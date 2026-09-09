Pamela Anderson lleva el vestido de limones que demuestra que el verano también puede conquistar el otoño

Pamela Anderson acaba de darle un giro inesperadamente veraniego al Festival de Cine de Venecia. La actriz llegó al Lido para el photocall de A Place to Be, película dirigida por Kornél Mundruczó y presentada fuera de competencia, con un vestido celeste estampado de pequeños limones que parece salido directamente de unas vacaciones en la costa italiana.

El look llamó la atención precisamente porque rompe con la idea de que septiembre exige abandonar inmediatamente los colores claros y los estampados asociados con el verano. Pamela eligió una silueta femenina y ligera, con escote pronunciado, cintura marcada y mangas transparentes de volumen que aportan movimiento al vestido.

Pamela Anderson demuestra que los estampados de verano no tienen fecha de caducidad

El celeste funciona como la base perfecta para el estampado de pequeños limones amarillos. La combinación mantiene esa sensación fresca y mediterránea que normalmente asociamos con los meses de calor, pero la silueta del vestido hace que la propuesta se sienta mucho más sofisticada que un look estrictamente vacacional.

Las tendencias de otoño 2026 están dejando atrás la idea de que la temporada debe vestirse exclusivamente de café, burgundy, verde oliva y beige. De hecho, los colores vibrantes y las combinaciones inesperadas están ganando terreno esta temporada.

El amarillo, en particular, está teniendo una segunda vida este otoño. Los tonos que van desde el amarillo limón hasta versiones más intensas y luminosas están apareciendo como una alternativa a la tradicional paleta otoñal.

Pamela Anderson lleva en Venecia un vestido celeste con estampado de limones, una propuesta fresca y femenina que demuestra cómo los estampados de verano pueden seguir funcionando durante la transición al otoño. Getty Images

El vestido de limones tiene el truco para funcionar en septiembre

La clave está en no tratarlo como un vestido exclusivamente de verano. Pamela lo lleva con accesorios mucho más sobrios: gafas de sol negras, zapatos de tacón en tono claro y su característica melena rubia suelta.

El resultado es un estilismo que conserva la ligereza del estampado pero elimina cualquier sensación de look playero.

La silueta estructurada, la cintura definida y los accesorios elegantes hacen que el vestido pueda funcionar perfectamente durante una transición de temporada.

Este tipo de estampado también puede llevarse durante las primeras semanas de otoño si se combina con piezas que aporten mayor peso visual. Un blazer chocolate, una gabardina beige, zapatos de ante o incluso una chaqueta de cuero pueden transformar por completo un vestido de este tipo.

Pamela Anderson presume de cuerpo completo su vestido celeste con estampado de limones durante su paso por Venecia 2026, demostrando que los prints veraniegos también pueden convertirse en inspiración para la transición al otoño. Getty Images

El celeste también quiere quedarse en otoño 2026

Otro detalle interesante del look es el color protagonista. El celeste suele relacionarse con primavera y verano, pero las tendencias de otoño 2026 están jugando precisamente con colores inesperados y contrastes menos tradicionales.

Entre las combinaciones que están ganando fuerza aparece incluso el azul cielo acompañado de tonos chocolate, una fórmula que demuestra que los colores claros pueden adquirir una lectura mucho más otoñal cuando se mezclan con tonos profundos.

Por eso, el vestido de Pamela puede convertirse en una buena referencia para quienes todavía no quieren despedirse de su guardarropa de verano. No necesitas guardar inmediatamente todos los vestidos estampados: basta con cambiar los accesorios y añadir una tercera pieza que haga que el look se sienta más acorde con septiembre.

Pamela Anderson sigue construyendo su nueva estética en Venecia

El look también encaja con la estética que Pamela Anderson ha mostrado durante su paso por Venecia. La actriz ha alternado propuestas de inspiración retro, vestidos de colores intensos y estilismos mucho más relajados, mientras mantiene una imagen de belleza natural que se ha convertido en una de las características más reconocibles de su estilo reciente.

En apenas unos días, Pamela pasó de un vestido naranja de satén de Calvin Klein Collection en la gala amfAR a propuestas lila, sastrería en blanco y negro y ahora este vestido celeste con limones.

Y aunque todos son completamente diferentes, hay algo que los conecta: Pamela está demostrando que vestirse para otoño no significa necesariamente renunciar al color.