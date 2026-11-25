La icónica firma celebró cuatro décadas de legado tras transformar los códigos de vestimenta modernos y convertir al pantalón khaki en el rey indiscutible del business casual. Así que para festejar este aniversario y legado, Dockers organizó una exclusiva velada en el emblemático Salón Camarena en la Ciudad de México, un espacio de estética retro donde el estilo y la diversión fueron los protagonistas de un original Khaki Birthday.

Durante la celebración, la rica herencia de Dockers cobró vida a través de pantallas que proyectaban imágenes de archivo de la firma, acompañadas por el emblema conmemorativo de la noche: las tradicionales alas y el ancla abrazando el número 40.

Los invitados hicieron gala de su mejor estilo, demostrando la infinita versatilidad de esta pieza clave. A lo largo de la velada observamos propuestas que iban desde la sastrería relajada —combinando pantalones khaki con blazers azul marino o tipo escoses, camisas blancas y azules, mocasines y botas— hasta apuestas nocturnas más audaces con suéteres de cuello alto y chaquetas de piel, sin dejar de lado el minimalismo impecable de una camiseta blanca. También hubo propuestas más relajadas que incluyeron como accesorios gorras, sombreros y pañoletas.

Durante la velada, no pudo faltar la alta coctelería y diversión, los asistentes fueron recibidos con una barra diseñada especialmente para la ocasión que ofrecía tres opciones exclusivas: el refrescante New British Khaki (mezcla de bourbon, limón amarillo, ginger beer, miel de agave y bitter), el visualmente impactante Beautiful Black (elaborado con tequila cristalino, maracuyá, piña, té rooibos y teñido de negro con carbón activado) y el vibrante Pembroke (a base de ginebra, blue curaçao, agua de coco, limón, piña y hojas de menta).

La atmósfera festiva alcanzó su punto máximo gracias a los micrófonos dispuestos en cada mesa, los cuales invitaron a los presentes a corear al ritmo de los éxitos seleccionados por el DJ, incluyendo temas de Karol G, Bad Bunny y Juan Luis Guerra.

Para cerrar con broche de oro, las luces del salón se atenuaron para dar paso a un pastel monumental, momento en el que los asistentes entonaron un divertido "¡Khaki birthday to you!”.

Durante cuatro décadas, Dockers nos ha recordado que la verdadera elegancia nace cuando nos sentimos bien en nuestra propia piel. Con siluetas versátiles y cortes pensados para abrazar cada ritmo de vida, demuestra que el estilo impecable y la comodidad absoluta no solo coexisten, sino que son el secreto de un guardarropa contemporáneo y sofisticado.