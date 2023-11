Cómo dar la bienvenida a la abundancia y generosidad en Navidad

La Navidad es un acontecimiento especial: una fiesta que nos da la oportunidad de cerrar el año llenos de esperanza, abundancia y generosidad. Descubre nuevas formas de cómo dar la bienvenida a familia y amigos con valiosos mensajes a través de los detalles.

Por ello, privilegiar una decoración con elementos que hablen de bienvenida, abundancia y generosidad, me parece bastante acertado: nada como tener flores frescas en la entrada o disponer de una charola muy arreglada en la mesa de centro con bebidas especiales para recibir a nuestros invitados (puede ser ponche, eggnog o alguna otra bebida espumosa).

Dar la bienvenida a la abundancia

Una idea que funciona muy bien en la decoración es utilizar un color determinado como ‘hilo conductor’, ya que denota una intención de diseño inmediatamente. Puedes poner algunos objetos del tono que hayas elegido (rojo, dorado, azul marino…) en tu sala, en el árbol de Navidad y continuarlos en el comedor.

En la mesa, te sugiero que elijas un mantel neutro para que lo que pongas encima de él resalte, pero te recuerdo: es momento de utilizar todo lo mejor que tengas, como servilletas, vajillas, copas, cubiertos… ¡Es la mejor fiesta del año!

Elige un color como hilo conductor de tu decoración de Navidad.

Además de flores, a mí me gusta agregar algunas ramas (de eucalipto, por ejemplo) que le den un toque verde a tu mesa, dejar chocolates ‘regados’ en la superficie y presentar los cubiertos de alguna forma original (amarrados con moños es de mis ideas favoritas). Por cierto, para no andar corriendo, siempre recomiendo arreglar todo con unos días de anticipación a tu reunión, así no tendrás que preocuparte por estos detalles a la hora de la hora.

La decoración para mí es algo integral que debe conjuntar todos los sentidos: por un lado, claro, están los objetos, los muebles, los accesorios; pero también cuentan la música, los aromas, el menú, tus tradiciones y, por supuesto, tu hospitalidad.

Por ejemplo, te platico que hace unos años escribí en unas tarjetas palabras simbólicas como: amor, esperanza, unión, fuerza, tranquilidad, paz, etc., y las ‘oculté’ bajo los platos. Al momento de que todos mis invitados se encontraban en la mesa hice que, uno a uno, descubrieran su palabra y se la regalaran a alguno de los otros comensales, diciendo antes: “Esta noche le regalo paz a…”. Fue un instante muy emotivo, porque todos siempre necesitamos alguno de estos buenos deseos.

La generosidad de la Navidad

La cercanía de la Navidad con el fin de año también nos da pauta para reflexionar y hacer un cierre en familia y con nuestros invitados. Me gusta pedirle a mis visitas que digan unas palabras. Le doy a alguien una vela y, mientras la sostiene, habla de lo que fue el año y lo que espera para el siguiente, después le pasa la vela y la palabra a alguien más, y así sucesivamente.

Cuando estés planeando tu cena de Navidad recuerda que debes incluir detalles que digan “te esperaba” en todos los espacios que tus invitados conocerán de tu casa: el vestíbulo, el pasillo, la sala, el comedor, el baño de visitas… La hospitalidad se aprecia cuando consideras flores, aromas, toallas recién planchadas, dulces, chocolates, frutas… ¡que todo se vea pleno y abundante! Y para darle el toque final: prende las luces para que todo brille.

Dale la bienvenida a la Navidad de una manera distinta y especial, permite que la abundancia y generosidad habite tus espacios y rodee a tus familiares y seres queridos. Recuerda que la magia está en todos lados, así que, dinos, tú, ¿qué quieres transmitir en estas fiestas?

Elena Talavera es diseñadora de interiores y mil cosas más que requieren diseño.