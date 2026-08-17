La princesa Eugenia finalmente revela el nombre de su hija y tiene una conexión inesperada con Isabel II

La princesa Eugenia y Jack Brooksbank finalmente revelaron el nombre de su tercera hija, dos semanas después de su nacimiento, su nombre guarda un emotivo vínculo con la fallecida reina Isabel II, además de una conexión especial con Inglaterra y Portugal.

¿Cómo se llama la hija de la princesa Eugenia?

La hija de la princesa Eugenia se llama Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank. La pequeña nació el pasado 3 de agosto en Lisboa, Portugal, pero sus padres decidieron esperar dos semanas antes de revelar públicamente su nombre.

Eugenia compartió la noticia a través de sus redes sociales, acompañada de fotografías de la bebé y de sus dos hermanos mayores, August, de cinco años, y Ernest, de tres.

La princesa explicó que eligieron el nombre de su hija en honor a tres personas que ella y Jack Brooksbank aman y admiran, tanto del pasado como del presente. La elección también tiene un significado histórico relacionado con los dos países que forman parte importante de su vida familiar: Reino Unido y Portugal.

La princesa Eugenia compartió esta tierna imagen de su hija Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank, dos semanas después de su nacimiento. La bebé es la primera hija de Eugenia y Jack Brooksbank, quienes también son padres de August y Ernest. La fotografía fue publicada por la princesa Eugenia en su cuenta de Instagram. Instagram @princesseugenie

El nombre de Adelaide tiene un homenaje a la reina Isabel II

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es el segundo nombre de la bebé, Elizabeth.

La elección es un homenaje a la reina Isabel II, abuela de la princesa Eugenia, quien murió en septiembre de 2022. De esta manera, la pequeña lleva en su nombre un recuerdo directo de la monarca con quien Eugenia mantuvo una relación especialmente cercana.

Aunque la familia real ha utilizado en distintas generaciones el nombre Elizabeth, en este caso adquiere un significado particularmente personal al tratarse de la bisnieta de la fallecida soberana. La princesa Eugenia también ha hablado anteriormente del importante papel que tuvo su abuela en su vida, por lo que incluir Elizabeth entre los nombres de su hija representa una manera de mantener vivo su legado dentro de la familia.

Reina Isabel II Getty Images

¿Por qué se llama Adelaide?

El nombre Adelaide también tiene una conexión histórica con Inglaterra. La reina Adelaida fue esposa del rey Guillermo IV y reina consorte del Reino Unido entre 1830 y 1837.

La elección resulta especialmente significativa porque el nombre de la bebé conecta diferentes momentos de la historia de la monarquía británica, mientras que Elizabeth mantiene presente a la generación más cercana de la familia de Eugenia.

Además, la princesa señaló que el nombre de su hija forma parte de la historia tanto inglesa como portuguesa, dos lugares que la familia considera su hogar.

La princesa Eugenia y Jack Brooksbank ya son padres de tres hijos

Adelaide es la tercera hija de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank, quienes se casaron en octubre de 2018 en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, en una ceremonia a la que asistieron la reina Isabel II y otros integrantes de la familia real.

La pareja recibió a su primer hijo, August Philip Hawke Brooksbank, en febrero de 2021. Su segundo hijo, Ernest George Ronnie Brooksbank, nació en mayo de 2023. Ahora, Adelaide se convierte en la primera hija de la pareja y en la hermana menor de August y Ernest. La propia Eugenia reveló que sus hijos mayores ya están disfrutando su nuevo papel como hermanos mayores.

Adelaide nació en Portugal

La tercera hija de Eugenia y Jack nació en Lisboa el 3 de agosto de 2026 a las 6:20 de la tarde, según confirmó el anuncio oficial de la familia real británica.

La bebé pesó 6 libras y 9 onzas al nacer, aproximadamente 2.98 kilogramos. El comunicado señaló que el rey Carlos III, la reina Camila y otros miembros de la familia real estaban encantados de recibir la noticia. La elección de Lisboa no es casual. Eugenia y Jack Brooksbank dividen su tiempo entre Reino Unido y Portugal, donde la familia disfruta de una vida más privada.

¿En qué lugar queda la hija de Eugenia en la línea de sucesión?

Con su nacimiento, Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank ocupa actualmente el decimoquinto lugar en la línea de sucesión al trono británico, después de su madre y sus dos hermanos mayores. La llegada de la pequeña también significa que la princesa Eugenia es ahora madre de tres hijos y que la familia de los York continúa creciendo, aunque sus integrantes permanecen alejados de buena parte de los compromisos oficiales de la monarquía.

Por ahora, el nombre de Adelaide no solo identifica a la nueva integrante de la familia Brooksbank: también conserva en su segundo nombre el recuerdo de la reina Isabel II y une la historia familiar de Eugenia con los dos países que considera su hogar.