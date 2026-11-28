Un maquillaje bonito no comienza con la base ni con el corrector, sino con la preparación de la piel. Cuando el rostro está deshidratado, algunos productos pueden acumularse en las líneas de expresión, marcar zonas secas o perder uniformidad a lo largo del día.

Por eso, antes de maquillarte, conviene dedicar unos minutos a una rutina que aporte hidratación sin dejar una sensación pesada o grasosa. No necesitas utilizar demasiados productos: elegir las fórmulas adecuadas, respetar el orden de aplicación y darles tiempo para absorberse puede marcar una diferencia en el acabado.

Si quieres conseguir una piel luminosa y una base que permanezca bonita durante más tiempo, incorpora estos seis trucos a tu preparación diaria.

1. Limpia el rostro con un producto suave

El primer paso es retirar los residuos de maquillaje, protector solar, grasa y suciedad que pueden quedar sobre la piel. Sin embargo, una limpieza demasiado agresiva puede eliminar parte de los lípidos que ayudan a mantener su barrera natural.

Elige un limpiador suave, adecuado para tu tipo de piel y que no deje una sensación de tirantez después de enjuagarlo. Si tienes la piel seca o sensible, puedes optar por una textura cremosa; si es mixta o grasa, un gel suave puede funcionar mejor.

Una piel limpia permite que los productos hidratantes se distribuyan de manera uniforme antes de aplicar el maquillaje.

2. Aplica un sérum hidratante antes de la crema

Un sérum puede complementar tu rutina y aportar hidratación sin añadir demasiado peso. Busca fórmulas con ingredientes como ácido hialurónico o glicerina, conocidos por su capacidad para atraer y retener agua en la superficie de la piel.

Aplícalo siguiendo las indicaciones del producto, sobre el rostro limpio y ligeramente húmedo si así lo recomienda su fórmula. Distribúyelo con movimientos suaves, sin frotar en exceso.

Este paso es especialmente útil cuando notas que tu piel luce apagada o presenta zonas resecas que después pueden hacerse más evidentes con la base.

Los sérums con color son un gran aliedo para la piel Getty Images

3. No te saltes la crema hidratante

Aunque utilices un sérum, la crema hidratante sigue siendo importante. Su función es ayudar a mantener la hidratación y reforzar la barrera cutánea, lo que contribuye a que la superficie de la piel se sienta más suave.

Si tu piel es seca, busca una fórmula más nutritiva; si es grasa, elige una textura ligera, en gel o loción. Para pieles sensibles, conviene priorizar productos sin fragancia y con ingredientes que favorezcan la barrera cutánea.

Aplica una cantidad moderada y distribúyela por el rostro y el cuello. Evita colocar demasiadas capas, porque el exceso de producto puede hacer que la base se deslice.

Humecta e hidrata tu piel post solar Getty Images

4. Presta atención al contorno de ojos y los labios

La zona del contorno de ojos es delicada y puede mostrar con facilidad la falta de hidratación. Antes de aplicar corrector, utiliza una crema específica para esta área, siempre que sea adecuada para tu piel.

Coloca una pequeña cantidad y distribúyela con suaves toques, sin acercarla demasiado al ojo. Espera a que se absorba antes de continuar con el maquillaje para evitar que el corrector se acumule.

También puedes preparar los labios con un bálsamo hidratante mientras realizas el resto de tu rutina. Retira el exceso antes de aplicar labial para conseguir un acabado más uniforme.

Descubre qué productos hacen falta a tu rutina de belleza y cuándo es el mejor momento de aplicarlos. Pexels

5. Utiliza protector solar antes de la base

Si te maquillas durante el día, el protector solar debe formar parte de la preparación de tu piel. Elige uno de amplio espectro, con SPF 30 o superior, y aplícalo en cantidad suficiente sobre el rostro, el cuello y las zonas expuestas.

Deja que se asiente antes de continuar con el maquillaje. Si utilizas una crema hidratante y un protector solar por separado, respeta ese orden: primero la hidratante y después el protector.

No sustituyas el protector solar por una base con SPF, ya que normalmente no aplicamos suficiente maquillaje para obtener el nivel de protección indicado en el envase.

El protector solar en polvo es una excelente opción para retocarte en el día Freepik

6. Deja que cada producto se absorba antes de aplicar la base

Uno de los errores más comunes es comenzar a maquillarse inmediatamente después de aplicar la crema o el protector solar. Cuando las capas todavía están húmedas, algunos productos pueden mezclarse, formar pequeñas bolitas o hacer que la base pierda uniformidad.

Después de cada paso, espera unos momentos para que el producto se asiente. Cuando la piel se sienta hidratada, pero no excesivamente húmeda o pegajosa, puedes continuar con el primer o la base.

Para un acabado natural, aplica la base en capas delgadas y utiliza una esponja o brocha adecuada para distribuirla sin arrastrar los productos de preparación.

Toma en cuenta estos consejos para elegir la mejor base de maquillaje Getty Images

¿Cómo conseguir que la base dure más tiempo sin resecar la piel?

La duración del maquillaje no depende únicamente de la hidratación. También influyen la fórmula de la base, el tipo de piel, el clima y la cantidad de producto que utilizas.

Si tu piel es seca, prioriza bases hidratantes y evita aplicar demasiado polvo en todo el rostro. Si es mixta o grasa, puedes sellar ligeramente la zona T con polvo traslúcido y dejar las mejillas con un acabado más luminoso.

El secreto está en encontrar el equilibrio: una piel hidratada, productos compatibles y capas ligeras. Así conseguirás que tu maquillaje se vea más fresco, uniforme y natural durante el día.