Conseguir que el cabello tenga volumen es una cosa; lograr que se mantenga así durante todo el día es otra. Si tu cabellera comienza la mañana con movimiento, pero después se aplasta en la raíz, pierde forma o adquiere una apariencia sin vida, probablemente necesitas ajustar algunos hábitos de cuidado y peinado.

Esto sucede con frecuencia en cabellos finos, lacios o con poca densidad, aunque también puede ocurrir cuando se utilizan productos demasiado pesados, se aplica acondicionador cerca de las raíces o no se seca correctamente el cabello.

La buena noticia es que no necesitas llenar tu baño de espumas, fijadores y aerosoles para conseguir más cuerpo. Estos ocho trucos te ayudarán a levantar las raíces, conservar el movimiento y conseguir un volumen más natural.

1. Utiliza un champú ligero que limpie bien las raíces

El primer paso para conseguir volumen comienza durante el lavado. Cuando se acumulan residuos de productos, grasa y suciedad en el cuero cabelludo, el cabello puede perder ligereza y pegarse a la cabeza.

Elige un champú adecuado para tu tipo de cabello, preferiblemente de textura ligera, y concéntrate en masajear suavemente el cuero cabelludo con las yemas de los dedos. No necesitas frotar los largos de manera agresiva: la espuma que escurre durante el enjuague suele ser suficiente para limpiarlos.

Si utilizas muchos productos de peinado, puedes incorporar ocasionalmente un champú clarificante, siempre que tu cuero cabelludo lo tolere. Evita lavados excesivamente agresivos que puedan resecar la fibra capilar.

2. Aplica el acondicionador únicamente de medios a puntas

Uno de los errores más frecuentes al buscar volumen es aplicar acondicionador desde la raíz. Aunque este producto ayuda a suavizar y desenredar, algunas fórmulas pueden dejar el cabello fino demasiado pesado.

Distribúyelo de medios a puntas y elige una textura ligera si tu melena pierde volumen con facilidad. Déjalo actuar el tiempo indicado en el envase y enjuaga completamente.

Si tienes el cabello muy fino, también puedes probar acondicionadores diseñados para aportar cuerpo sin dejar una sensación pesada. La hidratación sigue siendo importante: lo que debes evitar es sobrecargar la raíz.

3. Seca el cabello con la cabeza ligeramente hacia abajo

La forma en la que utilizas el secador puede cambiar el resultado de tu peinado. Si siempre secas el cabello siguiendo la dirección en la que cae naturalmente, las raíces pueden quedar demasiado pegadas al cuero cabelludo.

Después de retirar el exceso de agua con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón, inclina ligeramente la cabeza hacia delante y dirige el aire hacia las raíces. Utiliza temperatura media y mantén el secador a una distancia prudente.

No necesitas secar toda la melena boca abajo. Basta con trabajar la zona de la coronilla y las raíces para conseguir una apariencia más levantada.

4. Cambia la dirección de la raya para levantar las raíces

Llevar siempre la raya en el mismo lugar puede hacer que el cabello se acostumbre a caer en una dirección y pierda movimiento en la zona superior.

Una solución sencilla es cambiarla de lado cuando te peines. También puedes probar una raya ligeramente desplazada del centro para conseguir una apariencia más dinámica.

Si quieres un efecto de mayor volumen, seca las raíces en dirección contraria a la caída natural y después acomoda el cabello como prefieras. Este pequeño truco permite levantar visualmente la zona superior sin necesidad de aplicar demasiado producto.

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5. Utiliza mousse solo en las raíces y con moderación

La espuma voluminizadora puede ayudarte a conseguir una melena con más cuerpo, pero la cantidad y la aplicación hacen la diferencia. Si utilizas demasiado producto, puedes obtener el efecto contrario: un cabello rígido, apelmazado o con residuos visibles.

Aplica una pequeña cantidad sobre el cabello húmedo, distribuyéndola principalmente en las raíces y siguiendo las indicaciones del fabricante. Después, seca con secador para activar el efecto de peinado.

No necesitas repetir la aplicación durante el día. Una cantidad moderada suele ser suficiente para aportar soporte sin sacrificar el movimiento natural.

6. Utiliza un cepillo redondo para dar volumen a la coronilla

El cepillado también puede ayudarte a conseguir una raíz más levantada. Para ello, divide el cabello en secciones y trabaja primero la zona de la coronilla.

Coloca un cepillo redondo debajo de cada mechón y dirige el aire del secador desde la raíz hacia las puntas. Mantén unos segundos la posición para ayudar a fijar la forma y continúa con las siguientes secciones.

Elige un cepillo cuyo diámetro corresponda al largo de tu cabello. Los más pequeños permiten crear mayor elevación y movimiento en melenas cortas, mientras que los grandes ayudan a conseguir un acabado más suave en cabellos largos.

Cepillo desenrredante Getty Images

7. Evita tocarte el cabello constantemente

Pasar los dedos por la melena, acomodarla repetidamente o jugar con las raíces puede hacer que pierda la forma que conseguiste al peinarla. Además, las manos pueden transferir grasa y residuos al cabello.

Una vez que hayas terminado de peinarte, procura dejarlo en su sitio y evita manipularlo constantemente. Si necesitas recuperar el volumen durante el día, inclina ligeramente la cabeza, separa las raíces con los dedos y vuelve a acomodarlo.

También puedes utilizar un poco de champú en seco cuando las raíces comiencen a verse grasas, pero sin abusar de su aplicación ni utilizarlo como sustituto del lavado.

8. Duerme con el cabello protegido para conservar el volumen

El movimiento durante la noche puede dejar el cabello aplastado, especialmente en la zona de la coronilla. Para reducir la fricción, puedes utilizar una funda de almohada de satén o seda y evitar acostarte con el cabello húmedo.

Si tienes el cabello largo, una coleta muy suelta o una trenza sin tensión pueden ayudarte a mantenerlo más ordenado mientras duermes. Evita los recogidos apretados, ya que pueden marcar la melena y generar tensión en las raíces.

Por la mañana, utiliza los dedos para levantar suavemente el cabello desde la raíz y recupera la forma con un poco de aire frío del secador si es necesario.

¿Qué corte de cabello ayuda a conseguir más volumen?

Además de los hábitos de peinado, elegir un corte adecuado puede hacer que tu melena parezca más abundante. Si tienes el cabello fino, los cortes rectos a la altura de la clavícula, los long bob y las capas largas y discretas pueden aportar movimiento sin quitar demasiado peso a las puntas.

En cambio, las capas excesivamente cortas o muy desfiladas pueden hacer que algunas melenas pierdan densidad visual. Por eso, conviene adaptar el corte a la cantidad de cabello, su textura y la forma natural en la que cae.

Si notas una pérdida de densidad repentina, caída excesiva o cambios importantes en tu cabello, consulta con un dermatólogo para identificar la causa.

Conseguir volumen no significa utilizar más productos ni dedicar horas al peinado. A veces, basta con limpiar correctamente las raíces, elegir fórmulas ligeras y aprender a secar el cabello en la dirección adecuada para conseguir una melena con más cuerpo, movimiento y una apariencia natural durante todo el día.