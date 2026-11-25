La moda despide a una de sus figuras más extraordinarias. Veruschka, nombre con el que el mundo conoció a Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort, murió el 25 de noviembre de 2026, a los 87 años, en Berlín.

La noticia fue dada a conocer por medios internacionales, que retomaron la confirmación de la agencia alemana DPA, obtenida de personas cercanas a su familia. La modelo fue una de las grandes protagonistas de la década de 1960 y una figura que cambió la manera de entender la belleza frente a la cámara.

¿Quién era Veruschka, la supermodelo que marcó los años 60?

Veruschka nació el 14 de mayo de 1939 en Königsberg, entonces Prusia Oriental y actualmente Kaliningrado, Rusia. Su nombre completo era Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort y pertenecía a una familia aristocrática alemana.

Su infancia estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial. Cuando tenía cinco años, su padre, el conde Heinrich von Lehndorff-Steinort, fue ejecutado por su participación en el fallido complot de 1944 para asesinar a Adolf Hitler. Su familia también fue encarcelada por el régimen nazi.

Antes de convertirse en una figura internacional, Veruschka estudió Bellas Artes. Fue descubierta en Florencia en 1959, aunque sus primeros intentos en el modelaje no fueron sencillos. Su estatura, superior a los 1.80 metros, y su apariencia poco convencional la distinguían de los estándares de belleza de la época.

La transformación de Vera en Veruschka fue parte de su propia reinvención. Con un nombre de resonancia rusa y una personalidad enigmática, construyó una identidad que pronto cautivaría a la industria de la moda.

Veruschka tenía una personalidad enigmática y construyó una identidad que pronto cautivaría a la industria de la moda. Getty Images

Veruschka y Richard Avedon: una colaboración que hizo historia

Uno de los capítulos más importantes de su carrera fue su relación profesional con el fotógrafo Richard Avedon, quien llegó a describirla como “la mujer más bella del mundo”.

Veruschka no se limitaba a posar. Su cuerpo se convertía en una herramienta de expresión: podía adoptar posturas dramáticas, contorsionarse y transformar su rostro y su silueta para dar vida a imágenes que parecían escenas de una obra de arte.

A lo largo de su trayectoria apareció en 13 portadas de la edición estadounidense de Vogue y trabajó con fotógrafos de la talla de Irving Penn, Horst P. Horst, David Bailey y Franco Rubartelli, quien también fue su compañero sentimental y creativo.

Su estilo camaleónico la convirtió en una de las modelos mejor pagadas de su generación. Para ella, la belleza no era una imagen fija, sino una posibilidad de transformación constante.

Su memorable aparición en Blow-Up

La fama de Veruschka trascendió las revistas de moda. En 1966 participó en Blow-Up, la película de Michelangelo Antonioni ambientada en el Londres de los años 60.

En el filme interpretó una versión de sí misma y protagonizó una escena memorable junto al fotógrafo de moda encarnado por David Hemmings. Aunque su aparición fue breve, contribuyó a consolidar su presencia en la cultura popular.

Un año después, Veruschka apareció en la portada de la revista Life, una muestra de cómo su imagen había llegado mucho más allá del universo editorial.

Veruschka también fue una artista y una mujer que desafió su época

A mediados de los años 70, Veruschka comenzó a distanciarse de la industria de la moda para dar mayor espacio a sus inquietudes artísticas.

Junto al artista alemán Holger Trülzsch desarrolló una serie de trabajos fotográficos en los que utilizaba el maquillaje y la pintura corporal para integrarse visualmente con edificios, paisajes y distintas superficies. Su cuerpo podía desaparecer en el entorno o convertirse en una identidad completamente diferente.

En 1971 también participó en una histórica declaración publicada por la revista alemana Stern. Junto a otras 27 mujeres, apareció bajo el titular “¡Hemos abortado!”, en una acción que buscaba impulsar la reforma de las leyes sobre el aborto en Alemania Occidental, donde entonces era ilegal.

El legado de Veruschka: una mujer que nunca dejó de reinventarse

Aunque se alejó de las pasarelas durante algunos periodos, la moda nunca dejó de mirar hacia ella. En 1994 regresó para un desfile de Chanel y, a los 71 años, caminó para Giles Deacon en Londres, durante la presentación de su colección primavera 2011.

En 2017, Acne Studios la eligió para su catálogo Resort 2018. Con el cabello plateado y una estética contemporánea, Veruschka demostró que su presencia seguía siendo tan relevante como en sus años de mayor fama.

Su muerte deja el recuerdo de una mujer que no se conformó con ser una de las modelos más bellas de su tiempo. Veruschka convirtió la moda en escenario, la fotografía en arte y su propia imagen en una historia de libertad creativa.