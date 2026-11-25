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Moda
Veruschka, la legendaria supermodelo que hizo historia, muere a los 87 años
Vera von Lehndorff conquistó las portadas de las revistas más importantes, inspiró a fotógrafos como Richard Avedon y dejó una huella imborrable en la moda de los años 60. Su legado también se extendió al cine y al arte.
Noviembre 25, 2026
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Marjorie Daphnis