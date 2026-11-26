Kate Middleton volvió a cumplir un compromiso público en solitario. Este jueves 26 de noviembre, la princesa de Gales sorprendió con una visita a The Hugo Burge Foundation, en Berwickshire, en los Scottish Borders, Escocia. Su aparición ocurre pocos días antes del estreno de Heal, el documental más personal que ha presentado hasta ahora, en el que comparte algunas de las reflexiones que le dejó su experiencia con el cáncer.

La visita no solo llamó la atención por su carácter inesperado, sino también por el significado del lugar elegido. La fundación trabaja para impulsar la creatividad, las artes y la artesanía en Reino Unido, a través de programas de residencia que ofrecen oportunidades financiadas a artistas de distintas disciplinas.

El compromiso en solitario de Kate Middleton en Escocia

Para esta jornada, la princesa de Gales fue recibida por Lucy Brown, directora ejecutiva de The

Hugo Burge Foundation, y James Fox, director creativo de la institución. Durante el recorrido conoció el trabajo de los artistas que participan en sus programas y conversó con profesionales dedicados a disciplinas como la pintura, la escritura y la orfebrería.

Kate también se reunió con cuatro artesanos que forman parte del programa Springboard Silversmithing, diseñado para apoyar a creadores que comienzan su trayectoria profesional. Además, participó en un taller de dibujo con carboncillo y conoció el proceso de elaboración de pigmentos naturales, incluso experimentando con la trituración de una piedra para obtener color.

La elección de este compromiso conecta con el interés que la princesa ha demostrado durante años por las artes y la creatividad. Kate estudió Historia del Arte en la Universidad de St Andrews, donde conoció al príncipe William, y ha hablado anteriormente sobre el valor que las actividades creativas tuvieron para ella durante su tratamiento.

La princesa de Gales visitó The Hugo Burge Foundation, en Escocia, donde participó en actividades creativas y conoció el trabajo de artistas emergentes. Una aparición en solitario que precede al estreno de Heal, el documental más personal de Kate Middleton hasta ahora. Getty Images

El look de Kate Middleton para su reaparición pública

Para su visita a Escocia, Kate apostó por un estilismo de inspiración campestre, adecuado para las temperaturas de la región. Llevó una chaqueta marrón de aire relajado sobre un top negro de cuello alto y pantalones oscuros.

La princesa mantuvo una propuesta sobria y funcional, sin recurrir a los conjuntos más formales que suele elegir para sus compromisos institucionales. Completó el look con el cabello suelto, peinado con ondas amplias que aportaron movimiento a su melena.

Heal, el documental en el que Kate Middleton habla de su vida después del cáncer

La aparición de la princesa llega días antes del estreno de Heal, una producción documental en la que comparte reflexiones sobre cómo cambió su vida después de recibir un diagnóstico de cáncer en marzo de 2024.

La película sigue a Kate durante el National Three Peaks Challenge, un desafío que consiste en escalar las tres montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en menos de 24 horas. La experiencia tuvo también un propósito solidario: apoyar a The Royal Marsden Cancer Charity, institución vinculada al hospital donde recibió tratamiento.

En un adelanto compartido por Kensington Palace, la princesa habla sobre las consecuencias físicas y emocionales de la enfermedad. «El cáncer te cambia. Cambia tu cuerpo. Te cambia físicamente», explica en el fragmento.

También reflexiona sobre cómo enfrentarse a la propia vulnerabilidad modifica la manera de entender la vida. Kate reconoce que, después de atravesar una experiencia así, es difícil regresar a la persona que eras antes y describe cómo el diagnóstico puede transformar la perspectiva personal.

La princesa anunció su diagnóstico en marzo de 2024 y comunicó en septiembre de ese mismo año que había terminado su tratamiento de quimioterapia. En enero de 2025 informó que estaba en remisión.

¿Cuándo se estrena el documental Heal de

Kate Middleton?

El documental de aproximadamente 30 minutos se estrenará en BBC One el domingo 29 de noviembre de 2026. Posteriormente llegará a otros territorios: en Estados Unidos se emitirá el 30 de noviembre a través de NBC y Bravo, con disponibilidad en Peacock al día siguiente; en

Australia está previsto para el 1 de diciembre y en Canadá para el 7 de diciembre.

La producción busca mostrar una perspectiva más íntima de la recuperación, más allá del diagnóstico y el tratamiento, y dar espacio a las experiencias de quienes atraviesan enfermedades graves. Además, los ingresos recibidos por su distribución se destinarán a The Royal Marsden Cancer Charity.

Con esta aparición en Escocia, Kate Middleton retoma un compromiso público en solitario justo antes de compartir una de las experiencias más personales de su vida. Una visita que también pone el foco en el papel de la creatividad, el arte y las actividades culturales como espacios de conexión y bienestar.