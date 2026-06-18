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Realeza

Máxima de Holanda confirma su título de ícono de estilo con una creación única de Iris van Herpen

Una vez más, la reina logró captar todas las miradas con un look que difícilmente pasará desapercibido en la historia reciente de la moda real.

Junio 18, 2026 • 
Karen Luna
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Máxima de Holanda confirma su título de ícono de estilo con una creación única de Iris van Herpen

Getty Images

Cuando se habla de las royals mejor vestidas de Europa, el nombre de Máxima de Holanda siempre aparece en la conversación. La reina neerlandesa ha construido una identidad de moda propia, caracterizada por colores vibrantes, siluetas sofisticadas y una capacidad única para combinar tradición con vanguardia. Ahora, volvió a demostrarlo durante un importante Banquete de Estado en el Palacio Real de Ámsterdam, donde deslumbró con una espectacular creación firmada por Iris van Herpen.

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El diseño no tardó en captar la atención de expertos en moda y seguidores de la realeza. La diseñadora neerlandesa es reconocida internacionalmente por transformar la alta costura en auténticas obras de arte, fusionando tecnología, innovación y artesanía.

El vestido de Iris van Herpen que acaparó todas las miradas

Para esta importante cita diplomática, la reina Máxima apostó por un vestido hecho a medida por Iris van Herpen, una elección que refleja perfectamente su estilo personal.

La creadora, considerada una de las figuras más innovadoras de la moda contemporánea, es conocida por sus diseños inspirados en la arquitectura, la naturaleza y las nuevas tecnologías. Sus piezas suelen incorporar estructuras complejas, texturas tridimensionales y detalles que desafían las técnicas tradicionales de la costura.

El resultado fue un look que parecía moverse entre la moda y el arte. Lejos de optar por un vestido clásico de gala, Máxima eligió una propuesta que destacaba por su construcción escultórica y su extraordinario trabajo artesanal.

Por qué Máxima de Holanda es un referente de estilo

Las búsquedas relacionadas con Máxima de Holanda y sus looks continúan creciendo porque la reina ha conseguido algo que pocas figuras públicas logran: mantener una imagen reconocible sin dejar de sorprender.

A diferencia de otras integrantes de la realeza que suelen apostar por líneas más conservadoras, Máxima no teme experimentar con colores, volúmenes o diseñadores emergentes. Sin embargo, siempre encuentra la manera de equilibrar la innovación con la elegancia institucional que exige su papel como reina.

La moda como una forma de arte

La elección de Iris van Herpen también envía un mensaje sobre el valor de la creatividad dentro de la moda. En una época dominada por las tendencias rápidas, apostar por una pieza de alta costura elaborada con técnicas complejas es una forma de reivindicar el trabajo artesanal y la innovación.

El vestido elegido para el Banquete de Estado no solo cumplía con el protocolo de una ocasión tan importante, sino que también mostraba cómo una prenda puede convertirse en una expresión artística.

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Con esta aparición, Máxima de Holanda reafirma su lugar como uno de los grandes íconos de estilo de la realeza europea. Su elección de un diseño exclusivo de Iris van Herpen demuestra que la elegancia no siempre está ligada a lo tradicional y que la moda puede ser mucho más que ropa: puede ser creatividad, identidad y arte en movimiento.

Máxima de Holanda
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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