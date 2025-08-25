8 cortes para pelo ondulado con efecto antiedad para mujeres de 50 y 60

Un buen corte de pelo puede ser tu mejor aliado para sacarle mayor provecho a tu pelo rizado u ondulado, pues este estilo es uno de los más favorecedores y versátiles, gracias a su hermosa textura.

Ya sea que busques una opción de bajo mantenimiento o un look con mayor estilismo, estos son algunos de los cortes para pelo ondulado que te ayudan a rejuvenecer y lucir un look mucho más fresco a los 50 y 60.

Te podría interesar: ¡Adiós al pixie! El nuevo corte de pelo lopix es el favorito para rejuvenecer a los 60+

Cortes de pelo ondulado con efecto antiedad

Estos cortes de pelo ayudan a realzar la textura natural de tus rizos, de acuerdo con los estilistas, ayudan a suavizar los rasgos para conseguir un look más juvenil y moderno.

Side bob

Es uno de los cortes de pelo más buscados para el pelo rizado u ondulado, consiste en llevar el bob ligeramente inclinado hacia un lado o con raya lateral, ya que aporta volumen en la zona superior. Su efecto asimétrico estiliza el rostro, suaviza las facciones y aporta un aire fresco y rejuvenecedor.

Choppy cut

Es un corte moderno que se caracteriza por llevar capas desiguales y desestructuradas que dan ligereza al volumen de los rizos para un look actual y desenfadado. Sus capas irregulares enmarcan el rostro, resaltando las facciones del rostro para un efecto antiedad.

Lob con capas ligeras

Es uno de los cortes de pelo más favorecedores para los rizos, se lleva a la altura de los hombros y gracias a sus capas estratégicas, permite controlar el volumen de los rizos y resaltar su belleza, mientras suaviza las facciones del rostro para un look rejuvenecedor.

Bob ondulado

Es uno de los cortes más icónicos y favorecedores para quienes buscan darle un efecto moderno y fresco a sus rizos, ya que las ondas dan volumen y textura natural, además de enmarcar el rostro mientras suaviza las facciones para restar algunos años.

Pixie ondulado

El pixie se ha consolidado como el corte de pelo antiedad por excelencia, y a diferencia del pixie clásico, en su versión ondulada se aprovecha la textura de los rizos para dar volumen, movimiento y mucho estilo. El pixie ondulado crea un rostro más estilizado, facciones más suaves y un look moderno con mucha personalidad.

Midi escalado

Su longitud media, que va de los hombros a la clavícula, permite crear un look muy versátil con sus capas escalonadas de forma estratégica que ayuda a dar forma a las ondas y rizos, controlando el volumen para un movimiento más natural, que suaviza las facciones y rejuvenece de inmediato.

Wolf cut ondulado

Es una de las tendencias más audaces y juveniles, ya que combina el wolf cut con la suavidad natural de las ondas y sus capas desestructuradas que aportan movimiento a la melena mientras se crea un efecto antiedad instantáneo.

Melena larga con capas frontales

Las capas frontales de este corte enmarcan el rostro, suavizan las facciones y aportan movimiento al pelo, y en el caso de las ondas y rizos, estas capas son claves para distribuir el volumen de manera equilibrada para un look más sofisticado y rejuvenecedor.

Cualquiera de estos cortes de pelo que elijas, es perfecto para rejuvenecer el resultado será un look moderno y lleno de movimiento.

