Kate Middleton suma una nueva responsabilidad a su agenda institucional y lo hace en un momento especialmente significativo de su vida pública. La princesa de Gales ha sido nombrada patrona de The Christie, un reconocido hospital especializado en cáncer ubicado en Manchester, Inglaterra, así como de la organización benéfica que respalda sus actividades.

El anuncio llega pocos días antes del estreno de Heal, el documental de 30 minutos en el que Kate habla sobre su experiencia después de recibir un diagnóstico de cáncer en 2024. Con este nuevo compromiso, la princesa continúa dando visibilidad a la atención oncológica y, especialmente, al acompañamiento emocional, físico y psicológico que necesitan los pacientes durante y después de sus tratamientos.

Kate Middleton se convierte en patrona de The Christie, un hospital especializado en

cáncer

La princesa de Gales asumió el patronazgo de The Christie y de la organización benéfica que apoya al centro médico, considerado uno de los principales hospitales oncológicos de Europa. Ubicado en Withington, Manchester, el hospital atiende a más de 64 mil personas cada año y fue el primero del Reino Unido en recibir la acreditación como centro integral de cáncer.

Kate ya conocía sus instalaciones. En junio de 2026 realizó una visita durante la que pudo observar de primera mano el trabajo del personal médico y los servicios que reciben los pacientes. Durante ese recorrido, participó en un encuentro con personas que estaban siendo atendidas y presenció el momento en que una paciente hizo sonar la campana que simboliza el final de su tratamiento.

Al anunciar su nuevo papel el viernes 27 de noviembre, la princesa expresó su satisfacción por convertirse en patrona y destacó la importancia de la atención que contempla a las personas más allá de su diagnóstico.

Kate Middleton se sometió a una cirugía abdominal el martes. (Getty Images)

La importancia de cuidar a los pacientes más allá del tratamiento contra el cáncer

Uno de los aspectos que más interesan a Kate Middleton sobre The Christie es su enfoque integral de la atención oncológica. Además de los tratamientos médicos, el hospital ofrece recursos destinados al bienestar físico, emocional y psicológico de los pacientes y sus familias.

A través de The Christie Charity, las personas pueden acceder a servicios complementarios como terapias de apoyo, un espacio dedicado al arte, un jardín de bienestar y programas específicos para adolescentes y adultos jóvenes que viven con cáncer.

En su mensaje, la princesa señaló que durante su visita pudo comprobar cómo la atención excepcional va más allá del tratamiento. También destacó el valor de la compasión, las relaciones personales y el acompañamiento para mantener la esperanza y la fortaleza durante los momentos más difíciles.

Este nuevo patronazgo amplía su trabajo en el ámbito de la salud. Kate y el príncipe William también son patronos del Royal Marsden Hospital, en Londres, el centro donde ella recibió atención durante su propio proceso contra el cáncer.

Heal: el documental en el que Kate Middleton habla de su vida después del cáncer

El anuncio de su nuevo compromiso coincide con el estreno de Heal, una producción de 30 minutos en la que la princesa de Gales comparte reflexiones personales sobre cómo cambió su vida después del diagnóstico de cáncer que hizo público en marzo de 2024.

En uno de los adelantos del documental, Kate reconoce que regresar a la persona que era antes de la enfermedad no es sencillo. Explica que una experiencia así transforma el cuerpo y la manera de entender la vida, especialmente después de atravesar tratamientos y cirugías.

La princesa también habla sobre la vulnerabilidad y la conciencia de la propia mortalidad. Para ella, enfrentarse a una enfermedad grave puede modificar la manera de relacionarse con el mundo y abrir la posibilidad de replantear prioridades.

El documental no se limita a hablar del diagnóstico o del tratamiento médico. También aborda la recuperación, el proceso de adaptación y lo que significa encontrar una nueva perspectiva después de una experiencia que cambia la vida.

La princesa de Gales visitó The Hugo Burge Foundation, en Escocia, donde participó en actividades creativas y conoció el trabajo de artistas emergentes. Una aparición en solitario que precede al estreno de Heal, el documental más personal de Kate Middleton hasta ahora. Getty Images

¿Cuándo se estrena el documental Heal de

Kate Middleton?

El documental Heal se estrenará en Reino Unido el domingo 29 de noviembre de 2026, a través de BBC One. En Estados Unidos, llegará el lunes 30 de noviembre a NBC y Bravo, mientras que estará disponible en la plataforma Peacock al día siguiente.

La producción también tiene fechas de emisión previstas para otros países: el 1 de diciembre en Australia, a través de Channel 9, y el 7 de diciembre en Canadá, mediante CTV.

Con este proyecto, Kate Middleton comparte una faceta más personal de su experiencia con el cáncer y pone el foco en una conversación que va más allá de la enfermedad: la importancia del acompañamiento, la recuperación y el bienestar integral.

El nuevo compromiso de Kate Middleton después de su diagnóstico de cáncer

Desde que anunció su diagnóstico en 2024, la princesa de Gales ha incorporado a su agenda pública mensajes relacionados con la prevención, el acompañamiento y la experiencia de las personas que atraviesan una enfermedad oncológica.

Su nombramiento como patrona de The Christie refuerza esa labor y pone atención en una parte del proceso que no siempre recibe la misma visibilidad: la vida después del tratamiento y las necesidades que continúan presentes durante la recuperación.

A pocos días del estreno de Heal, Kate vuelve a vincular su experiencia personal con una causa pública. Esta vez, desde una institución que busca ofrecer atención médica especializada, pero también apoyo a los pacientes y sus familias en cada etapa de su recorrido.