Jennifer Lawrence cambia de look y confirma el fleco que querrás llevar este otoño 2026

Jennifer Lawrence volvió a cambiar de look y, esta vez, lo hizo con un detalle que puede convertirse en uno de los grandes protagonistas de la temporada: un nuevo fleco. La actriz apareció en París con unas Butterfly Bangs, una versión ligera y mucho más suave que los flecos tradicionales que consigue transformar el rostro sin exigir un cambio radical de imagen.

El nuevo look fue creado por el estilista Chris Appleton, quien bautizó el estilo como butterfly bangs. La idea toma inspiración de los clásicos flecos de cortina, pero los lleva hacia una versión más aérea, texturizada y con mayor movimiento. En Jennifer, el fleco comienza aproximadamente a la altura de los pómulos y se acorta progresivamente hacia el centro hasta rozar las cejas.

¿Cómo son las Butterfly Bangs de Jennifer Lawrence?

La característica principal de este fleco está en su forma. En lugar de caer pesado sobre la frente, las Butterfly Bangs son más cortas y ligeras en el centro y se alargan hacia los laterales, creando una especie de efecto de alas alrededor del rostro.

Esta forma permite que el cabello tenga movimiento y evita que el fleco se vea demasiado rígido. El resultado es parecido al de unas curtain bangs, pero con una silueta más definida y un efecto de elevación en los pómulos que ayuda a enmarcar las facciones.

El fleco que cambia el rostro sin hacer un cambio radical

Una de las razones por las que este corte puede convertirse en tendencia este otoño es precisamente su versatilidad. Al ser más largo en los laterales, no crea una línea completamente recta sobre la frente y puede integrarse con facilidad al resto de la cabellera.

También es una alternativa interesante para quienes quieren probar un fleco pero no están listas para comprometerse con uno corto.

Las Butterfly Bangs pueden dejarse crecer de manera bastante natural y seguir funcionando como mechones que enmarcan el rostro.

Las Butterfly Bangs de Jennifer Lawrence reinventan el clásico fleco de cortina con una forma más ligera, voluminosa y favorecedora. El estilo promete convertirse en uno de los flecos protagonistas del otoño 2026. Getty Images

¿A quién favorecen las Butterfly Bangs?

La buena noticia es que este tipo de fleco puede adaptarse a diferentes formas de rostro porque no depende de una línea recta que corte visualmente la frente. Los mechones laterales permiten modificar la manera en que el cabello enmarca las facciones y aportar movimiento alrededor de los pómulos.

Además, funcionan especialmente bien con cabello largo y ondas suaves, como las que llevó Jennifer Lawrence, aunque también pueden peinarse con el cabello liso o recogido. La clave está en mantener esa textura ligera que evita que el fleco pierda su efecto natural.

Jennifer Lawrence ya había probado otros flecos

No es la primera vez que Jennifer Lawrence utiliza un fleco para transformar su imagen. En otoño de 2025 llevó unas Birkin Bangs, inspiradas en el estilo de Jane Birkin, mientras que durante 2026 también había apostado por unas U Bangs, más ligeras y abiertas.

Ahora, las Butterfly Bangs llevan esa misma idea hacia una versión todavía más suave y fácil de mantener. Y justo cuando comienzan a aparecer las tendencias de cabello para otoño, el cambio de Jennifer llega en el momento perfecto.

El nuevo fleco de Jennifer Lawrence apuesta por volumen, textura y movimiento para enmarcar el rostro sin el acabado rígido de un fleco tradicional. Getty Images

Así puedes pedir el fleco de Jennifer Lawrence en el salón

Si quieres copiar el look, lo importante no es pedir simplemente un “fleco de mariposa”, sino explicar que buscas un fleco ligero, corto en el centro y progresivamente más largo hacia los pómulos. También conviene pedir textura y movimiento para evitar que quede demasiado pesado.

El resultado debe sentirse integrado con el resto de la melena, no como un bloque separado. Esa es precisamente la diferencia entre un fleco tradicional y la versión butterfly que Jennifer Lawrence acaba de convertir en uno de los looks de cabello más interesantes del otoño 2026.