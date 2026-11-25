Cumplir 40 años no significa tener que llevar el cabello de una determinada manera. Al contrario, puede ser el momento ideal para experimentar con una nueva silueta, recuperar movimiento o encontrar un corte que se adapte mejor a tu estilo de vida. La clave está en elegir una forma que acompañe la textura natural del pelo, las facciones y el tiempo que quieres dedicarle al peinado.

Entre las opciones que vale la pena considerar están el bob italiano, el clavicut y el bixie. Aunque tienen longitudes y acabados distintos, los tres permiten jugar con el volumen, enmarcar el rostro y conseguir una imagen actual sin recurrir a cambios demasiado drásticos.

Bob italiano: volumen y elegancia sin esfuerzo

El bob italiano es una versión más llena y con movimiento del clásico corte a la altura de la mandíbula. Se caracteriza por su estructura ligeramente redondeada, las puntas con cuerpo y una longitud que suele quedar entre la barbilla y el cuello. A diferencia de otros bobs más rectos, busca un acabado con volumen y una apariencia desenfadada.

Es una alternativa interesante para mujeres mayores de 40 años que quieren llevar el cabello corto sin perder posibilidades de peinado. Puede funcionar especialmente bien en melenas de densidad media o abundante, aunque también puede adaptarse a cabellos finos con capas estratégicas y productos que aporten cuerpo.

Para estilizarlo, puedes llevarlo con una raya lateral y las puntas ligeramente hacia dentro, o apostar por ondas suaves que aporten textura. El resultado es un corte sofisticado que no necesita un acabado demasiado pulido para verse bien.

El corte bob es el rey de las tendencias y estos estilos lo confirman. Getty Images

Clavicut: el largo perfecto para cambiar sin cortar demasiado

Si no quieres renunciar a una melena, pero buscas una forma más definida, el clavicut puede ser una buena elección. Como su nombre indica, llega aproximadamente a la altura de las clavículas y ofrece un equilibrio entre el cabello corto y el largo.

Su principal ventaja es la versatilidad: puedes llevarlo liso, con ondas, recogido en una coleta o con un semirrecogido. Además, permite incorporar capas ligeras para dar movimiento sin perder demasiada longitud.

En mujeres mayores de 40 años, puede ser una opción favorecedora cuando se busca enmarcar el rostro y mantener una melena fácil de manejar. Si tienes el cabello fino, un acabado más recto puede ayudar a conservar la sensación de densidad; si es grueso, unas capas suaves pueden distribuir el volumen y facilitar el peinado.

Captada en las calles de Nueva York, Victoria Beckham nos dio las claves para usar el tono de la temporada. Getty Images

Bixie: el corte corto que combina lo mejor del bob y el pixie

El bixie combina la longitud y el movimiento de un bob con la ligereza de un pixie. Se lleva más corto en la nuca y los laterales, mientras conserva capas más largas en la parte superior y alrededor del rostro. El resultado es un corte con textura, personalidad y muchas posibilidades de estilizado.

Es una alternativa para quienes desean dar el paso hacia el cabello corto, pero todavía quieren conservar algo de longitud para jugar con el flequillo o acomodar los mechones de distintas maneras.

Puede adaptarse a diferentes tipos de cabello: en melenas finas, las capas pueden ayudar a crear una sensación de volumen; en cabellos ondulados, permiten destacar la textura natural.

Para mantener su forma, conviene considerar visitas más frecuentes al salón, especialmente si quieres conservar la definición de la nuca y los laterales.

En pocas palabras: el bixie no solo será tendencia en 2026, será el corte clave para quienes buscan modernidad, frescura y un toque rejuvenecedor sin complicaciones. Getty Images

¿Cómo elegir el corte de cabello ideal después de los 40?

Antes de decidirte por alguno de estos estilos, considera tres aspectos: la textura de tu cabello, la forma en la que suele acomodarse y el tiempo que estás dispuesta a dedicarle cada mañana.

Si tienes una melena abundante y quieres recuperar volumen y movimiento, el bob italiano puede ser una buena opción. Si prefieres conservar el largo suficiente para hacerte una coleta o llevar ondas, el clavicut ofrece más posibilidades. En cambio, si buscas un cambio visible y un corte con personalidad, el bixie puede ser el indicado.

También vale la pena hablar con tu estilista sobre las capas, el flequillo y la longitud que mejor acompañan tus facciones. No existe un corte reservado para una edad específica: lo importante es que se adapte a tu cabello, tus preferencias y la imagen que quieres proyectar.

Cómo mantener tu corte para que conserve su forma

La frecuencia de mantenimiento depende de la velocidad de crecimiento del cabello y de qué tan definida quieras conservar la silueta. El bixie suele necesitar retoques más frecuentes, aproximadamente cada cuatro a seis semanas. El bob italiano puede mantenerse entre seis y ocho semanas, mientras que el clavicut permite espaciar un poco más las visitas, alrededor de

ocho a diez semanas.

En casa, utiliza productos adecuados para tu textura. Una espuma ligera puede ayudar a dar cuerpo al bob italiano y al bixie, mientras que un protector térmico es indispensable si acostumbras utilizar secadora o herramientas de calor. Para el clavicut, unas gotas de sérum en medios y puntas pueden aportar brillo y controlar el frizz sin apelmazar.

La mejor elección no depende de cumplir 40, 50 o 60 años, sino de encontrar un corte que te haga sentir cómoda y que funcione con tu cabello real, no solo con la fotografía de referencia.