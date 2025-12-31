Portal 1/1: ¿Qué significa el primer portal del año y cómo aprovechar su energía?

El 1 de enero, no solo marca el comienzo del 2026, también coincide con el primer portal del año, uno de los más poderosos por su energía que es ideal para sembrar nuevas intensiones que se manifestarán a lo largo del año, pues representa los comienzos.

De acuerdo con la numerología, el número 1 representa el origen y la acción que nos lleva a querer manifestar un nuevo año lleno de abundancia y prosperidad, pero desde la conciencia, sabiendo qué es lo que deseas atraer y construir, para alinearte bien con tu propósito.

Te podría interesar: Superluna del Lobo: ¿Cómo te afecta la energía de la primera Luna llena del año según tu signo zodiacal?

¿Qué energía trae el portal 1/1 y por qué es tan importante?

El primer portal del 2026, está asociado con la claridad mental, la voluntad personal y la confianza en una misma, y así como es un llamado a asumir la responsabilidad de nuestro propio camino, también nos lleva a tomar decisiones desde la consciencia y no desde el miedo.

Es por eso que favorece a la visualización y a la manifestación, ya que durante esta fecha se logra potenciar la conexión entre el pensamiento, la emoción y la acción de aquello que queremos lograr en el año.

¿Cómo aprovechar la energía del portal 1/1?

Para conectar con el Portal 1/1, los expertos en espiritualidad recomiendan prácticas sencillas pero intencionadas:

Escribir deseos y metas claras para el año, enfocándote en lo que quieres atraer, no en lo que deseas evitar.

Soltar lo viejo, ya sea a través de una meditación, una limpieza energética o simplemente cerrando ciclos pendientes.

Visualizar con detalle cómo te gustaría verte y sentirte en esta nueva etapa.

Afirmaciones positivas, reforzando la seguridad personal y la confianza en los nuevos comienzos.

¿Qué energía trae el portal 1/1 y por qué es tan importante? Canva

Ritual del portal 1/1 para manifestar tus deseos

Este sencillo pero poderoso ritual, lo puedes hacer a cualquier hora del día 1 de enero, y sólo vas a necesitar una vela blanca, papel, pluma y un vaso de agua.

En un momento donde estés completamente a solas y tranquila, anota en el papel de 3 a 5 metas que tengas para este 2026, tienen que ser en tiempo presente, como si ya fueran un hecho.

Cuando termines, enciende la vela, cierra los ojos e imagina cómo cada una de esas metas se hace realidad, al terminar, repite tres veces:

“Siento la energía del Universo que me envuelve en este día y recibo todo el poder que me otorga el portal 1/1 para cumplir mis deseos en este año que comienza. Gracias, gracias, gracias”.

Apaga la vela, dobla tu hoja en dos y guárdala en un lugar seguro hasta el 31 de diciembre de 2026.

