bocas pigmentadas de tonos carmín, pero de manera imperfecta y un tanto borrosa.

Así se vio en el desfile de Max Mara, y sí, el resultado es parecido al que deja una paleta de hielo de fresa o frambuesa tras ser consumida. Luce como si el pigmento se aplicara con la yema de los dedos, presionando con suavidad para imprimir el color, poniendo más énfasis en el centro de la boca.

Piel que brilla

La piel con un brillo sano es una de las tendencias más importantes esta temporada. Show bit

Bases de maquillaje de acabado mate, polvos para matar brillos e incluso papel arroz para eliminar cualquier rastro de luminosidad de la cara eran productos básicos… eran, porque ya no es así. Si bien la idea de controlar la oleosidad continúa, la piel ahora brilla con luz propia (y adquirida).

Los coreanos llaman a este acabado glass skin y el acabado más extremo se vio en el desfile de Maison Margiela. Que incluso se volvió viral, por que lo replican con ayuda de tratamientos hidratantes, foundations que dejan la piel perfecta, lisa y ultraluminosa, e iluminadores en crema que dan un glow único.

La temporada Primavera–Verano 2024 nos trae nuevas formas de aplicar el maquillaje. Todo es cuestión de prueba, error, desmaquillante y acierto. Vuelve a jugar con los colores e ilumina tu imagen.