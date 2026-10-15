Meghan Markle revela la inesperada coincidencia entre la princesa Lilibet y Charlotte que las une

Meghan Markle compartió un nuevo detalle sobre la vida de su hija, la princesa Lilibet, y la revelación llamó la atención por una coincidencia con otra integrante de la familia real británica: la princesa Charlotte, hija de Kate Middleton y el príncipe William.

Durante su aparición junto al príncipe Harry en Nottingham, Inglaterra, el 15 de octubre de 2026, la duquesa de Sussex habló sobre una de las actividades que más disfruta la pequeña de cinco años. La conversación tuvo lugar durante una visita a The Community Recording Studio, una organización que trabaja con jóvenes a través de proyectos creativos y actividades para fortalecer su confianza.

Mientras participaba en un taller con niñas de una escuela local, Meghan preguntó por las actividades que les hacían sentirse más cómodas consigo mismas. Cuando algunas mencionaron sus pasatiempos, entre ellos la gimnasia, la duquesa aprovechó para compartir una anécdota familiar.

“Mi hija está haciendo gimnasia ahora mismo. Le encanta”, comentó Meghan, según reportó un medio internacional. La frase reveló que Lilibet está disfrutando de esta disciplina, una afición que comparte con su prima Charlotte, aunque ambas han crecido en entornos distintos.

La gimnasia, el gusto que comparten la princesa Lilibet y Charlotte

La coincidencia entre las dos primas no pasó inadvertida para quienes siguen de cerca a la familia real. La princesa Charlotte, de 11 años, también ha mostrado interés por la gimnasia, una actividad sobre la que sus padres han hablado públicamente.

En agosto de 2026, durante los Juegos de la Commonwealth celebrados en Glasgow, el príncipe William conversó con gimnastas de Gales y compartió algunos detalles sobre los intereses deportivos de su hija. De acuerdo con The Telegraph, el príncipe explicó que Charlotte disfruta tanto de la gimnasia como del ballet.

No es la primera vez que se conoce la afición de la princesa por esta disciplina. En 2022, Kate Middleton también habló sobre las habilidades acrobáticas de su hija y contó que suele practicar posiciones invertidas, como paradas de manos y volteretas, en casa.

Estos comentarios han permitido conocer una faceta más cotidiana de Charlotte, quien, además de sus compromisos públicos, disfruta de distintas actividades deportivas. La gimnasia parece ser una de las que más le interesan.

Las princesas Charlotte y Lilibeth comparten algo más que ser nietas de Lady Di, fotos de archivo. Especial

¿Qué otros deportes le gustan a la princesa Charlotte?

La gimnasia no es la única actividad que forma parte de los intereses de la hija de los príncipes de Gales. William ha mencionado que Charlotte disfruta del ballet, mientras que Kate ha hablado en otras ocasiones sobre la relación de sus hijos con el deporte.

La princesa también ha mostrado interés por disciplinas como el fútbol, el rugby y el netball. Durante la visita familiar a los Juegos de la Commonwealth de 2026, Charlotte acompañó a sus padres y hermanos para presenciar distintas competencias y conocer a deportistas.

Esta variedad de intereses refleja una infancia en la que las actividades físicas ocupan un lugar importante. En el caso de Charlotte, sus padres han compartido detalles de sus aficiones en encuentros públicos, generalmente durante conversaciones espontáneas con atletas, estudiantes y otras familias.

La revelación de Meghan sobre Lilibet permite establecer una coincidencia concreta entre ambas primas: las dos disfrutan de la gimnasia, aunque no se conocen públicamente muchos detalles sobre la práctica de este deporte por parte de la hija de los duques de Sussex.

La princesa Lilibet y su vida lejos de los reflectores

Lilibet, de cinco años, es la hija menor de Meghan Markle y el príncipe Harry. La pareja también tiene un hijo mayor, el príncipe Archie, de siete años.

Desde que los duques de Sussex dejaron sus funciones como miembros activos de la familia real británica en 2020, han mantenido la vida de sus hijos alejada de la exposición pública. Por ello, los detalles sobre sus gustos, actividades y rutinas suelen conocerse a través de comentarios ocasionales de sus padres.

La declaración de Meghan en Nottingham fue una de esas pequeñas ventanas a la vida familiar. Sin compartir imágenes ni detalles adicionales sobre las clases de su hija, la duquesa confirmó que Lilibet está practicando gimnasia y que disfruta de la actividad.

Este tipo de comentarios también permite conocer cómo Meghan y Harry equilibran sus compromisos públicos con su papel como padres, procurando mantener ciertos aspectos de la infancia de Archie y Lilibet en el ámbito privado.

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La coincidencia entre las primas ocurre en medio del interés por la familia real

La afición compartida por la gimnasia resulta especialmente llamativa porque Lilibet y Charlotte pertenecen a dos ramas de la familia real que han seguido caminos diferentes durante los últimos años. Mientras Charlotte crece en Reino Unido junto a sus padres y sus hermanos, el príncipe George y el príncipe Louis, Lilibet pasó sus primeros años en California con Meghan y Harry.

La distancia geográfica y la relación familiar entre los Sussex y los príncipes de Gales han mantenido el interés público sobre el vínculo entre los primos.

Sin embargo, la coincidencia deportiva no permite concluir que las niñas compartan una relación cercana ni que practiquen juntas la gimnasia. Lo que Meghan confirmó es que su hija disfruta de esta actividad, mientras que los comentarios públicos de William y Kate han mostrado que también es una de las aficiones de Charlotte.

La princesa Charlotte y Lilibet han lucido vestidos muy similares Getty Images

La revelación añade un detalle más a lo poco que se conoce sobre los intereses de Lilibet y establece un punto en común entre las dos niñas. Por ahora, la gimnasia es la coincidencia confirmada que las conecta, una pequeña anécdota familiar que Meghan compartió durante una visita comunitaria en Nottingham.