Si estás pensando en cambiar el color de tu cabello para comenzar 2027 con una imagen diferente, hay tres tendencias que vale la pena tener en el radar: bronde, expensive brunette y cowboy copper. La nueva dirección de la coloración apuesta por tonos con dimensión, reflejos estratégicos y acabados luminosos que se integran con el color natural de cada melena.

La idea ya no es necesariamente transformar por completo el cabello ni apostar por contrastes demasiado evidentes. Los estilistas están dando mayor importancia a los colores personalizados, las transiciones suaves y los matices que aportan profundidad sin perder naturalidad. El resultado son cabelleras que se ven cuidadas, con movimiento y brillo, incluso cuando se eligen tonos más intensos.

Bronde: el equilibrio perfecto entre rubio y castaño

El bronde, cuyo nombre combina las palabras brown y blonde, es una coloración que se encuentra entre el castaño y el rubio. Su principal característica es la mezcla de reflejos claros sobre una base más oscura, creando una melena luminosa sin llegar a ser completamente rubia.

Para 2027, esta técnica apuesta por combinaciones de miel, caramelo, beige y tonos tostados. Los reflejos se distribuyen de manera estratégica, especialmente alrededor del rostro y en medios y puntas, para conseguir un efecto de luz natural.

Una de sus ventajas es que puede adaptarse a diferentes bases y preferencias. Si tienes el cabello castaño, puedes incorporar algunos reflejos cálidos para iluminarlo; si eres rubia y quieres recuperar profundidad, puedes añadir matices más oscuros para conseguir un resultado equilibrado.

Es una alternativa interesante si buscas aclarar tu melena sin comprometerte con un rubio completo. Eso sí, el nivel de mantenimiento dependerá de cuánto necesite aclararse tu base natural y de la técnica que utilice el colorista.

Balayage rubio de Jennifer Aniston Getty Images

Expensive brunette: el castaño profundo que

apuesta por el brillo

El expensive brunette es una de las propuestas más sofisticadas para quienes prefieren mantener el cabello oscuro. Se caracteriza por una base castaña rica y luminosa, acompañada de reflejos sutiles que aportan dimensión y evitan que el color se vea plano.

A diferencia de una coloración uniforme, esta tendencia juega con matices chocolate, espresso, avellana y caramelo, dependiendo del resultado que se busque. El objetivo es conseguir una melena con profundidad, brillo y una apariencia saludable.

Su atractivo está en que no necesita grandes contrastes para destacar. Los reflejos se integran con la base y permiten que el cabello conserve su identidad, mientras que los tratamientos de brillo o gloss ayudan a mantener un acabado luminoso.

Si tienes una melena castaña o morena y quieres renovarla sin convertirte en rubia, esta puede ser una de las opciones más interesantes para 2027. También es una alternativa para quienes desean espaciar los retoques, siempre que el color elegido respete suficientemente la raíz natural.

Hailey Bieber es un ejemplo ideal de una transición gradual desde el rubio ‘bronde’ hacia melenas chocolate oscuras y nutritivas. Getty Images

Cowboy copper: el cobrizo cálido que ilumina la melena

Si prefieres un cambio más visible, el cowboy copper continúa siendo una referencia para quienes buscan experimentar con los tonos rojizos. Esta coloración combina matices cobrizos, castaños y caramelo para crear un resultado cálido, con profundidad y reflejos que cambian

según la luz.

Para 2027, la dirección de los cobrizos apunta también hacia versiones más suaves, como el cobrizo miel, el auburn y los tonos canela. Son alternativas que conservan la calidez característica del cobre, pero permiten conseguir una apariencia menos intensa que los naranjas vibrantes.

El cowboy copper puede adaptarse a diferentes intensidades: desde una base castaña con reflejos cobrizos hasta una melena completamente teñida en tonos rojizos. La elección dependerá del color natural del cabello y del contraste que quieras conseguir.

Es importante considerar que los cobrizos suelen necesitar más atención para conservar su intensidad, ya que los pigmentos rojizos pueden perder luminosidad con los lavados. Utilizar productos para cabello teñido y seguir una rutina de hidratación ayudará a prolongar el resultado.

Zendaya luce minivestido metalizado en el Paris Fashion Week Getty Images

¿Qué color de cabello elegir según tu tono de piel?

Aunque las tendencias pueden servir como inspiración, el mejor color no siempre es el que aparece con más frecuencia en redes sociales. Para elegir entre bronde, expensive brunette y cowboy copper, conviene considerar el subtono de la piel, el color de ojos, la base natural y el

resultado que deseas conseguir.

Si tu piel tiene un subtono cálido, los reflejos miel, dorados, caramelo y cobrizos pueden aportar armonía. En cambio, si tu subtono es frío, puedes explorar versiones beige del bronde, castaños chocolate más neutros o cobrizos con matices menos anaranjados. Para los subtonos neutros, existe mayor flexibilidad para combinar reflejos cálidos y fríos.

También es importante observar el color de tus cejas y la profundidad natural de tu cabello. Un cambio demasiado drástico puede requerir varias sesiones de coloración y un mantenimiento más frecuente.

Cómo cuidar tu cabello teñido para mantener el color durante más tiempo

Una coloración bonita comienza con un cabello bien cuidado. Después de acudir al salón, utiliza champú y acondicionador formulados para cabello teñido, limita el uso de herramientas de calor y aplica protector térmico antes de secar o estilizar la melena.

También puedes incorporar mascarillas hidratantes y tratamientos de brillo de acuerdo con las necesidades de tu cabello. Si eliges un cobrizo, pregunta a tu colorista si te conviene utilizar productos con pigmentos para mantener la intensidad. Para los castaños y bronde, los gloss profesionales pueden ayudar a recuperar luminosidad y matizar los reflejos.

Antes de realizar cualquier cambio, solicita un diagnóstico de la fibra capilar y una consulta de colorimetría. Si tu cabello tiene coloraciones anteriores, decoloraciones o está sensibilizado, el especialista podrá determinar qué técnica es adecuada y si necesitas más de una sesión.

2027: el año de los colores personalizados

El bronde, el expensive brunette y el cowboy copper tienen algo en común: permiten renovar la imagen sin depender de un único tono uniforme. Mientras el primero mezcla la luminosidad del rubio con la profundidad del castaño, el segundo apuesta por una melena oscura y brillante, y el tercero incorpora calidez a través de los reflejos cobrizos.

Más que elegir un color porque está de moda, la clave será encontrar una versión que funcione con tu tono natural, tu estilo y el tiempo que puedes dedicar al mantenimiento. Un buen trabajo de color no solo debe verse bonito al salir del salón, sino conservar su dimensión, brillo y movimiento en la vida cotidiana.