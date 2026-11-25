El caso del presunto robo en Anmer Hall, la residencia de campo del príncipe William y Kate Middleton, dio un nuevo giro. La policía de Norfolk confirmó que dos hombres fueron acusados formalmente por su presunta participación en el incidente ocurrido el lunes 23 de noviembre en la propiedad ubicada dentro de la finca privada de Sandringham, en Inglaterra.

Las autoridades identificaron a los sospechosos como Mirgen Doku, de 34 años, y Arilen Ndoci, de 32, ambos de nacionalidad albanesa. De acuerdo con la información policial, los dos enfrentan cargos por entrar en una vivienda con intención de robar y por allanamiento de un sitio protegido.

¿Quiénes son los dos hombres acusados por el robo en la casa de Kate Middleton y el príncipe William?

Los sospechosos fueron identificados como Mirgen Doku, de 34 años, con domicilio en Courtfield Gardens, Londres, y Arilen Ndoci, de 32, quien no cuenta con una dirección fija registrada.

Según el comunicado de la policía de Norfolk, ambos fueron detenidos después de que los agentes recibieran un reporte de actividad sospechosa en una propiedad de Sandringham, poco antes de las seis de la tarde del lunes 23 de noviembre.

Tras su arresto, fueron trasladados para ser interrogados y posteriormente acusados por dos delitos: entrar en una vivienda con intención de robar y entrar o permanecer sin autorización en un sitio protegido. Ambos permanecen bajo custodia y, según la información publicada por las autoridades, tenían previsto comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Norwich el

miércoles 25 de noviembre.

¿Qué cargos enfrentan los sospechosos por el incidente en Anmer Hall?

Los dos hombres enfrentan cargos relacionados con el presunto ingreso ilegal a una vivienda con intención de cometer un robo y el allanamiento de un sitio protegido. Se trata de acusaciones formales derivadas de la investigación policial, por lo que no deben interpretarse como una declaración de culpabilidad.

La policía confirmó que recibió el aviso de actividad sospechosa en la propiedad poco antes de las seis de la tarde del lunes. Para realizar las búsquedas en la zona, desplegó recursos especializados, entre ellos perros policía, drones y un helicóptero del Servicio Nacional de Policía Aérea.

Hasta el momento de la actualización publicada por las autoridades, los dos acusados continuaban bajo custodia mientras avanzaba el procedimiento judicial.

Anmer Hall cuenta con 10 habitaciones Max Mumby/Indigo/Getty Images

Kate Middleton y el príncipe William no estaban en su residencia durante el presunto robo

Uno de los aspectos que se confirmó tras el incidente es que ningún integrante de la familia real se encontraba en Anmer Hall cuando ocurrió el presunto ingreso. El príncipe William, Kate Middleton y sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, estaban en otro lugar.

La residencia de campo se utiliza como refugio familiar durante fines de semana y periodos vacacionales. Actualmente, la familia tiene como residencia principal Forest Lodge, en Windsor.

Kensington Palace ya había señalado que no realizaría comentarios sobre cuestiones relacionadas con la seguridad de los príncipes de Gales.

Los nuevos vecinos de Kate Middleton y el príncipe Harry están molestos Getty Images

Anmer Hall, la residencia de campo que la reina Isabel II regaló a William y Kate

Anmer Hall es una mansión georgiana de ladrillo rojo con diez habitaciones, situada en la finca de Sandringham, en Norfolk. La propiedad fue un regalo de bodas de la reina Isabel II al príncipe William y Kate Middleton en 2011.

La casa cuenta con amplios terrenos, piscina privada y una cancha de tenis. Durante la pandemia de COVID-19, en 2020, la pareja pasó allí buena parte del confinamiento junto a sus hijos.

El incidente ha vuelto a poner la atención sobre la seguridad de las propiedades vinculadas a la familia real británica. Mientras continúa el proceso judicial contra los dos hombres acusados, las autoridades mantienen abierta la investigación.