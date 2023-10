Cuál es la historia de All I Want for Christmas is You, y porqué la escribió Mariah Carey 

A esas alturas, ya sabemos que diciembre es un mes muy importante para Mariah Carey, pero lo que pocas veces nos damos cuenta es que su obsesión por la Navidad, ¡es contagiosa! Su éxito “All I Want for Christmas Is You” se ha convertido en un clásico navideño, pero, ¿conoces su historia?

Desde su lanzamiento en 1994, esta canción alegre y pegadiza ha sido un éxito instantáneo y se ha convertido en un himno navideño para muchas personas. Sin embargo, las experiencias de vida que inspiraron a la cantante no son las más festivas.

El origen de una nueva leyenda navideña

Fue en 1994, cuatro años después de haber iniciado su carrera como cantante, que Mariah Carey sintió la necesidad de crear un álbum de Navidad para curar sus heridas de infancia.

Fue Tommy Mottola, su entonces representante y esposo, quien la animó a hacerlo a pesar de que en aquella época los artistas jóvenes no solían grabar álbumes navideños.

De esa fecha para acá el álbum Merry Christmas ha vendido una cifra superior a las 15 millones de copias en todo el mundo y sólo el primer sencillo que se desprendió de este disco, “All I Want for Christmas is You”, composición de Mariah, le reporta, aproximadamente, ganancias de 3 millones de dólares cada año.

El álbum Merry Christmas fue lanzado en 1994.

De qué se trata All I Want for Christmas is You

Sin duda, el éxito que convirtió en leyenda al disco Merry Christmas es “All I Want for Christmas is You”, éxito que, según cuenta la leyenda, se tardó solamente 15 minutos escribir.

Sobre cómo fue el proceso de la canción, la propia Mariah Carey contó a Entertainment Weekly en 2019: “Escribí el principio y la parte de en medio en el teclado cuando estaba en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, en una habitación sola. Empecé a pensar en todo lo relacionado con la Navidad y en cómo era crecer como una niña que ama la Navidad. Creo que por eso es un disco [Merry Christmas] tan festivo”.

Pero, ¿qué la motivo a escribirla? En este caso, la respuesta es más compleja y, en cierta forma, se responde con la propia letra del éxito navideño. Y es que, tal como afirmó la cantante en una entrevista USA Today en 2019, para componerla, pensó en cuáles son todas las cosas en las que, tradicionalmente, se relacionan a esa época del año, desde los juegos de luces, pasando por la decoración típica de la temporada, hasta los regalos.

Aunque, contrario a lo que se podría imaginar, sus propios recuerdos de esa época no fueron los mejores: “Siempre he amado tanto la Navidad en toda mi vida, pero crecí sin tener mucho dinero y sin poder vivirla como los demás niños. Quería que la Navidad fuera perfecta, pero por muchas razones diferentes”, platicó en esa entrevista.

También existe otra versión sobre el origen de la canción, que afirma que Mariah Carey la escribió cuando era niña. Sea como fuere, hay parte de la propia historia de vida de la cantante implícita en la letra.

Cómo eran las navidades de Mariah

En las memorias que publicó la cantante en diciembre de 2021 The Meaning of Mariah Carey, la intérprete cuenta cómo cada Navidad algún miembro de su familia la arruinaba con una actitud destructiva, de ahí surge su obsesión por esta época del año: “Mis hermanos y mi madre no se comunicaban durante la mayor parte del año, por lo que para la cena de Navidad, mi hermano y mi hermana llegaban llenos de dolor e ira, hambrientos de atención. Eventualmente, inevitablemente, todos explotarían en un torrente de abuso verbal. Me sentaba allí en el centro del caos, llorando y deseando que dejaran de gritar, deseando que mi madre pudiera evitar que gritaran y maldijeran. Deseando poder estar en un lugar seguro y alegre, en un lugar que se sintiera como en Navidad”.

Este esquema familiar ocurrió porque, cuando sus padres se divorciaron y su padre, Alfred Roy Nuñez, de origen afrovenezolano, se quedó con sus hermanos (Morgan, Alison), mientras que Mariah se quedó con su madre, Patricia Hickey, de origen irlandés. No se sabe el porqué de la decisión. Lo cierto es que los hermanos de Mariah Carey crecieron con gran resentimiento hacia ella y a su madre.

Los otros éxitos de Mariah Carey

