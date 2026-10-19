Céline Dion en Chanel: el vestido de alta costura con el que abre y cierra el último desfile de París 2026

Céline Dion convirtió la alta costura en una declaración de estilo al abrir y cerrar su último desfile de París de 2026 con dos diseños de Chanel. La cantante canadiense lució un vestido confeccionado a medida y, posteriormente, una chaqueta con cinturón de la colección Alta Costura Otoño-Invierno 2026, ambos creados por Matthieu Blazy.

Los dos looks recuperan la esencia de un estilismo que Dion llevó en la alfombra roja de la 69.ª edición de los Premios Oscar en 1997, cuando apareció con una creación de alta costura de Chanel. Casi tres décadas después, la firma retoma aquella referencia y la transforma en una propuesta que conecta su archivo con una nueva interpretación de la elegancia.

El vestido de alta costura de Céline Dion: 6,000 joyas y 5,000 cuentas

El vestido con el que Céline Dion abrió el desfile fue confeccionado artesanalmente en los talleres de alta costura de Chanel, en el número 31 de la Rue Cambon, en París. El diseño parte de la colección Primavera-Verano 1997, pero incorpora elementos de la propuesta Otoño-Invierno 2026 de la maison.

La pieza combina una muselina bordada que envuelve un corpiño acolchado con corsé, mientras que el escote está completamente detallado en rafia. El resultado es una silueta de inspiración estelar, construida a partir de un trabajo minucioso de bordado y ornamentación.

Para realizar los detalles brillantes, el Atelier Montex, una de las casas de arte que trabajan con Chanel y que tiene su sede en le19M, creó una base de pedrería de cristal. Cada pieza está

rodeada por delicados ribetes de cuentas de semillas y cuentas bicónicas de cristal, bordadas mediante las técnicas Lunéville y de aguja.

En total, el vestido reúne 6,000 joyas y 5,000 cuentas, dispuestas para crear un efecto degradado que evoca el polvo de estrellas. La confección del conjunto requirió 1,380 horas de trabajo artesanal. Dion completó el look con zapatos de tacón de satén negro creados por Massaro, otra de las casas de arte vinculadas a le19M.

Céline Dion abre el desfile de Chanel en París 2026 con un vestido de alta costura confeccionado a medida, bordado con 6,000 joyas y 5,000 cuentas de cristal. Diseñado por Matthieu Blazy, el look reinterpreta una silueta que la cantante llevó en los Oscar de 1997, con 1,380 horas de trabajo artesanal. Foto: Nicolas Gerardin

El collar Comète de Chanel que acompañó el vestido

La joyería también desempeñó un papel fundamental en el estilismo. Céline Dion llevó el collar de alta joyería Comète de Chanel, una pieza inspirada en el diseño que acompañó su look de 1997.

El collar está elaborado en platino y oro blanco de 18 quilates, con 1,080 diamantes que suman más de 67 quilates. Su diseño remite a la colección Bijoux de Diamants, presentada por Gabrielle Chanel en 1932, la única colección de alta joyería que creó la fundadora de la maison.

La elección refuerza el vínculo entre ambos momentos: no se trata únicamente de recuperar una silueta del pasado, sino de reinterpretar un estilismo emblemático mediante piezas que mantienen una conexión directa con la historia de Chanel.

La chaqueta de tweed negro con la que Céline Dion cerró el desfile

Para cerrar la presentación, Céline Dion cambió el vestido brillante por una chaqueta de tweed negro con estampado de cuadros, adornada con cuentas y acompañada de un cinturón. La pieza pertenece a la colección Alta Costura Otoño-Invierno 2026 de Chanel y fue confeccionada íntegramente a mano en los talleres de la firma de la Rue Cambon.

Uno de los detalles más singulares del conjunto es la trenza de cadena que comparten la chaqueta y el cinturón, creada en el taller de galones de Chanel. Según la maison, se trata de una pieza única en el mundo, concebida para evocar los tesoros que acumula una urraca ladrona, figura simbólica recurrente en la colección.

El contraste entre ambos estilismos resume la propuesta de Dion para el desfile: primero, una creación luminosa y cargada de referencias históricas; después, una silueta de tweed negro que pone el foco en la textura, el trabajo artesanal y los códigos clásicos de Chanel.

Céline Dion cierra el desfile de Chanel en París 2026 con una chaqueta de tweed negro con estampado de cuadros, adornada con cuentas y acompañada de un cinturón. Diseñado por Matthieu Blazy y confeccionado a mano en los talleres de alta costura de la maison, el conjunto destaca por sus detalles artesanales y su reinterpretación de los códigos clásicos de Chanel. Nicolas Gerardin

Matthieu Blazy conecta el archivo de Chanel con una nueva visión de la alta costura

Los dos diseños, creados por Matthieu Blazy, establecen un diálogo entre el legado de la casa francesa y su colección de 2026. La referencia al look de 1997 permite recuperar un momento importante en la relación de Céline Dion con la moda, mientras que los nuevos detalles de bordado, pedrería y tweed trasladan esa inspiración al presente.

Más allá del impacto visual, las prendas destacan por el tiempo y la especialización que requiere su elaboración. Las 1,380 horas dedicadas al vestido, los miles de elementos bordados y la confección manual de la chaqueta reflejan el trabajo de los talleres que sostienen la alta costura.

Con un vestido que parece cubierto de polvo de estrellas y una chaqueta de tweed negro cargada de detalles, Céline Dion abrió y cerró el desfile con dos interpretaciones de un mismo legado: la historia de Chanel, revisitada a través de una de sus siluetas más recordadas