La reina Letizia volvió a demostrar que el invierno no tiene por qué vestirse únicamente de negro, gris o camel. Durante una visita al Museo Nacional del Prado, en Madrid, junto al rey Felipe VI y el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, la monarca apostó por una combinación de colores poco habitual en su armario, pero especialmente inspiradora para renovar los looks de oficina.

El protagonista fue un abrigo rosa de Carolina Herrera, una de las prendas más reconocibles de su vestidor. Con una silueta amplia, grandes solapas y confeccionado en lana y cachemir, el diseño aportó luminosidad a un conjunto que combinaba diferentes tonalidades de la misma familia cromática.

La elección resulta especialmente interesante porque demuestra que el rosa también puede formar parte de un estilismo profesional durante los meses fríos. Lejos de reservarlo para los looks primaverales, Letizia lo llevó con prendas de sastrería y accesorios en tonos profundos, consiguiendo un equilibrio entre sofisticación y modernidad.

El abrigo rosa de Carolina Herrera que la reina Letizia recuperó para el invierno

La reina recuperó un abrigo de Carolina Herrera que estrenó durante el viaje de Estado a Suecia, en noviembre de 2021. Se trata de una pieza de lana y cachemir, con corte amplio y solapas generosas, características que le dan una estructura elegante sin resultar demasiado rígida.

En esta ocasión, Letizia lo llevó sobre los hombros para completar su conjunto y protegerse de las bajas temperaturas de Madrid. El viento incluso estuvo a punto de jugarle una mala pasada a su llegada al museo, por lo que tuvo que sujetar la prenda.

Su color rosa aporta un contraste interesante frente a los tonos oscuros que suelen dominar los abrigos de invierno. Además, su silueta permite combinarlo con trajes de chaqueta, pantalones de vestir, vestidos midi y conjuntos monocromáticos.

El rosa se convierte en el protagonista del look invernal de la reina Letizia. Con un abrigo de Carolina Herrera y un traje burdeos de Bleis Madrid, la monarca propone una combinación sofisticada que vale la pena llevar a la oficina. Getty Images

Letizia combina el rosa fresa con un traje burdeos de Bleis Madrid

Para acompañar el abrigo, la reina eligió un traje sastre burdeos de Bleis Madrid, una firma que ya forma parte de su repertorio de moda. El conjunto está compuesto por una chaqueta entallada con un botón negro central y botonadura en los puños, además de un pantalón pitillo a juego.

No era la primera vez que Letizia llevaba este diseño. Lo estrenó en noviembre de 2024, durante la recepción ofrecida a los deportistas olímpicos y paralímpicos que participaron en los Juegos de París, y desde entonces lo ha recuperado en diferentes compromisos oficiales.

La novedad estuvo en la combinación: en lugar de recurrir a una camisa blanca o negra, eligió

una blusa rosa fresa. El resultado fue un juego de tonalidades que conectó el traje burdeos con el abrigo rosa, demostrando que los colores intensos también pueden convivir en un mismo estilismo sin perder armonía.

Los zapatos y el bolso con los que completó su look

Los complementos mantuvieron la línea cromática del conjunto. Letizia eligió unos salones burdeos de Magrit, con un tacón sensato, que prolongaban visualmente el tono del traje.

También llevó un bolso granate de JW PEI, el modelo Noor Top Handle Bag, una pieza de silueta estructurada que había estrenado durante su reciente visita de Estado a Helsinki.

En el apartado de joyería, apostó por unos pendientes de diamantes de Barbara Goenaga, del modelo Little Iconic, con forma de rayo y pequeños diamantes naturales engastados en oro.

Completó el estilismo con sus anillos habituales de Coreterno y Karen Hallam.

Con un abrigo rosa de Carolina Herrera, la reina Letizia transforma un look de invierno en una lección de estilo. La combinación con burdeos y rosa fresa es una alternativa elegante para renovar el guardarropa de oficina sin recurrir a los tonos clásicos de la temporada. Getty Images

Cómo llevar un abrigo rosa a la oficina este invierno

El look de la reina Letizia ofrece una inspiración interesante para quienes quieren salir de los abrigos tradicionales sin renunciar a una imagen profesional. El rosa puede convertirse en una alternativa elegante si se combina con prendas de líneas limpias y colores que aporten profundidad.

Una de las opciones más sencillas es llevarlo con un traje de pantalón en burdeos, gris o chocolate. También funciona con un conjunto negro de sastrería, una falda midi y botas altas o unos pantalones rectos con una camisa blanca.

Si prefieres una propuesta más discreta, puedes dejar que el abrigo sea el único elemento de color y mantener el resto del conjunto en tonos neutros. Un bolso estructurado y unos zapatos de piel completarán el estilismo sin restarle protagonismo.

La elección de Letizia confirma que el abrigo rosa no tiene por qué limitarse a los looks románticos o de primavera. Con una buena estructura, materiales cálidos y una combinación cromática bien pensada, puede convertirse en una de las prendas más interesantes del armario de invierno.