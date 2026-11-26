La Navidad suele asociarse con reuniones familiares, celebraciones y momentos felices, pero no todas las personas viven estas fechas de la misma manera. Para algunas, diciembre también representa la ausencia de alguien querido, el recuerdo de una relación que terminó o la nostalgia por una etapa de la vida que ya no volverá.

Cuando las celebraciones parecen recordarnos aquello que falta, puede resultar difícil conectar con la alegría que tradicionalmente acompaña esta temporada. Sin embargo, no es necesario obligarte a estar feliz ni fingir que nada ocurre. Puedes permitirte sentir, encontrar momentos de tranquilidad y construir nuevas formas de vivir estas fechas.

La meditación, el mindfulness y algunos principios del Feng Shui pueden convertirse en herramientas simbólicas y prácticas para acompañar este proceso. Mientras las primeras ayudan a observar las emociones sin juzgarlas, el Feng Shui propone prestar atención a los espacios que habitamos y a cómo influyen en nuestra sensación de bienestar.

1. Practica una meditación de cinco minutos para reconocer lo que sientes

Antes de comenzar tus actividades navideñas, reserva cinco minutos para estar contigo. Busca un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Respira lentamente, presta atención al movimiento del aire y permite que aparezcan los pensamientos sin intentar detenerlos.

Si extrañas a alguien, no necesitas apartar ese recuerdo. Reconoce la emoción y ponle nombre: tristeza, nostalgia, soledad o añoranza. Observar lo que sientes puede ayudarte a dejar de luchar contra tus emociones y responder a ellas con mayor tranquilidad.

Puedes repetir mentalmente una frase como: “Me permito sentir lo que necesito sentir. No tengo que estar bien todo el tiempo”. Esta práctica no elimina la tristeza, pero puede ayudarte a relacionarte con ella de una manera más amable.

El yoga y la meditación son dos prácticas que pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Pexels

2. Ordena la entrada de tu casa según el Feng Shui

En el Feng Shui, la entrada principal se considera uno de los puntos más importantes del hogar porque representa el acceso del chi o energía vital. Mantenerla limpia, despejada y bien iluminada es una de las recomendaciones habituales de esta filosofía.

Durante diciembre, puedes retirar los objetos que se hayan acumulado, limpiar la puerta y añadir una planta saludable o un pequeño detalle decorativo que te transmita tranquilidad. No necesitas comprar adornos nuevos: el objetivo es recuperar un espacio agradable que te haga sentir bienvenida al llegar a casa.

Decoración navideña para la puerta en tu hogar. Getty Images

3. Haz una meditación de gratitud sin obligarte a sentir felicidad

La gratitud puede ser una práctica útil para reconocer los aspectos de tu vida que siguen siendo importantes, incluso cuando atraviesas un momento difícil. Sin embargo, no debe convertirse en una exigencia ni en una manera de minimizar lo que estás viviendo.

Antes de dormir, escribe tres cosas que hayan hecho tu día un poco más llevadero. Puede ser una conversación, una comida que disfrutaste, un paseo o simplemente haber tenido tiempo para descansar.

Después, dedica unos minutos a respirar y recordar esos momentos. No se trata de encontrar algo positivo en todas las situaciones, sino de reconocer que pueden coexistir la tristeza y pequeños instantes de bienestar.

4. Crea un rincón de calma con los cinco elementos del Feng Shui

El Feng Shui tradicional contempla cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Cada uno tiene asociaciones simbólicas que pueden inspirar la decoración de un espacio dedicado al descanso y la reflexión.

Puedes incorporar una planta para representar la madera, una vela LED para el fuego, una pieza de cerámica para la tierra, un objeto metálico para el metal y una imagen o recipiente decorativo relacionado con el agua. No es necesario reunirlos todos ni seguir una fórmula rígida.

Elige un rincón de tu casa donde puedas sentarte sin interrupciones, añade un cojín cómodo y procura mantenerlo ordenado. La intención es construir un espacio que asocies con la tranquilidad y al que puedas regresar cuando necesites una pausa.

¿Cómo usar el color rojo para atraer la abundancia y prosperidad según el Feng Shui? Getty Images

5. Escribe una carta para expresar aquello que extrañas

Cuando alguien ya no está, hay palabras que pueden quedarse pendientes. Escribir una carta es una manera de darles un espacio sin necesidad de enviarla ni compartirla con nadie.

Puedes contarle a esa persona qué ha pasado durante el año, qué momentos te habría gustado compartir y qué recuerdos conservas con cariño. Si la ausencia está relacionada con una separación o una etapa que terminó, también puedes escribir aquello que necesitas dejar atrás.

Al terminar, guarda la carta en un lugar especial o decide qué hacer con ella. No existe una manera correcta de realizar este ejercicio. Su valor está en permitirte expresar emociones que quizá no has tenido oportunidad de poner en palabras.

6. Renueva la energía de tu dormitorio con pequeños cambios

El dormitorio es uno de los espacios más importantes para el descanso. Desde el Feng Shui, se recomienda mantenerlo ordenado, evitar la acumulación de objetos y procurar que transmita equilibrio.

Durante diciembre, puedes cambiar la ropa de cama, retirar aquello que ya no utilizas y aprovechar la luz natural durante el día. Los textiles en tonos crema, beige, rosa suave o verde pueden aportar una sensación visual de serenidad.

También puedes revisar los objetos que tienes junto a la cama. Conserva fotografías o recuerdos que te hagan sentir bien, pero date permiso de guardar aquellos que actualmente despiertan emociones difíciles. No tienes que deshacerte de ellos; simplemente puedes elegir cuándo y dónde quieres tenerlos presentes.

El color beige en las paredes siempre permitirá que el dormitorio luzca cálido Unsplash

7. Realiza una meditación para cerrar el año y recibir el siguiente

Cuando se acerca el final de diciembre, es común hacer balances y pensar en lo que deseamos cambiar. En lugar de concentrarte únicamente en lo que no ocurrió, dedica unos minutos a reconocer lo que aprendiste y aquello que quieres cuidar durante el próximo año.

Siéntate en un lugar tranquilo, respira profundamente y piensa en tres cosas: qué deseas agradecer, qué necesitas soltar y qué te gustaría construir. Después, escribe una intención concreta para cada una.

Puedes acompañar este ejercicio con una vela LED, música relajante o una infusión caliente. Lo importante es que no conviertas el cierre del año en una lista de exigencias, sino en una oportunidad para reconocer tus necesidades y avanzar a tu propio ritmo.

¿Cómo pasar la Navidad cuando extrañas a alguien?

No existe una fórmula para evitar la nostalgia durante las fiestas, y tampoco tienes que vivir diciembre de la misma manera que los demás. Si este año prefieres una celebración pequeña, necesitas descansar o decides no asistir a todas las reuniones, tienes derecho a hacerlo.

También puedes crear nuevas tradiciones, preparar una receta especial, visitar un lugar significativo o compartir tiempo con personas con quienes te sientas cómoda. Si estás atravesando un duelo, hablar con alguien de confianza o buscar acompañamiento psicológico puede ayudarte a transitar estas fechas.

La meditación y el Feng Shui no sustituyen el apoyo emocional ni hacen desaparecer las ausencias. Pueden ser recursos complementarios para cuidar tu entorno, encontrar momentos de calma y recordar que no necesitas sentirte feliz todo el tiempo para merecer una Navidad tranquila.

A veces, la mejor manera de elevar tu energía no consiste en llenar la casa de luces o repetir afirmaciones positivas, sino en darte permiso para vivir las fiestas de una forma distinta, respetando lo que sientes y el tiempo que necesitas.