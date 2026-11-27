Cada Navidad, la familia real británica deja atrás las actividades oficiales para reunirse en una de sus propiedades más emblemáticas: Sandringham House, una residencia ubicada en el condado de Norfolk, Inglaterra. Rodeada de jardines, bosques y extensos terrenos, la finca se ha convertido en el escenario de una de las tradiciones más reconocibles de la monarquía: pasar las fiestas de diciembre en familia, asistir juntos a la iglesia y compartir el almuerzo navideño.

Aunque el Palacio de Buckingham y el Castillo de Windsor suelen acaparar la atención, Sandringham tiene un significado especial para los Windsor. Se trata de una propiedad privada del monarca británico que ha pasado de generación en generación y que, además de su historia familiar, conserva episodios importantes de la historia de la Corona.

¿Dónde está Sandringham, la residencia

donde la familia real británica pasa la Navidad?

Sandringham se encuentra en Norfolk, al este de Inglaterra, aproximadamente a 177 kilómetros al norte de Londres. La propiedad abarca más de 20 mil acres de terrenos, entre parques, jardines y zonas boscosas. A diferencia de otras residencias vinculadas a la Corona, como el Palacio de Buckingham o el Castillo de Windsor, Sandringham pertenece de manera privada al soberano británico.

Actualmente, el rey Carlos III es el propietario de la finca, que heredó de su madre, la reina Isabel II, tras su fallecimiento en 2022. La historia de la propiedad dentro de la familia real comenzó en la década de 1860, cuando fue adquirida para el entonces príncipe de Gales, quien posteriormente se convertiría en el rey Eduardo VII. Desde entonces, ha permanecido en manos de distintas generaciones de la familia.

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Sandringham House: la residencia donde murieron dos reyes británicos

Detrás de su imagen como refugio campestre y escenario de celebraciones familiares, Sandringham también guarda episodios importantes de la historia de la monarquía. Dos soberanos británicos fallecieron en esta residencia: el rey Jorge V y su hijo, el rey Jorge VI.

Jorge V murió el 20 de enero de 1936, a los 70 años, después de padecer problemas respiratorios.

Su hijo mayor, Eduardo VIII, heredó el trono, aunque abdicó ese mismo año para casarse con Wallis Simpson. La Corona pasó entonces a su hermano menor, quien se convirtió en Jorge VI.

Años después, el 6 de febrero de 1952, Jorge VI murió en Sandringham House a los 56 años. Su hija mayor, la princesa Isabel, ascendió al trono y se convirtió en Isabel II. La entonces reina mantuvo un vínculo especial con la propiedad y solía pasar allí el aniversario de la muerte de su padre y de su propia llegada al trono.

Anmer Hall: la casa de campo de Kate Middleton y el príncipe William

Sandringham no es únicamente una residencia principal. Dentro de sus extensos terrenos existen otras propiedades vinculadas a distintos integrantes de la familia real. Una de las más conocidas es Anmer Hall, la casa de campo que la reina Isabel II regaló al príncipe William y a

Kate Middleton con motivo de su boda en 2011.

La residencia se encuentra a poco más de un kilómetro y medio de Sandringham House y cuenta con jardines propios, piscina exterior y cancha de tenis. Aunque los príncipes de Gales establecieron Windsor como su principal lugar de residencia en 2022, Anmer Hall continúa siendo un refugio al que suelen acudir durante fines de semana y periodos de vacaciones escolares.

La propiedad también tuvo un papel importante durante la pandemia de COVID-19, cuando William y Kate pasaron allí buena parte del confinamiento junto a sus tres hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

La residencia Anmer Hall en 2013, previo a la remodelación. (Getty Images)

Otras propiedades de Sandringham vinculadas a la familia real

La extensión de la finca permite que distintas residencias tengan historias propias. Wood Farm, por ejemplo, fue el lugar donde el príncipe Felipe pasó buena parte de sus últimos años.

También está Park House, una propiedad especialmente relacionada con la historia de la princesa Diana, quien creció allí durante su infancia junto a sus hermanos.

En la actualidad, Sandringham también alberga Marsh Farm, la residencia de cinco habitaciones a la que se trasladó Andrew Mountbatten-Windsor después de dejar su antigua vivienda en Windsor. Su presencia forma parte de la historia reciente de la propiedad, aunque la tradición navideña gira alrededor de la reunión familiar en Sandringham House.

La personalidad de los hijos de Kate Middleton y el príncipe William según su signo zodiacal Getty Images

¿Cómo celebra la Navidad la familia real británica en Sandringham?

La estancia navideña de los Windsor tiene algunas costumbres que se han mantenido durante generaciones. Una de las más particulares ocurre la víspera de Navidad, cuando los integrantes de la familia intercambian regalos. En lugar de grandes obsequios, suelen entregarse presentes pequeños y divertidos, una tradición que contrasta con la imagen solemne de sus actos oficiales.

El día de Navidad comienza con una de las escenas más fotografiadas de la monarquía británica: los integrantes de la familia caminan juntos hacia la iglesia de St. Mary Magdalene, ubicada dentro de la finca. Después del servicio religioso, suelen saludar a las personas que se reúnen para verlos y felicitarlos por las fiestas.

Más tarde regresan a Sandringham House para compartir el almuerzo navideño. El menú tradicional incluye pavo asado, papas, relleno y pudín de Navidad. La jornada también contempla otro ritual: reunirse para ver por televisión el mensaje navideño del monarca.

¿Por qué Sandringham es tan importante para los Windsor?

Más allá de su extensión y de su arquitectura, Sandringham representa un espacio privado en el que la familia real británica conserva algunas de sus tradiciones lejos de los grandes escenarios institucionales. Sus jardines y residencias han acompañado a varias generaciones de la monarquía, desde Eduardo VII hasta Carlos III.

La finca reúne recuerdos familiares, episodios históricos y celebraciones que se repiten cada diciembre. Por eso, cuando llega la Navidad, Sandringham vuelve a ocupar un lugar central en la vida de los Windsor: es el escenario donde la familia se reúne, mantiene sus costumbres y continúa una tradición que forma parte de la historia de la Corona británica.