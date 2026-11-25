El 6 de enero marca el cierre de las celebraciones navideñas en muchos hogares. Después de compartir la llegada de los Reyes Magos, llega el momento de retirar el árbol, guardar las luces y devolver cada espacio a su decoración habitual.

Sin embargo, desde la perspectiva del Feng Shui, este proceso puede ser algo más que una tarea doméstica: también representa una oportunidad para renovar el ambiente y preparar la casa para comenzar el año con orden.

Esta filosofía china busca favorecer el equilibrio entre los espacios y quienes los habitan. Por eso, recomienda prestar atención a los objetos que conservamos, evitar la acumulación y mantener las áreas de circulación despejadas. Aunque no existen pruebas científicas de que guardar los adornos de una manera específica atraiga prosperidad, puedes convertir este momento en un ritual simbólico para cerrar una etapa y dar la bienvenida a otra.

1. Retira primero el árbol de Navidad y sus adornos

El árbol suele ser el elemento central de la decoración navideña. Una vez terminadas las celebraciones, puedes comenzar por retirar las esferas, las guirnaldas, las luces y los demás accesorios antes de desmontar su estructura.

Desde el Feng Shui, mantener los espacios ordenados y evitar la acumulación de objetos que ya no cumplen una función es importante para favorecer la circulación del chi, o energía vital. Por eso, no prolongues innecesariamente la presencia de una decoración que ya cumplió su

propósito.

Si tienes un árbol natural, revisa las recomendaciones de recolección y reciclaje de tu localidad para desecharlo de manera adecuada.

Los tonos rosas ayudarán a resaltar el verde del árbol de Navidad. (Freepik)

2. Limpia los adornos antes de guardarlos

Antes de colocar las piezas en sus cajas, dedica unos minutos a limpiarlas. Retira el polvo de las esferas, revisa las guirnaldas y asegúrate de que las luces estén desconectadas y en buen estado.

En el Feng Shui, la limpieza se relaciona simbólicamente con la renovación de los espacios. Guardar objetos limpios y organizados también permite que estén listos para utilizarse el próximo diciembre, sin tener que enfrentarte a cajas desordenadas o adornos deteriorados.

Decoración navideña para la puerta en tu hogar. Getty Images

3. Separa los adornos que están rotos o

dañados

Las esferas quebradas, las luces que dejaron de funcionar y las figuras incompletas no necesitan ocupar espacio durante todo el año. Revisa cada pieza y decide cuáles vale la pena conservar, reparar, donar o reciclar.

Dentro de las recomendaciones populares del Feng Shui, se suele aconsejar evitar los objetos rotos o deteriorados, especialmente cuando permanecen acumulados y sin utilizarse. La idea es conservar aquello que tiene una función o un significado especial, en lugar de guardar cosas por costumbre.

4. Guarda cada elemento en cajas y evita la acumulación

Una vez que hayas seleccionado los adornos, organízalos por categorías: esferas, luces, figuras, textiles, decoración de mesa y accesorios del árbol. Utiliza cajas resistentes, etiquetas y separadores para proteger las piezas más delicadas.

El orden es uno de los principios prácticos más importantes para mantener un hogar armonioso. Además, te permitirá localizar fácilmente cada elemento cuando llegue la siguiente temporada navideña.

Evita dejar cajas en pasillos, entradas o zonas de uso cotidiano. Si no tienes suficiente espacio, destina un área específica para almacenar la decoración de temporada.

5. Retira las luces y recupera la iluminación habitual

Las luces navideñas aportan una atmósfera cálida durante las celebraciones, pero después del 6 de enero puedes retirarlas y recuperar la iluminación habitual de cada habitación.

En la simbología del Feng Shui, la luz representa claridad y vitalidad. Por eso, una vez que retires las guirnaldas luminosas, procura que los espacios no queden oscuros o descuidados.

Aprovecha para limpiar las lámparas, abrir las cortinas durante el día y revisar si necesitas mejorar la iluminación de algún rincón.

6. Limpia y reorganiza la entrada de tu casa

La entrada tiene un significado especial dentro del Feng Shui porque se considera el punto por el que ingresa el chi al hogar. Después de retirar las coronas, los adornos de la puerta y las luces exteriores, aprovecha para barrer, limpiar y despejar esta zona.

Evita dejar cajas, bolsas o decoraciones acumuladas cerca de la puerta principal. Puedes incorporar una planta saludable, un espejo colocado adecuadamente o un pequeño elemento decorativo que te guste, siempre procurando que la circulación sea cómoda.

7. Incorpora elementos naturales para renovar el ambiente

Después de retirar los colores y las texturas propias de la Navidad, puedes dar un nuevo aire a tu hogar con plantas, flores frescas, textiles ligeros o materiales naturales como madera y fibras vegetales.

En el Feng Shui, las plantas saludables se relacionan con el elemento madera, asociado simbólicamente con el crecimiento y la renovación. No necesitas llenar la casa de objetos nuevos: basta con elegir algunos detalles que aporten frescura y mantengan los espacios

despejados.

Mejora la calidad del aire de tu hogar de forma natural y decorativa con estas plantas. UNSPLASH

¿Cuándo es mejor guardar los adornos de Navidad según el Feng Shui?

El 6 de enero, Día de Reyes, es una fecha tradicional para cerrar la temporada navideña en muchos hogares, pero no existe una regla universal del Feng Shui que obligue a retirar los adornos ese día. Puedes hacerlo después de las celebraciones, cuando tengas tiempo para limpiar y organizar cada espacio sin prisas.

Lo importante es evitar que la decoración se convierta en acumulación y que los objetos permanezcan guardados de manera desordenada. Desde esta filosofía, mantener el hogar limpio, funcional y equilibrado es una forma simbólica de prepararlo para recibir nuevas experiencias.

Un pequeño ritual para cerrar la Navidad y comenzar el año

Si quieres darle un significado especial a este momento, puedes acompañar la limpieza con un ejercicio sencillo. Mientras guardas los adornos, piensa en los momentos que disfrutaste durante las fiestas y en aquello que deseas conservar de esa etapa.

Después, escribe tres intenciones para el nuevo año y colócalas en un lugar donde puedas consultarlas. No se trata de un ritual que garantice atraer buena fortuna, sino de una manera consciente de cerrar las celebraciones y comenzar enero con objetivos claros.

La idea principal es sencilla: después de la Navidad, deja espacio para lo que viene. Un hogar ordenado, con objetos que realmente utilizas y rincones que te hacen sentir bien, puede ser el mejor punto de partida para comenzar el año.