Ni Kate Middleton ni Letizia: la reina Máxima de Holanda y el secreto de estilo que la convierte en una de las royals más elegantes después de los 50

La reina Máxima de Holanda demuestra que vestirse con elegancia no significa recurrir siempre a los mismos colores ni apostar únicamente por prendas discretas. A sus 55 años, la esposa del rey Guillermo Alejandro ha construido una imagen reconocible gracias a sus vestidos sofisticados, sus combinaciones cromáticas atrevidas y su habilidad para convertir los accesorios en protagonistas de sus looks.

Mientras Kate Middleton suele apostar por siluetas clásicas y la reina Letizia combina prendas de sastrería con diseños contemporáneos, Máxima ha hecho de la moda una forma de expresión personal. Sus estilismos incluyen tonos intensos, sombreros escultóricos, conjuntos coordinados y piezas que no pasan inadvertidas.

Pero ¿cuál es el secreto de su elegancia? Más que seguir todas las tendencias, la reina neerlandesa mantiene una identidad visual consistente y juega con el color, las proporciones y los detalles para crear conjuntos que se sienten personales.

Máxima de Holanda y otras latinas que conquistaron la realeza europea Getty Images

El secreto de estilo de Máxima de Holanda: atreverse con el color

Uno de los rasgos más reconocibles del vestuario de la reina Máxima es su gusto por los colores vibrantes. El rosa intenso, el verde, el amarillo y el azul aparecen en sus looks oficiales, ya sea en vestidos completos, conjuntos de dos piezas o accesorios que aportan contraste.

Esta preferencia demuestra que un armario elegante no tiene por qué limitarse al negro, el beige o el azul marino. Si quieres incorporar esta idea a tu propio estilo, puedes comenzar con una prenda de color y combinarla con zapatos, bolso o accesorios en tonos neutros. Si prefieres un look más atrevido, también puedes probar combinaciones de colores que compartan intensidad o que generen un contraste equilibrado.

La clave está en elegir tonalidades con las que te sientas cómoda y que puedas adaptar a distintas ocasiones. Máxima utiliza el color como una firma personal, no como una regla que deba seguirse en todos los conjuntos.

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Vestidos elegantes y trajes sastre: las prendas favoritas de la reina Máxima

Los vestidos de silueta definida y los conjuntos de sastrería forman parte de las elecciones más características de Máxima. En actos oficiales, la reina suele recurrir a prendas estructuradas, vestidos con detalles especiales y conjuntos coordinados que aportan presencia sin depender de adornos excesivos.

Un ejemplo es su elección para el Día del Príncipe de 2025, cuando llevó un vestido verde mar con bordados de cuentas de vidrio, falda asimétrica y un sombrero a juego. El conjunto mostró cómo una silueta clásica puede adquirir personalidad mediante el color, la textura y los detalles.

Para adaptar esta idea después de los 50, puedes apostar por un traje sastre bien ajustado, un vestido midi o un conjunto de dos piezas en un tono que ilumine tu guardarropa. No es necesario llevar prendas de diseñador: el corte, la caída de la tela y el ajuste suelen ser más importantes que la etiqueta.

reina Máxima de Holanda Getty Images

Sombreros, joyas y bolsos: los accesorios que transforman sus looks

Si hay algo que distingue a la reina Máxima, además de su gusto por el color, es su manera de utilizar los accesorios. Los sombreros de ala ancha, los tocados llamativos, los pendientes de gran tamaño y los bolsos estructurados forman parte de su repertorio de estilo.

En lugar de considerar los accesorios como un detalle secundario, Máxima los incorpora como una parte central de sus conjuntos. Un sombrero puede reforzar la silueta de un vestido, unos pendientes pueden aportar luz al rostro y un bolso de color puede crear un contraste interesante con un traje sobrio.

La lección es sencilla: no necesitas renovar todo tu armario para darle un giro a tu imagen. Un cinturón que defina la cintura, unos pendientes especiales o un bolso con personalidad pueden cambiar por completo un conjunto que ya tienes.

Foto de Archivo. Getty Images

Cómo vestir elegante después de los 50

inspirándote en Máxima de Holanda

El estilo de la reina neerlandesa ofrece varias ideas para quienes quieren vestir con elegancia sin sentir que deben renunciar a su personalidad con el paso de los años.

Una de ellas es experimentar con el color. Si habitualmente eliges tonos neutros, prueba incorporar una blusa en un color vibrante o un bolso que contraste con tu ropa. Otra es prestar atención a las proporciones: combinar una chaqueta estructurada con pantalones de caída fluida o llevar un vestido midi con zapatos que armonicen con el conjunto puede ayudar a crear

una silueta equilibrada.

También vale la pena invertir en prendas versátiles que puedas combinar de distintas maneras. Un traje sastre, un vestido de corte clásico y un abrigo bien confeccionado pueden convertirse en la base de numerosos looks, mientras que los accesorios permiten renovarlos sin necesidad de comprar ropa constantemente.

Por último, no tengas miedo de incorporar piezas que llamen la atención. La elegancia no exige pasar inadvertida ni vestirse de una manera determinada después de los 50. La clave está en encontrar un equilibrio entre comodidad, personalidad y ocasión.

Máxima de Holanda demuestra cómo llevar plumas y transparencias con elegancia Getty Images

Máxima de Holanda demuestra que la elegancia no tiene edad

La reina Máxima ha construido un estilo reconocible a través de elecciones que combinan sofisticación, color y una actitud abierta a experimentar con la moda. Su vestuario demuestra que las prendas clásicas pueden convivir con accesorios llamativos y que un conjunto elegante no tiene por qué ser aburrido.

Más que copiar cada uno de sus looks, la inspiración está en identificar qué elementos encajan con tu propia personalidad: quizá sea un vestido de color, un traje sastre, unos pendientes especiales o simplemente la seguridad de llevar una prenda que te encanta.

Después de los 50, vestir bien no consiste en intentar parecer más joven, sino en encontrar una forma de vestir que refleje quién eres. Y esa es, precisamente, una de las lecciones más interesantes del estilo de Máxima.