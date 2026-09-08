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Kate Middleton repite vestido para llevar a George a Eton: el elegante look que desafió la lluvia

Kate Middleton acompañó al príncipe George en su primer día en Eton College con un vestido verde botella de Emilia Wickstead.

Septiembre 08, 2026 • 
Isamar Escobar
Kate Middleton repite vestido para el primer día de George en Eton

Kate Middleton y el príncipe William acompañan al príncipe George en su primer día en Eton College. Para la ocasión, la princesa de Gales recuperó un elegante vestido verde botella que ya había llevado anteriormente.

Getty Images

El 8 de septiembre de 2026, Kate Middleton y el príncipe William acompañaron a su hijo mayor, el príncipe George, durante su llegada a Eton College. A sus 13 años, el joven royal comenzó una nueva etapa como alumno interno de la prestigiosa escuela, siguiendo los pasos de su padre y de su tío, el príncipe Harry. Para la ocasión, Kate eligió un vestido midi de manga larga en color verde botella de Emilia Wickstead, una de las firmas que forman parte habitual de su guardarropa.

Lo interesante es que no se trató de una pieza nueva, la princesa de Gales ya había llevado este mismo diseño en noviembre de 2023, cuando recibió en Windsor a la princesa Victoria de Suecia y a su esposo, el príncipe Daniel. El vestido tiene una silueta femenina y estructurada que mantiene el equilibrio entre formalidad y practicidad. El tono verde oscuro, además, resulta especialmente apropiado para el comienzo del otoño y aporta una alternativa sofisticada a los tradicionales colores neutros de la temporada.

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El verde botella es uno de los colores más elegantes para otoño

La elección del verde botella tampoco parece casual desde el punto de vista estilístico. Los tonos verdes profundos funcionan especialmente bien durante los meses más fríos porque tienen la sobriedad de un color oscuro, pero aportan mucha más personalidad que el negro o el gris.

En el caso de Kate, el vestido consigue además un efecto muy pulido sin necesidad de recurrir a estampados, volúmenes exagerados o accesorios demasiado llamativos. La silueta midi y las mangas largas hacen que la pieza pueda funcionar perfectamente para una agenda de día, pero también para compromisos más formales.

Y aunque el motivo de la aparición era completamente familiar, el resultado terminó convirtiéndose en una nueva lección de estilo de la princesa de Gales, una prenda que ya tienes en el clóset puede volver a sentirse completamente actual si la combinas de otra manera.

El príncipe George comienza su etapa en Eton College

El príncipe George comienza a los 13 años su nueva etapa en Eton College, acompañado por sus padres, el príncipe William y Catherine, princesa de Gales.

Getty Images

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Kate completó el look con tacones chocolate y una joya que ya había llevado

Para acompañar el vestido, Kate eligió zapatos de tacón en tono chocolate de Gianvito Rossi, una combinación mucho más cálida y otoñal que unos clásicos stilettos negros. También llevó un collar de cadena Portrait de Laura Lombardi, que había utilizado anteriormente durante su visita a Boston en 2022.

La princesa también llevó unos pendientes Cartier Trinity, una pieza especialmente significativa porque la colección Trinity fue una de las favoritas de la princesa Diana. Su elección añadió un detalle sentimental a un día que ya tenía un fuerte componente familiar para los Wales.

Príncipe George llega a Eton College con William y Kate

El príncipe George comienza una nueva etapa en Eton College acompañado por sus padres, el príncipe William y Catherine, princesa de Gales.

Getty Images

El accesorio que nadie planeó: un paraguas contra la lluvia

El gran desafío del look fue el clima. Kate llegó a Eton bajo una lluvia constante y tuvo que protegerse con un paraguas negro mientras caminaba junto a William y George por el campus. La escena incluso tuvo un momento más relajado cuando el paraguas de William terminó volteándose por el viento y el príncipe de Gales acabó completamente expuesto a la lluvia.

El propio William bromeó sobre el clima mientras la familia avanzaba hacia el interior de la escuela. Kate, en cambio, mantuvo el look prácticamente intacto mientras caminaba junto a George y colocaba una mano protectora sobre la espalda de su hijo al momento de su llegada.

Kate Middleton y el príncipe George llegan a Eton College

Kate Middleton acompaña al príncipe George en su primer día en Eton College. La princesa de Gales apostó por un elegante vestido verde botella mientras la familia enfrentaba la lluvia durante esta importante jornada.

Getty Images

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Un look que también habla de la nueva etapa de George

La elección de Kate cobra todavía más sentido por el contexto. George no solo comenzó su educación en Eton, lo hizo exactamente a la misma edad en la que William comenzó allí en 1995. La escena incluso guarda un fuerte paralelismo con aquel primer día, cuando William llegó acompañado por sus padres, el entonces príncipe Carlos y la princesa Diana.

Esta vez, William ocupó el lugar de su padre y acompañó a su propio hijo, mientras Kate estuvo a su lado durante uno de los momentos más importantes de su infancia.
Para una ocasión tan simbólica, Kate apostó por una fórmula que ya domina, un vestido elegante, accesorios discretos y una prenda de su propio clóset que demuestra que repetir un look puede ser mucho más sofisticado que estrenar algo nuevo.

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Isamar Escobar
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