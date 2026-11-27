Meghan Markle volvió a demostrar que la elegancia puede estar en la sencillez. Para celebrar Thanksgiving 2026, la duquesa de Sussex compartió imágenes y videos en los que lució dos estilismos que funcionan como inspiración para las próximas cenas navideñas.

En una de las fotografías, Meghan aparece con un conjunto azul marino de líneas depuradas, mientras que en el video de su celebración se le ve con un vestido blanco de aire romántico. Ambas propuestas tienen algo en común: una silueta femenina, detalles cuidados y una paleta de color que resulta perfecta para las reuniones de fin de año.

Meghan Markle apuesta por el azul marino para un look sofisticado

El conjunto azul marino que Meghan mostró en una fotografía frente al espejo está compuesto por una blusa de cuello alto y una falda lápiz a juego, ambas de la firma estadounidense Bleusalt.

La combinación crea una silueta estilizada gracias a sus líneas ajustadas y a la continuidad del color. El cuello alto aporta un toque refinado, mientras que la falda de corte recto mantiene el conjunto elegante y minimalista.

El azul marino es una alternativa ideal al clásico negro para las cenas navideñas. Tiene la misma versatilidad, pero ofrece una apariencia ligeramente más suave y puede combinarse con accesorios dorados, plateados o de efecto joya.

Meghan tiene gusto por los looks monocromáticos, como este azul marino para Thanksgiving. Instagram

Para recrear el estilo de Meghan, puedes elegir un top de cuello alto y una falda midi o lápiz en el mismo tono. Unos zapatos de tacón, pendientes delicados y un bolso pequeño serán suficientes para completar el look.

El vestido blanco de Meghan Markle para recibir Thanksgiving

En el video que compartió con motivo de la celebración, Meghan aparece con un vestido blanco de Khaite, de largo hasta los tobillos, mangas abullonadas y cintura marcada.

La pieza destaca por su equilibrio entre romanticismo y estructura. Las mangas aportan volumen, mientras que el ajuste en la cintura define la silueta sin restarle movimiento.

La duquesa complementó el vestido con joyería dorada delicada y llevó el cabello castaño con raya lateral y ondas suaves sobre un hombro.

Aunque el blanco suele asociarse con looks de primavera o verano, también puede convertirse en una opción elegante para las fiestas de invierno. Basta con combinarlo con accesorios metálicos, zapatos en tonos neutros o un abrigo de textura sofisticada.

Otro look monocromático de Meghan, ideal para las fiestas. Instagram @asever

Dos ideas de Meghan para tus cenas de Navidad

Si buscas inspiración para tus próximos compromisos, los looks de Meghan ofrecen dos alternativas que puedes adaptar fácilmente:

- Una propuesta minimalista: conjunto monocromático azul marino, falda de corte recto, top de cuello alto y accesorios dorados.

- Una opción romántica: vestido blanco con mangas protagonistas, cintura definida y joyería discreta.

La clave está en elegir prendas que tengan una silueta bien definida y dejar que uno o dos detalles sean los protagonistas. Para una cena navideña, no necesitas un look recargado: un buen corte, una combinación de color elegante y accesorios bien seleccionados pueden hacer toda la diferencia.