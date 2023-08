Así son las vacaciones de Máxima de Holanda en islas griegas, en donde enamoró a todos con este vestido

La reina Máxima de Holanda encantó a todos con un glamoroso vestido estampado que lució durante la inauguración de una exposición en Grecia, el pasado fin de semana.

De acuerdo con varios medios, la reina consorte de Países Bajos fue vista en la inauguración de una exposición de arte, la cual tuvo lugar en la isla de Spetses, y su elegante y colorido look no pasó desapercibido, dejando impresionados a los presentes (lo cual no es novedad por su buen gusto).

Aunque, por otro lado, no es de extrañarse que la familia real de esta nación se encuentra vacacionando en islas griegas, ya que es uno de los destinos favoritos de la monarca.

En cuanto a su look, este se componía por un vestido de tirantes de largo midi, con escote cuadrado y falda de vuelo que la hacían ver radiante y con una figura muy estilizada.

Este diseño de alta costura de Dolce&Gabanna, ronda los 2,250 euros y está confeccionado con seda, y ahora se ha convertido en uno de los tantos memorables outfits de la reina de origen argentino.

Con este atuendo, la royal de 52 años da una cátedra de moda y estilo para llevar un estampado floral y colorido en pleno 2023, ya que cabe destacar que este diseño es de una colección pasada.

Las vacaciones de Máxima de Holanda en islas griegas

La familia real de Países Bajos pasa sus vacaciones de verano en Grecia

Como ya te comentamos, Spetses es uno de los lugares preferidos de la reina Máxima y no es para menos, ya que ofrece a sus visitantes un sin fin de actividades de recreación y ocio, además de su bello paisaje.

La realeza de Países Bajos suele pasar la temporada veraniega en esta isla griega, y para este año no fue la excepción, ya que en el viaje la acompañan su esposo el rey Guillermo Alejandro, así como sus dos hijas más pequeñas, Alexia y Ariane.

Además, este lugar queda a poco más dos horas de Atenas y es ideal para pasear y relajarse. Por si fuera poco, también cuenta con artísticos sitios para visitar, como las obras bizantinas, el arte popular y las iglesias de Aghios Nikolaos, por mencionar algunos.