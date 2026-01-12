Suscríbete
Realeza

Rajwa de Jordania deslumbra con un look elegante de inspiración británica y falda de tartán

La princesa Rajwa de Jordania apuesta por el look working más chic para cerrar la temporada invernal, evocando la elegancia de Kate Middleton.

Enero 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
El look working de falda tartán de la princesa Rajwa de Jordania

Este lunes 12 de enero, la princesa Rajwa de Jordania acompañó a su esposo, el príncipe Hussein, a la sede de Jabal Amman Publishers, una conocida editorial jordana especializada en contenido arábico.

La visita tenía como objetivo evaluar el papel de la empresa en la difusión de conocimientos y el desarrollo de contenido árabe, y para la gran ocasión, la nuera de la reina Rania de Jordania, ha elegido un look que está causando sensación, pues también evoca la elegancia y sofisticación de Kate Middleton.

El look working de falda tartán de la princesa Rajwa de Jordania

La princesa ha lucido una falda larga de la firma sueca Our Legacy, confeccionada en tartán en tonos verdes y naranja, que destaca por su silueta evasé con una tabla al centro que da volumen y movimiento con un par de discretos bolsillos.

Rajwa ha combinado esta elegante falda con un sueter en color negro, y ha estrenado el clutch Gallery de la firma Cos elebaorado en gauza color negro, creando un look working sobrio, elegante y sofisticado, ideal para lucir durante las últimas semanas del invierno.

Con este estilismo, la princesa heredera deja claro que, al igual que su suegra, la reina Rania de Jordania, está lista para convertirse en una de las mujeres de la realeza mejor vestidas, imponiendo su propio estilo elegante.

¿El estilo de Rajwa de Jordania está inspirado en el de Kate Middleton?

Desde su matrimonio con el príncipe Hussein, la princesa Rajwa ha sido comparada con Kate Middleton, ya que muchos coinciden en que su estilo refinado y elegante recuerda al de la princesa de Gales, conquistando miradas y causando sensación a nivel internacional.

Sin embargo, Rajwa ha dejado claro que posee una identidad estética propia, que gana fuerza con el tiempo y atrae miradas por su elegancia y sofisticación, sustentada en prendas sobrias que definen y consolidan su estilo personal, incluso alejado del de rania de Jordania, quien es considerada una de las mujeres más elegantes del mundo.

Rawja de Jordania
Melisa Velázquez
