Decretos de noviembre 2026: 10 afirmaciones para soltar el pasado, recuperar tu amor propio y atraer nuevas oportunidades
Noviembre es una oportunidad para cerrar ciclos, fortalecer tu autoestima y comenzar una nueva etapa. Estos 10 decretos te ayudarán a conectar con tus deseos, dejar atrás lo que ya no necesitas y recibir el futuro con una mentalidad más positiva.
Noviembre llega con esa sensación de transición que invita a hacer una pausa, mirar hacia atrás y preguntarnos qué queremos llevar con nosotros a los últimos meses del año. Antes de pensar en nuevos propósitos, también vale la pena reconocer lo que hemos superado, las decisiones que nos han transformado y todo aquello que ya no tiene lugar en nuestra vida.
Los decretos y las afirmaciones positivas pueden convertirse en una práctica sencilla de reflexión y autocuidado. Repetir frases que expresen nuestros valores, necesidades y objetivos ayuda a dirigir la atención hacia aquello que queremos construir. No se trata de esperar que las palabras cambien nuestra realidad por sí solas, sino de utilizarlas como recordatorios para tomar decisiones más conscientes.
Si este noviembre quieres recuperar tu amor propio, cerrar capítulos pendientes y abrirte a nuevas oportunidades, estas 10 afirmaciones pueden acompañarte durante el mes.
10 decretos de noviembre 2026 para comenzar una nueva etapa
1. Suelto el pasado y me permito avanzar
Hoy dejo de cargar con situaciones que ya terminaron. Acepto mi historia, reconozco lo que aprendí y comprendo que mi pasado no determina lo que puedo construir a partir de ahora.
2. Merezco un amor que comience por mí
Me trato con respeto, paciencia y comprensión. Dejo de buscar mi valor en la aprobación de otras personas y reconozco que merezco relaciones en las que exista reciprocidad, tranquilidad y cariño.
3. Estoy preparada para recibir nuevas oportunidades
Abro mi mente a posibilidades que antes no había considerado. Confío en mis capacidades, me permito explorar nuevos caminos y actúo con decisión cuando aparece una oportunidad que conecta con mis objetivos.
4. Dejo de compararme y respeto mi propio proceso
Mi camino no tiene que parecerse al de nadie más. Reconozco mis avances, respeto mis tiempos y dejo de medir mi vida con los logros o las expectativas de otras personas.
5. Me perdono por las veces que no supe elegir mejor
Acepto que hubo decisiones que tomé desde el miedo, la inseguridad o el desconocimiento. No
necesito castigarme por ellas. Puedo aprender, cambiar de dirección y tratarme con más compasión.
6. Mi paz vale más que aquello que necesito controlar
Dejo de invertir mi energía en situaciones que no dependen de mí. Aprendo a establecer límites, a reconocer lo que puedo cambiar y a aceptar aquello que necesita seguir su propio curso.
7. Confío en mi capacidad para construir una vida diferente
No necesito tener todas las respuestas para comenzar. Tengo la capacidad de aprender, adaptarme y tomar decisiones que me acerquen a la vida que deseo.
8. Recibo la abundancia sin sentir culpa
Me permito reconocer las oportunidades, celebrar mis logros y aceptar las cosas buenas que llegan a mi vida. Merezco disfrutar de mis avances sin minimizar lo que he conseguido.
9. Elijo relaciones que me aporten bienestar
Me alejo de dinámicas que me hacen dudar constantemente de mi valor. Doy espacio a las personas que respetan mis límites, celebran mis logros y comparten conmigo vínculos honestos.
10. Noviembre es una nueva oportunidad para elegirme
Cierro este mes con gratitud por lo vivido y disposición para lo que viene. Me comprometo a escuchar mis necesidades, cuidar mis decisiones y no abandonar mis propios sueños.
¿Cómo practicar los decretos durante noviembre?
No necesitas una rutina complicada para incorporar estas afirmaciones a tu día. Puedes elegir una cada mañana y repetirla en voz alta frente al espejo, escribirla en un diario o colocarla en un lugar donde puedas verla durante la jornada.
También puedes seleccionar las frases que más conecten con el momento que estás viviendo y regresar a ellas cuando necesites recordar tus prioridades. Lo importante es que cada afirmación tenga un significado personal y que puedas acompañarla con acciones concretas.
Por ejemplo, repetir que mereces relaciones sanas también implica aprender a poner límites; afirmar que estás preparada para nuevas oportunidades puede motivarte a actualizar tu currículum, comenzar un proyecto o atreverte a tomar una decisión pendiente.
Un nuevo mes, una nueva forma de elegirte
Noviembre no tiene que convertirse en una carrera para cumplir todo aquello que quedó pendiente durante el año. También puede ser un momento para reconocer cuánto has cambiado, agradecer lo que aprendiste y dejar de exigirte respuestas inmediatas.
Soltar el pasado no significa olvidarlo, así como recuperar el amor propio no implica tener siempre seguridad. Se trata de reconocer que puedes comenzar de nuevo, incluso cuando todavía estás aprendiendo a hacerlo.
Que este noviembre sea una invitación a elegirte, confiar en tus capacidades y construir espacio para todo aquello que deseas recibir.