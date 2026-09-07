¿Por qué hoy te sientes más sensible? La energía de la Luna menguante en Cáncer y qué hacer para recuperar la calma

Este lunes 7 de septiembre la Luna se encuentra en fase menguante, con apenas una fracción de su superficie iluminada, mientras transita por Cáncer. La Luna Nueva llegará el próximo 10 de septiembre, por lo que estamos entrando en los últimos días de este ciclo lunar.

Desde la astrología, la Luna menguante suele interpretarse como una etapa relacionada con cerrar ciclos, hacer limpieza emocional y soltar aquello que ya no necesita nuestra atención. Cáncer, por su parte, está asociado con el mundo emocional, el hogar, los recuerdos y la necesidad de sentirse protegido.

La combinación puede convertirse, dentro de esta lectura astrológica, en una invitación a bajar el ritmo. Si hoy sientes que todo te afecta un poco más, que tienes menos paciencia o que ciertos recuerdos aparecen sin que los hayas buscado, la propuesta no es luchar contra esas emociones, sino observarlas.

¿Por qué podrías sentirte más sensible?

La astrología considera a la Luna como un símbolo de las emociones y los estados internos, mientras que Cáncer es uno de los signos tradicionalmente vinculados con la sensibilidad y la vida emocional. Por eso, un tránsito lunar por este signo suele interpretarse como un momento para mirar hacia dentro y prestar atención a lo que necesitas.

El cansancio, el estrés, los cambios hormonales, las preocupaciones y lo que esté ocurriendo en tu vida tienen un peso mucho más directo sobre cómo te sientes.

Pero incluso como ejercicio simbólico, esta fecha puede servirte para hacer algo que normalmente dejamos para después, detenerte y preguntarte cómo estás realmente.

Luna menguante: el momento de dejar de cargar con todo

A diferencia de la energía asociada tradicionalmente con una Luna creciente, que suele relacionarse con comenzar y expandir, la Luna menguante se interpreta como una etapa para reducir, depurar y cerrar.

Y no necesariamente tienes que hacer un gran ritual para aprovecharla. Puede ser tan sencillo como identificar una preocupación que llevas varios días repitiendo mentalmente y preguntarte si realmente puedes resolverla hoy. Si la respuesta es no, puedes escribirla en una libreta y decidir conscientemente retomarla cuando tengas más claridad. A veces, descansar también significa dejar de intentar solucionar algo durante unas horas.

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La meditación de cinco minutos para recuperar la calma

Busca un lugar tranquilo y siéntate con la espalda cómoda. Cierra los ojos y comienza respirando lentamente. No necesitas cambiar tu respiración ni intentar dejar la mente en blanco; simplemente observa cómo entra y sale el aire.

Durante el primer minuto, concéntrate únicamente en tu respiración. Si aparece un pensamiento, déjalo pasar y regresa al aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Después, lleva la atención a tu cuerpo. Observa si tienes tensión en los hombros, mandíbula, cuello, pecho o abdomen. No intentes corregirla inmediatamente. Primero reconoce dónde estás acumulando tensión.

Durante el tercer minuto, piensa en aquello que hoy está ocupando demasiado espacio en tu cabeza. En lugar de buscar una solución, repite mentalmente: “No tengo que resolverlo todo hoy”.

En el cuarto minuto, vuelve a tu respiración. Con cada exhalación imagina que disminuye un poco la tensión. Si aparece nuevamente el pensamiento que te preocupa, reconócelo y vuelve a respirar.

Para terminar, pregúntate: “¿Qué necesito para sentirme un poco más tranquila hoy?” No pienses en lo que deberías hacer. Piensa en algo concreto y posible: descansar, caminar, hablar con alguien, apagar el celular, tomar un baño o simplemente no exigirte más de lo necesario.

Meditar tiene grandes beneficios para la belleza Getty Images

Un pequeño ritual para cerrar el día

Si quieres darle un componente más simbólico, toma una hoja de papel y escribe tres cosas que quieres dejar de cargar esta semana. Pueden ser preocupaciones, pensamientos repetitivos, una conversación pendiente o incluso una exigencia que te estás imponiendo.

Después escribe tres cosas que sí quieres conservar, una persona, una rutina, una sensación, un proyecto o cualquier aspecto de tu vida que quieras proteger. La idea no es que un ritual cambie mágicamente lo que ocurre a tu alrededor, sino utilizarlo como una pausa consciente para poner en palabras lo que muchas veces permanece dando vueltas en la cabeza.

La energía de hoy pide menos exigencia y más escucha

Con la Luna menguante acercándose a la Luna Nueva del 10 de septiembre, el simbolismo de estos días gira alrededor del cierre y la preparación para un nuevo ciclo.

Así que si hoy estás más sensible, quizá no necesitas hacer más. Tal vez necesitas hacer menos, bajar el ruido y escuchar qué te está pidiendo el cuerpo y la mente.

La calma no siempre llega cuando conseguimos resolver aquello que nos preocupa. A veces comienza cuando aceptamos que algunas respuestas pueden esperar hasta mañana.