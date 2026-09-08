El príncipe George llega a Eton y reaviva una antigua tradición familiar

El príncipe George ya comenzó una de las etapas más importantes de su educación. Este 8 de septiembre, el hijo mayor del príncipe William y Kate Middleton llegó a Eton College acompañado por sus padres para iniciar su formación en el prestigioso internado, siguiendo una tradición que atraviesa varias generaciones de su familia.

A sus 13 años, George se convierte en el tercer miembro de la familia inmediata de los Gales en estudiar en Eton, después de William y Harry. La elección de la institución también tiene una conexión especial con la familia de su abuela paterna, la princesa Diana, su padre, John Spencer, octavo conde Spencer, y su hermano, Charles Spencer, también fueron alumnos del colegio.

George sigue los pasos del príncipe William

La llegada de George a Eton recuerda inevitablemente la primera jornada de William en el mismo colegio. El actual príncipe de Gales comenzó allí en 1995, cuando también tenía 13 años, y permaneció en la institución hasta el año 2000.

Ahora, 31 años después, su hijo repite el camino. La diferencia es que George llega acompañado por William y Kate, mientras que en 1995 fueron el entonces príncipe Carlos y Diana quienes acompañaron a su hijo en aquel momento. Las imágenes de ambos comienzos de etapa han convertido el momento en uno de los paralelismos más llamativos de la familia real.

William y Harry también comparten esta tradición. Harry estudió en Eton entre 1998 y 2003, por lo que George continuará una historia familiar que comenzó mucho antes de que su padre y su tío llegaran al colegio.

El príncipe William también estudió en Ethon College Getty Images

La conexión con la familia de Lady Di

La historia se vuelve todavía más interesante cuando se mira hacia la familia Spencer. John Spencer, padre de Diana y abuelo materno de William y Harry, fue alumno de Eton, al igual que su hijo Charles Spencer, hermano de la princesa de Gales.

Esto significa que George no solo está siguiendo los pasos de su padre y su tío, sino que también está entrando en una institución que forma parte de la historia educativa de la familia de su abuela. La elección de Eton para William en 1995 incluso estuvo relacionada con sus vínculos familiares con el colegio y supuso un cambio respecto a la tradición educativa de otros miembros de la realeza británica.

Los edificios históricos de Eton College reflejan casi seis siglos de tradición académica. Fundado en 1440, el prestigioso internado británico combina su legado arquitectónico con una educación de élite que ha formado a miembros de la familia real, incluido el príncipe William y, próximamente, el príncipe George. Getty Images

¿Por qué Eton es tan importante para los royals?

Fundado en 1440 por el rey Enrique VI, Eton College es uno de los colegios privados más prestigiosos del Reino Unido. Durante siglos ha educado a miembros de la aristocracia, figuras políticas y varias generaciones de la realeza.

La institución también tiene una curiosa relación con la reina Isabel II. Aunque ella no fue alumna de Eton, recibió allí clases particulares de historia constitucional del entonces viceprovost Sir Henry Marten durante su adolescencia. Eton recuerda oficialmente que esas clases formaron parte de su educación y que posteriormente Isabel II aceptó ser miembro honoraria de la Old Etonian Association.

Por sus aulas también han pasado 20 primeros ministros británicos, además de William y Harry y otros integrantes de familias aristocráticas.

El príncipe George es recibido por las autoridades de Eton College durante su primer día en la prestigiosa institución educativa, acompañado por el príncipe William y Catherine, princesa de Gales. Getty Images

El primer día de George en Eton

Para su llegada, George llevó un atuendo formal compuesto por blazer oscuro, camisa, corbata, pantalones chinos y zapatos cafés de ante. Después de ser recibido por el director Simon Henderson y el provost Sir Nicholas Coleridge, el príncipe cambió al tradicional uniforme de Eton.

El uniforme del colegio es uno de sus elementos más reconocibles y está compuesto por un frac negro, chaleco y pantalones de rayas. La institución conserva además numerosas tradiciones propias, algunas de ellas con siglos de historia.

George será alumno interno de Eton y vivirá en una de las casas del colegio. La institución se encuentra muy cerca de Windsor, lo que permite que permanezca relativamente cerca de su familia pese a tratarse de un internado.

El príncipe George comienza una nueva etapa en Eton College acompañado por sus padres, el príncipe William y Catherine, princesa de Gales. Getty Images

Charlotte y Louis toman un camino diferente

La llegada de George también marca una nueva etapa para los hermanos Wales. La princesa Charlotte y el príncipe Louis continúan estudiando en Lambrook School, donde los tres hermanos compartieron aula durante los últimos años.

Charlotte, además, no podrá seguir los pasos de George en Eton porque se trata de un colegio exclusivamente masculino. Su futura elección escolar podría ser distinta y, por ahora, la familia mantiene a los dos hermanos menores en Lambrook.

Una tradición que George lleva también por parte de Diana

En 1995, el príncipe William inició su etapa en Eton College acompañado por la princesa Diana, el entonces príncipe Carlos y el príncipe Harry. Más de tres décadas después, su hijo, el príncipe George, seguirá la tradición familiar al estudiar en el mismo prestigioso internado británico. Getty Images

Aunque Eton es conocido principalmente por la conexión con William y Harry, la llegada de George demuestra que la historia familiar es todavía más amplia. Su ingreso reúne en una misma institución a varias generaciones vinculadas con los Windsor y los Spencer.

Para el futuro rey, este 8 de septiembre no representa únicamente el comienzo de una nueva etapa académica. También supone continuar una tradición que conecta a su padre, su tío, su abuelo materno y su tío abuelo con uno de los colegios más emblemáticos de la aristocracia británica.